Estados Unidos

Un estudio revela que Miami registra el nivel más alto de conductores agresivos y molestos de Estados Unidos

Un reciente informe de una firma especializada coloca a esta urbe a la cabeza de las principales metrópolis en cuanto a incidentes viales por comportamiento imprudente al volante, con cifras que superan ampliamente los promedios nacionales

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La encuesta de Lemon Law Experts otorga a Miami un puntaje de 98,5 en el índice de conductores irritantes, el más alto del país.
La encuesta de Lemon Law Experts otorga a Miami un puntaje de 98,5 en el índice de conductores irritantes, el más alto del país.

Una reciente encuesta realizada por la firma Lemon Law Experts posiciona a Miami como la ciudad con los conductores más molestos, agresivos y rudos de Estados Unidos, superando a otras grandes urbes en casi todas las categorías negativas relacionadas con la conducta al volante.

El estudio, basado en encuestas realizadas en las 40 áreas metropolitanas más pobladas del país, revela que la capital del sur de Florida alcanzó la cifra más alta del ranking con un puntaje de molestia de 98,50 sobre 100. A su vez, el 86% de los residentes calificaron a los conductores locales con un 7 o más en una escala del 0 al 10, donde el nivel diez representa al conductor más molesto posible.

Conducción agresiva y temeraria: el caso de Miami frente a otras ciudades

El análisis agrupa las infracciones cotidianas en categorías como conducción agresiva, actos imprudentes, distracción y comportamientos irrespetuosos.

En la categoría de agresividad, Lemon Law Experts otorga a Miami un puntaje de 91,37 sobre 100, muy por delante de otras ciudades como Filadelfia, que obtiene 82,45. Entre las prácticas más recurrentes figura el uso excesivo de la bocina, el seguimiento demasiado próximo, conocido como “tailgating”, y los enfrentamientos personales en la vía pública.

En la dimensión de conducción temeraria, que contempla acciones como cambiar de carril sin señalizar o saltarse señales de alto, Miami se sitúa en el segundo lugar nacional con 94,66 puntos, solo superada por Las Vegas. Además, el 84% de los encuestados en Miami asegura haber presenciado maniobras sin señal de giro.

La conducción temeraria coloca a Miami en segundo lugar nacional por prácticas como cambiar de carril sin señalizar y saltarse señales de alto (Opy Morales).
La conducción temeraria coloca a Miami en segundo lugar nacional por prácticas como cambiar de carril sin señalizar y saltarse señales de alto (Opy Morales).

Qué perciben los conductores y cómo evalúan su propia conducción

El estudio diferencia entre lo que los automovilistas observan a diario y lo que reconocen hacer ellos mismos. Por ejemplo, el uso del teléfono móvil mientras se maneja se presenta como la infracción más presenciada a nivel nacional, con el 81% de los participantes reportando ver esta conducta regularmente.

Cortar carriles sin anuncio previo —mencionado por el 78%— y circular demasiado cerca del vehículo anterior —reportado por el 71%— completan el podio de los hábitos más irritantes según Lemon Law Experts.

La investigación pregunta además por la autopercepción de los conductores respecto a su propio comportamiento. Lemon Law Experts revela que dos de cada cinco personas admiten conducir con exceso de velocidad en carreteras principales, mientras que el 39% reconoce usar el teléfono estando al volante. Otras faltas admitidas incluyen cruzar señales de alto sin detenerse (24%) y hacer giros prohibidos en U (21%).

Las consecuencias de esta cultura vial van más allá de la incomodidad. Según The National Safety Council (NSC), la conducción distraída causó más de 37.810 muertes en 2025 en las rutas de Estados Unidos. Por este motivo, la adopción de cámaras en los tableros de los vehículos está en aumento: el 17% de los encuestados ya las utiliza, mientras que un 35% planea adquirir una próximamente.

Vista trasera de varios coches, incluyendo un Jeep negro, en una autopista con tráfico denso en Miami bajo cielo nublado. Edificios de la ciudad al fondo
Dos de cada cinco conductores en Miami admiten exceder la velocidad, mientras que el 39% reconoce usar el celular al manejar (Opy Morales).

Actos rudos, privilegios indebidos y estacionamiento imprudente: Miami lidera en todas las categorías negativas

Más allá de la agresividad, Miami encabeza los registros en rubros como la maleducación, la prepotencia y las maniobras indebidas de estacionamiento. Por su parte, Sacramento ocupa el segundo lugar en conductores groseros, con un 41% de los residentes que afirma haber visto a alguien tirar basura desde su auto.

En la lista de conductores más arrogantes, Nueva Orleans aparece en segundo lugar. Allí, el 52% de las personas señala que es habitual ver autos estacionados en doble fila y cruzando pasos peatonales.

Entre los conductores más molestos al estacionar, San Francisco y Los Ángeles completan el podio. En San Francisco, el 35% de los encuestados observa con frecuencia a conductores que demoran al estacionar en paralelo. En Los Ángeles, más del 40% dice que es común ver autos en zonas de recogida rápida, donde los conductores dejan su vehículo sin supervisión.

Vista de una autopista con tráfico denso en Miami, con vehículos en varias filas, palmeras a la izquierda y edificios altos al fondo bajo un cielo nublado
Miami encabeza las categorías de mala educación y privilegios indebidos al volante, incluyendo actitudes como estacionar en doble fila o arrojar basura desde el auto (Opy Morales).

Las Vegas y Nashville también destacan por malas prácticas, pero la brecha con Miami es notable

Aunque Las Vegas y Nashville completan el podio de ciudades con los peores registros de conductores molestos —con puntajes de 92,37 y 91,03 respectivamente según Lemon Law Experts—, la diferencia con Miami es significativa. En Las Vegas, el 96% de los residentes observa con frecuencia el uso del teléfono al conducir, el 90% detecta exceso de velocidad en vías principales y el 69% presenció giros prohibidos en U.

Nashville, por su parte, lidera en comportamientos asociados a la distracción, como no usar luces en condiciones de baja visibilidad (60%) y dejar encendidas las luces altas en presencia de otros vehículos (56%).

El fenómeno de la agresividad al volante: una tendencia nacional con riesgo en aumento

La realidad observada en Miami es parte de una inquietud nacional creciente. De acuerdo con NBC Miami, datos de la AAA Foundation for Traffic Safety revelan que el 96% de los conductores estadounidenses admite haber practicado una forma de conducción agresiva en el último año y el 92% reconoce comportamientos que podrían poner en peligro a otros.

Comparando este estudio reciente con investigaciones previas, se constata que, aunque algunos patrones de agresión han disminuido levemente respecto a 2016, otros —como el estrés y los episodios de hostilidad en el tránsito— han aumentado, alimentados por factores sociales y el deterioro de la cortesía vial.

Organizaciones expertas y la propia Lemon Law Experts insisten en la necesidad de recuperar el sentido común y la cortesía básica al conducir: señalizar cada giro, dejar espacio suficiente, evitar responder a provocaciones y recordar que el objetivo compartido es llegar a salvo a destino.

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