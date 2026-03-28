La inteligencia artificial impulsa la eliminación de casi 200 libros en una escuela de Greater Manchester

La inteligencia artificial permitió la censura de casi 200 libros en una escuela secundaria de Greater Manchester tras un proceso automatizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escuela secundaria de Greater Manchester, en Inglaterra, eliminó cerca de 200 libros de su biblioteca tras un proceso de censura impulsado por inteligencia artificial, que también condujo a la renuncia de la bibliotecaria, denunciada como un “riesgo de protección” para los estudiantes, según informa Daily Mail.

El caso, expuesto por la propia afectada bajo anonimato, reveló el uso de algoritmos para justificar la proscripción de títulos como 1984 de George Orwell o Crepúsculo de Stephenie Meyer. Esto implicó consecuencias laborales y modificó el acceso a la literatura para los alumnos.

La organización de defensa de la libertad de expresión Index on Censorship, que realizó la investigación, documentó que la escuela utilizó inteligencia artificial para generar resúmenes justificativos de cada exclusión.

Entre los títulos vetados se encuentran obras tan disímiles como la autobiografía de Michelle Obama, el thriller El código Da Vinci de Dan Brown, la novela gráfica de 1984 ilustrada por Matyas Namai, y el romance The Notebook de Nicholas Sparks.

La organización tuvo acceso a una lista completa de 193 libros señalados como potencialmente inapropiados, un documento en el que la propia escuela reconocía la autoría artificial de sus justificaciones: “Aunque la categorización fue generada por inteligencia artificial, considero que esta clasificación es en líneas generales precisa”.

Títulos como '1984', 'Crepúsculo' y la autobiografía de Michelle Obama fueron vetados por criterios de un sistema automatizado en la escuela

Casi 200 libros prohibidos tras el análisis de la inteligencia artificial

La medida fue detonada en noviembre de 2025 cuando la directora ordenó retirar de las estanterías el ensayo Men Who Hate Women de Laura Bates por considerarlo perjudicial debido a la “exposición de creencias misóginas”, según relató la bibliotecaria.

Aunque el libro estaba ubicado en una sección restringida para alumnos mayores, el incidente desencadenó una investigación interna sobre el criterio de selección bibliográfica y forzó el cierre temporal de la biblioteca.

Fue entonces cuando la empleada recibió órdenes estrictas de retirar cualquier título “no escrito para niños”, con “temas que pudieran resultar perturbadores” o que fueran considerados de “riesgo para la protección”.

Entre las exclusiones por parte de la inteligencia artificial, la novela gráfica 1984 fue señalada por temas de tortura, violencia y coerción sexual. En el caso de Crepúsculo, recomendado habitualmente para adolescentes a partir de 14 años, según indica el medio, la censura se justificó por la presencia de temas románticos maduros, tensión sexual y violencia entre vampiros y hombres lobo.

Para vetar Becoming de Michelle Obama, se adujo la inclusión de “temáticas políticas y raciales”. En cuanto a The Notebook, la razón proporcionada era simplemente tratarse de un drama romántico sobre el amor duradero y la pérdida de la memoria.

La novela Soul Music de Terry Pratchett también fue eliminada debido a referencias para público adulto que, según la inteligencia artificial, “podrían incluir material sexual, violencia, abuso, consumo de sustancias o temáticas psicológicamente delicadas”.

La lista recogía además títulos de Zadie Smith (White Teeth), las memorias del actor Alan Rickman (Madly Deeply), y otras obras juveniles o de literatura contemporánea.

La dirección escolar argumentó que los libros tratados abordaban temáticas sexuales, violentas, políticas o psicológicamente delicadas según el algoritmo

La bibliotecaria perdió su puesto y su carrera profesional

Como resultado de la purga bibliográfica, la bibliotecaria fue sometida a una investigación disciplinaria por parte de la escuela; se incluyó una denuncia ante las autoridades municipales de protección al menor por exponer supuestamente a los alumnos a “contenido inapropiado”.

Bajo presión y alegando estrés laboral, la trabajadora firmó la baja médica y presentó posteriormente su renuncia. La denuncia continuó su curso y fue finalmente avalada por el consejo local, que, tras analizar el caso, resolvió que la empleada no cumplió los protocolos de protección debido a la presencia de “varios libros” con contenido sensible, aunque algunas de dichas adquisiciones contaron con el visto bueno de su supervisora directa.

Caroline Roche, presidenta del School Libraries Group, la asociación profesional de bibliotecarios escolares del Chartered Institute of Library and Information Professionals, declaró: “Esto es una sobrerreacción. Ha arruinado su carrera. El hecho de que la acusación haya sido por cuestiones de protección significa que ella nunca podrá volver a trabajar en una escuela”.

Index on Censorship subrayó el vacío normativo que existe en las escuelas respecto a las directrices para la gestión de bibliotecas, lo que deja a los bibliotecarios expuestos a decisiones unilaterales de los directores.

“Para Index, esta historia reviste un enorme interés público. Es un ataque sin precedentes a la libertad de lectura y la libertad intelectual, en el que medidas de protección se han tergiversado para amenazar y perseguir a una bibliotecaria escolar. Esta profesional ya no puede ejercer su labor”, declaró un vocero de la organización.

En la actualidad, no hay constancia de que todos los títulos listados permanezcan vetados ni de una respuesta oficial por parte de la escuela.