El Ejército israelí atacó instalaciones navales y centros militares clave del régimen iraní

Más de 50 cazas de Israel atacaron infraestructura del régimen iraní

Israel lanzó ataques aéreos sobre la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán y otras instalaciones militares clave durante la noche del viernes al sábado, empleando cerca de 50 cazas. El objetivo principal fue debilitar la capacidad de desarrollo de armamento naval iraní y afectar infraestructuras críticas, mientras se extendían las operaciones a posiciones de los terroristas de Hezbollah en Líbano.

Israel realizó estos bombardeos para impedir el avance de tecnologías militares iraníes, degradar sistemas de defensa y limitar la amenaza que representan estas capacidades para la región. Además, buscó mantener la superioridad aérea y reducir los riesgos para su ciudadanía mediante acciones coordinadas en múltiples frentes.

La ofensiva se centró inicialmente en la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán. Este complejo, según información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), es responsable de investigar, desarrollar y producir una variedad de armas navales, incluidos buques, submarinos y sistemas tanto tripulados como no tripulados.

El Ejército israelí señaló, además, que la operación nocturna utilizó cerca de 50 cazas de combate para atacar este y otros centros de investigación y fabricación militar. En esas instalaciones se desarrollan motores, equipos y armamentos usados en operaciones marítimas, representando un pilar en la industria militar naval iraní.

Israel mantiene los ataques contra objetivos militares del régimen iraní (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Simultáneamente, fuerzas israelíes atacaron más de 100 objetivos adicionales en Irán, entre ellos plantas de producción de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas. El objetivo declarado fue limitar tanto la capacidad ofensiva como la defensiva del régimen de los ayatolás.

Los ataques buscaban restringir la producción de misiles de largo alcance, drones y sistemas de despliegue rápido de armas, según los comunicados oficiales. La amplitud del operativo refleja el interés israelí en disuadir futuras amenazas y evitar que Irán consolide avances en armamento avanzado en medio del conflicto en Medio Oriente que este sábado cumple un mes.

El balance dado por el Ejército subraya que estos bombardeos son parte de una campaña sostenida para impedir el fortalecimiento de la infraestructura militar iraní. La coordinación y el alcance de la ofensiva, ejecutados en un corto intervalo, ponen en evidencia la prioridad estratégica de proteger la supremacía aérea en la región.

Paralelamente, Israel extendió los ataques a Líbano, golpeando posiciones de Hezbollah y centros de infraestructura militar del grupo terrorista a lo largo de la frontera. Durante el fin de semana, se bombardearon más de 170 objetivos relacionados con la organización.

Israel lanzó nuevos ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano (REUTERS/Stringer)

Cuatro divisiones del Ejército israelí alojadas en el sur libanés participaron en la identificación y eliminación de arsenales, puestos de lanzamiento y túneles operativos. Destacamentos como la Brigada Golani desmantelaron más de 100 puntos de infraestructura, mientras otras brigadas localizaron depósitos de misiles RPG, minas y ametralladoras.

A lo largo de esta fase, el número de integrantes de Hezbollah eliminados alcanza ya más de 800, según cifras oficiales. Israel sostiene que la ampliación de la ofensiva responde a las amenazas y el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés, buscando reducir riesgos a la población israelí mediante acciones tanto preventivas como reactivas.