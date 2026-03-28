Tecno

Cuidado con la fuga de datos: el activo más valioso de tu compañía que los hackers quieren robar hoy

La prevención exige medidas técnicas, capacitación y una cultura de seguridad para proteger los datos sensibles en las compañías

Guardar
Un grupo de empleados en una oficina se inclina sobre un monitor que muestra una alerta de exfiltración de datos, con uno de ellos señalando la pantalla.
Identificar y clasificar los activos de información es el primer paso para fortalecer la seguridad en la empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de los datos se ha convertido en una de las principales prioridades para cualquier organización. El manejo adecuado de la información de candidatos, empleados, clientes y proveedores es fundamental para preservar la competitividad y la reputación empresarial. De acuerdo con expertos en gestión y ciberseguridad, adoptar buenas prácticas y una cultura de prevención resulta esencial para reducir el riesgo de fugas de información.

Identificación y clasificación de los activos de información

El primer paso recomendado para evitar incidentes consiste en identificar los activos de información de la empresa. Este proceso implica determinar quién es el propietario de cada tipo de dato, quién actúa como custodio, quiénes están autorizados para acceder y cuál es el nivel de criticidad y los riesgos asociados a cada activo.

Una vez identificados, los datos deben clasificarse bajo criterios de seguridad, dividiéndolos en categorías como confidencial, pública o interna. Esta clasificación facilita la aplicación de controles específicos y la toma de decisiones informadas sobre su protección.

Una mujer de unos 45 años, con chaqueta gris, se agarra la cabeza frente a un monitor oscuro en una oficina moderna con ventanales y un paisaje urbano de fondo.
La encriptación de datos digitales reduce el riesgo de accesos no autorizados a información sensible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas técnicas y buenas prácticas

Entre las principales medidas técnicas destacan la encriptación de datos en medios digitales, lo que permite proteger la información sensible frente a accesos no autorizados. Antes de compartir datos con terceros, es fundamental asegurarse de enviarlos al destinatario correcto y limitar la información transmitida a lo estrictamente necesario.

Asimismo, se recomienda la adopción de herramientas y procedimientos que disminuyan la posibilidad de accesos indebidos, así como la promoción del uso de contraseñas seguras y su cambio periódico por parte de todos los colaboradores.

Errores frecuentes en el manejo de información

El factor humano suele representar uno de los mayores retos en la gestión de la seguridad de la información. Según Jorge Convers, Gerente de Gestión Humana de Novasoft, existen errores comunes entre los colaboradores que pueden abrir la puerta a fugas de datos.

Generación Z - jóvenes - trabajo - empresas - tecnología - 15 de febrero
Errores como compartir contraseñas o dejar sesiones abiertas facilitan las fugas de datos en las organizaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre ellos se encuentran compartir contraseñas o usuarios personales, no utilizar claves robustas ni renovarlas con regularidad, dejar sesiones abiertas en dispositivos compartidos, anotar claves en lugares de fácil acceso o divulgar las URL de los sistemas institucionales. Acceder a correos o enlaces de origen desconocido también incrementa el riesgo de incidentes.

Nuevas competencias y estrategias organizacionales

En el entorno actual, los colaboradores no solo deben proteger la información, sino también desarrollar habilidades específicas. La capacidad de gestionar grandes volúmenes de datos, manejar información confidencial sin exponer datos sensibles y generar prompts efectivos para herramientas de inteligencia artificial son competencias cada vez más valoradas. Además, la gestión segura y eficiente de agentes de IA se vuelve esencial en compañías que adoptan tecnologías avanzadas.

Las empresas deben mantener una actitud proactiva, evitando esperar a que ocurra un incidente para actuar. La mejora continua es necesaria, ya que los riesgos y métodos de ataque evolucionan constantemente.

Generación Z - jóvenes - trabajo - empresas - tecnología - 15 de febrero
Sensibilizar a los equipos sobre riesgos como el phishing ayuda a crear una cultura preventiva frente a amenazas digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una visión integral implica considerar tanto el control de acceso físico como la inclusión de cláusulas de ciberseguridad en los manuales de funciones. La externalización de servicios, incluyendo la migración a la nube o la contratación de proveedores especializados, puede ofrecer monitoreo permanente y reducir vulnerabilidades.

La sensibilización de los equipos, mediante la comunicación constante sobre riesgos como el phishing y las falsas promociones, contribuye a crear una cultura de seguridad sólida. Solo con una combinación de tecnología, procesos y capacitación se puede minimizar el riesgo de fugas de información y proteger uno de los activos más valiosos de la organización.

Temas Relacionados

CiberseguridadEmpresasInformaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así es como Magis TV puede convertir tu celular en un dispositivo de espionaje

La app solicita datos como ubicación, contactos y almacenamiento interno, lo que facilita la creación de perfiles personales

Así es como Magis TV puede convertir tu celular en un dispositivo de espionaje

Por qué fingir ser experto puede hacer fallar a la IA

Una investigación realizada por la Universidad de California reveló que asignar roles sofisticados no siempre perfecciona la información y planteó una alternativa inteligente para decidir cuándo usarlos

Por qué fingir ser experto puede hacer fallar a la IA

Meta despide a cientos y rebautiza a los que quedan: así luce la empresa de inteligencia artificial que viene

Un memo filtrado revela que la compañía no solo reduce personal, sino que reinventa la identidad laboral de sus empleados: de ingenieros a “constructores de IA”. El modelo que Zuckerberg prueba hoy en Reality Labs puede ser el estándar corporativo de mañana

Meta despide a cientos y rebautiza a los que quedan: así luce la empresa de inteligencia artificial que viene

Cómo se verían Las guerreras K-pop y los Saja Boys en el universo Sonic

Herramientas como Nano Banana de Google hacen posible crear combinaciones originales y generar nuevas versiones de tus personajes preferidos

Cómo se verían Las guerreras K-pop y los Saja Boys en el universo Sonic

ChatGPT ahora puede darte el pronóstico del clima: así puedes activar la función

Los usuarios pueden obtener información meteorológica precisa para cualquier ubicación con un simple comando

ChatGPT ahora puede darte el pronóstico del clima: así puedes activar la función
DEPORTES
La provocación de la figura del boxeo Tyson Fury contra su próximo rival: paseó un león con correa

La provocación de la figura del boxeo Tyson Fury contra su próximo rival: paseó un león con correa

Matko Miljevic fue desafectado del partido de Racing tras sufrir un intento de robo: “Tiene traumatismos y una herida cortante”

Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV

Escándalo en África: Senegal exhibió el trofeo como campeón continental luego de que la confederación se lo quitara y adjudicara a Marruecos

El plan que diseñó Santos para que Neymar juegue el Mundial

TELESHOW
Juana Repetto le respondió a Sebastián Graviotto, que deslizó la posibilidad de una reconciliación: “Agotador y reiterativo”

Juana Repetto le respondió a Sebastián Graviotto, que deslizó la posibilidad de una reconciliación: “Agotador y reiterativo”

El romántico saludo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandín por su cumpleaños: “Tus pasos son los míos”

Chano le envió un mensaje al público del épico recital de Tan Biónica bajo la lluvia: “La melodía eterna de esa tormenta”

Mickey Rourke recordó a Carlos Monzón: el sueño que tenían y truncó la muerte del argentino

Bizarrap conquistó Miami con un show impactante y Daddy Yankee y Skrillex como invitados

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera

El Salvador y Panamá establecen acuerdo en beneficio de la agricultura, medio ambiente y la regulación financiera

EEUU afirmó que Irán divulga mentiras “para esconder” el debilitamiento de su capacidad militar tras un mes de conflicto

Cuánto tarda el trámite de la Green Card en Estados Unidos en 2026: plazos según cada caso

Las 24 obras de Rubens sobre Marie de Médici se despiden temporalmente del Louvre para una mega restauración

OnlyFarms: el portal que lanzó Donald Trump para fortalecer al sector agrícola