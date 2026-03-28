Mundo

El Ejército israelí atacó instalaciones navales y centros militares clave del régimen iraní

La ofensiva se centró inicialmente en la sede de la Organización de Industrias Navales en Teherán. Este complejo, según las Fuerzas de Defensa de Israel, es responsable de investigar, desarrollar y producir una variedad de armas navales, incluidos buques, submarinos y sistemas tanto tripulados como no tripulados

Guardar
Más de 50 cazas de Israel atacaron infraestructura del régimen iraní

Israel lanzó ataques aéreos sobre la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán y otras instalaciones militares clave durante la noche del viernes al sábado, empleando cerca de 50 cazas. El objetivo principal fue debilitar la capacidad de desarrollo de armamento naval iraní y afectar infraestructuras críticas, mientras se extendían las operaciones a posiciones de los terroristas de Hezbollah en Líbano.

Israel realizó estos bombardeos para impedir el avance de tecnologías militares iraníes, degradar sistemas de defensa y limitar la amenaza que representan estas capacidades para la región. Además, buscó mantener la superioridad aérea y reducir los riesgos para su ciudadanía mediante acciones coordinadas en múltiples frentes.

La ofensiva se centró inicialmente en la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán en Teherán. Este complejo, según información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), es responsable de investigar, desarrollar y producir una variedad de armas navales, incluidos buques, submarinos y sistemas tanto tripulados como no tripulados.

El Ejército israelí señaló, además, que la operación nocturna utilizó cerca de 50 cazas de combate para atacar este y otros centros de investigación y fabricación militar. En esas instalaciones se desarrollan motores, equipos y armamentos usados en operaciones marítimas, representando un pilar en la industria militar naval iraní.

Israel mantiene los ataques contra objetivos militares del régimen iraní (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)
Israel mantiene los ataques contra objetivos militares del régimen iraní (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Simultáneamente, fuerzas israelíes atacaron más de 100 objetivos adicionales en Irán, entre ellos plantas de producción de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas. El objetivo declarado fue limitar tanto la capacidad ofensiva como la defensiva del régimen de los ayatolás.

Los ataques buscaban restringir la producción de misiles de largo alcance, drones y sistemas de despliegue rápido de armas, según los comunicados oficiales. La amplitud del operativo refleja el interés israelí en disuadir futuras amenazas y evitar que Irán consolide avances en armamento avanzado en medio del conflicto en Medio Oriente que este sábado cumple un mes.

El balance dado por el Ejército subraya que estos bombardeos son parte de una campaña sostenida para impedir el fortalecimiento de la infraestructura militar iraní. La coordinación y el alcance de la ofensiva, ejecutados en un corto intervalo, ponen en evidencia la prioridad estratégica de proteger la supremacía aérea en la región.

Paralelamente, Israel extendió los ataques a Líbano, golpeando posiciones de Hezbollah y centros de infraestructura militar del grupo terrorista a lo largo de la frontera. Durante el fin de semana, se bombardearon más de 170 objetivos relacionados con la organización.

Israel lanzó nuevos ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano (REUTERS/Stringer)
Israel lanzó nuevos ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano (REUTERS/Stringer)

Cuatro divisiones del Ejército israelí alojadas en el sur libanés participaron en la identificación y eliminación de arsenales, puestos de lanzamiento y túneles operativos. Destacamentos como la Brigada Golani desmantelaron más de 100 puntos de infraestructura, mientras otras brigadas localizaron depósitos de misiles RPG, minas y ametralladoras.

A lo largo de esta fase, el número de integrantes de Hezbollah eliminados alcanza ya más de 800, según cifras oficiales. Israel sostiene que la ampliación de la ofensiva responde a las amenazas y el lanzamiento de cohetes desde territorio libanés, buscando reducir riesgos a la población israelí mediante acciones tanto preventivas como reactivas.

Temas Relacionados

Conflicto Irán IsraelArmamento MilitarBalance HumanitarioGuerra en IránGuerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAIsraelHezbollahIrán

Últimas Noticias

Zelensky reveló que Rusia coopera con el régimen iraní mediante el espionaje de bases norteamericanas en Medio Oriente

El presidente de Ucrania citó un informe de inteligencia que señala que satélites rusos fotografiaron la isla Diego García, en el Índico, y otras instalaciones de Estados Unidos como una planta de producción de gas en Kuwait

Zelensky reveló que Rusia coopera con el régimen iraní mediante el espionaje de bases norteamericanas en Medio Oriente

La Policía francesa frustró un intento de atentado con bomba en París frente a un banco estadounidense: hay un detenido

El incidente ocurrió en la madrugada frente a un edificio del Bank of America en el elegante distrito 8, a pocas calles de los Campos Elíseos

La Policía francesa frustró un intento de atentado con bomba en París frente a un banco estadounidense: hay un detenido

Impacto de la guerra en el mercado: durante el primer mes de conflicto en Medio Oriente el precio del petróleo subió un 55%

Los daños en las infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz presionaron al alza las cotizaciones. Además, el gas se encareció más del 70%

Impacto de la guerra en el mercado: durante el primer mes de conflicto en Medio Oriente el precio del petróleo subió un 55%

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

El mandatario estadounidense bromeó con el cambio de nombre, al recordar que su apertura es una de sus principales exigencias tras casi un mes de guerra con Irán

“El estrecho Trump”: la frase del presidente de EEUU en medio de las tensiones en Ormuz

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Militar Central del régimen persa, indicó que el operativo se produjo a una “distancia considerable” del puerto de Salalah. Washington no confirmó el hecho

El ejército de Irán dijo que atacó un buque estadounidense cerca del puerto de Omán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Hora del Planeta: Miraflores apagará las luces del puente de la Paz esta noche

La Hora del Planeta: Miraflores apagará las luces del puente de la Paz esta noche

PAN pide castigar con cárcel a quienes arrojen piedras a automovilistas en Ciudad de México

Dunas costeras mexicanas, bajo amenaza: especialistas de la UNAM impulsan legislación para su conservación

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Perú intervino a más de 30 mil extranjeros en lo que va del año

INFOBAE AMÉRICA
La española Queralt Castellet sube al podio en el Half Pipe de Silvaplana

La española Queralt Castellet sube al podio en el Half Pipe de Silvaplana

Senegal exhibe antes de un amistoso su trofeo de la Copa de África en señal de protesta

Policía israelí carga contra manifestantes en contra la guerra en Tel Aviv y Haifa

Colombia aprueba proyecto por 3.540 millones de dólares para modernizar la fuerza pública

Israel mata a periodistas en Líbano y EEUU despliega más tropas: Día 29

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift arrasó en los iHeartRadio Awards 2026 y dedicó unas palabras a Travis Kelce: “Me siento feliz, segura y libre”

Taylor Swift arrasó en los iHeartRadio Awards 2026 y dedicó unas palabras a Travis Kelce: “Me siento feliz, segura y libre”

La opinión de Sean Penn sobre el guion de “Una batalla tras otra”: “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”

“El furor del dragón”: Por qué Chuck Norris no quiso ser villano de Bruce Lee otra vez

Nicky Hilton, entre la discreción y el legado: la heredera que eligió el bajo perfil frente al brillo mediático

Tom Felton le dio su número al nuevo Draco Malfoy en la serie de Harry Potter: “Si necesitas palabras de ánimo, estoy aquí”