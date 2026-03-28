Florida podría permitir circular a 80 mph (129 km/h) en autopistas si el Senado avala nueva ley

El proyecto de ley sobre el nuevo límite de velocidad en Florida avanza al Senado estatal y requerirá la firma del gobernador Ron DeSantis para entrar en vigor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara de Representantes de Florida aprobó por mayoría un proyecto de ley destinado a elevar el límite de velocidad en las autopistas del estado a 129 km/h (80 mph), superando así el máximo actual de 113 km/h (70 mph).

La medida, que obtuvo 87 votos a favor y 23 en contra, avanza ahora al Senado estatal, donde será debatida. De ser aprobada, será remitida al gobernador para su promulgación final y solo entrará en vigor si recibe su visto bueno. El nuevo límite podría aplicarse a partir del 1 de julio.

El cambio normativo propuesto responde a un debate recurrente en los estados del sur de Estados Unidos respecto a la conveniencia de incrementar la velocidad permitida en las principales vías rápidas. Conforme al texto aprobado, la implementación del límite dependerá de un proceso adicional de reglamentación.

El límite de velocidad en las autopistas de Florida se mantiene en 113 km/h (70 mph) desde 1996, cuando el estado se alineó con la tendencia nacional tras el levantamiento del límite federal de 55 mph que regía desde la década de 1970.

Según datos del departamento estatal de Transporte de Florida, las autopistas interestatales estatales suman más de 2.800 kilómetros y concentran el mayor flujo de tránsito pesado y de largo recorrido en la región.

El proyecto de ley, impulsado por legisladores del Partido Republicano, argumenta que el aumento en la velocidad máxima se justifica tanto por mejoras en la infraestructura vial como por los avances tecnológicos de los vehículos modernos, equipados con sistemas de seguridad más sofisticados.

El representante Bobby Payne, uno de los principales patrocinadores de la iniciativa, sostuvo ante la Cámara: “Los automóviles actuales pueden desplazarse de forma más segura a velocidades mayores, y muchos conductores ya circulan habitualmente por encima del límite vigente”.

La Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) expresó reservas sobre el posible aumento de velocidad, advirtiendo que el riesgo de accidentes fatales crece exponencialmente con cada incremento de 10 mph (16 km/h) en la velocidad máxima.

Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), en 2022 la velocidad excesiva fue un factor determinante en más del 29 % de los accidentes mortales registrados en autopistas del país.

De aprobarse el proyecto en el Senado y ser sancionado por el gobernador, Florida se sumaría a un grupo reducido de estados que permiten circular a 129 km/h (80 mph) o más en ciertas autopistas, como Texas y Utah, donde los límites varían entre 80 y 85 mph según el tramo y las condiciones de la vía.

No obstante, especialistas en seguridad vial señalan que la experiencia de estos estados ha sido variada: en Texas, los datos oficiales mostraron un alza en la siniestralidad en algunos corredores, aunque otros factores como el volumen de tráfico y el estado de las carreteras también influyeron en la estadística.

El debate sobre el aumento de la velocidad máxima ocurre en un contexto de crecimiento del parque automotor y de evolución tecnológica. Según el portal global de estadísticas Statista, en 2023 se registraron más de 18 millones de vehículos en circulación en el estado de Florida, cifra que posiciona a la región como una de las de mayor densidad automovilística del país.

Los partidarios de la medida mantienen que un límite más alto podría mejorar la fluidez del tránsito y reducir la congestión en las horas pico, aunque organizaciones como la Fundación para la Seguridad en las Carreteras de Florida insisten en que la seguridad debe prevalecer sobre la velocidad.

En la actualidad, los límites de velocidad en el país varían considerablemente entre estados e incluso entre distintos tipos de carreteras. Mientras que en zonas rurales de Texas se permiten tramos de hasta 137 km/h (85 mph), otros estados como Hawái mantienen límites máximos de 96 km/h (60 mph).

Según la revista médica The Lancet, los países con límites de velocidad más altos suelen registrar mayores tasas de mortalidad en accidentes de tránsito, aunque la relación depende también del cumplimiento efectivo de las normas y de la calidad de la infraestructura.

El proyecto de ley prevé que, de ser promulgado, las autoridades de transporte tendrían la facultad de determinar en qué autopistas y bajo qué condiciones específicas se aplicaría el nuevo límite de 129 km/h (80 mph), según estudios técnicos sobre el flujo vehicular, el diseño de la vía y la siniestralidad previa.

El texto establece que la entrada en vigor podría darse a partir del 1 de julio, aunque el plazo final dependerá de la reglamentación que dicte el poder Ejecutivo.

Qué implicaría el nuevo límite en comparación con otros estados

El cambio normativo responde a avances tecnológicos en vehículos y mejoras en la infraestructura vial, según los legisladores republicanos impulsores del proyecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación definitiva de este proyecto colocaría a Florida entre los estados con límites de velocidad más elevados del país, solo superados por algunos tramos de Texas.

En la actualidad, la mayoría de los estados del sur y del este mantienen límites de 113 km/h (70 mph), mientras que los estados occidentales presentan una mayor dispersión normativa, con topes que oscilan entre 120 y 137 km/h.

Especialistas consultados por el instituto especializado Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras destacan que la experiencia de los estados con límites superiores a 129 km/h ha mostrado un aumento en la letalidad de los accidentes, aunque advierten que factores como el uso del cinturón de seguridad y la aplicación de controles electrónicos de velocidad pueden mitigar en parte los riesgos asociados.

Reacciones y próximos pasos legislativos

Florida podría sumarse a Texas y Utah como estados con los límites de velocidad más elevados de Estados Unidos, con tramos permitiendo hasta 129 km/h (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la aprobación en la Cámara, el proyecto pasará a comisión en el Senado estatal, donde aún deberá superar nuevas rondas de discusión y posibles enmiendas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no ha anticipado públicamente su posición sobre la iniciativa, pero ha respaldado en el pasado medidas enfocadas en la modernización de la infraestructura y la gestión del tránsito.

La votación en la Cámara de Representantes refleja un consenso mayoritario entre los legisladores republicanos, aunque parte del bloque demócrata y organizaciones de seguridad vial expresaron objeciones.

El proceso legislativo continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que, en caso de sancionarse, el nuevo límite de velocidad comience a regir durante el segundo semestre del año, sujeto a la reglamentación y aplicación en cada autopista.