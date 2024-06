Estados Unidos retiró el muelle flotante que había instalado para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza

La sub portavoz del Pentágono, Sabrina Singh (Europa Press/Contacto/Sra Cesar Navarro/Dod)

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que ha decidido retirar el muelle flotante que permite el transporte de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza con el fin de protegerlo de las condiciones meteorológicas y podría no volver a reinstalarlo.

”Debido a la alta mar que se espera para este fin de semana, el Comando Central ha retirado el muelle temporal de su posición anclada en Gaza”, indicó la sub portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, en un rueda de prensa. El muelle será remolcado de “regreso a Ashdod, Israel”, agregó.

Singh explicó que la ayuda que llega a Gaza a través de este muelle temporal se encuentra estancada. La reinstalación del muelle dependerá de si la ayuda humanitaria se sigue acumulando en la zona de almacenamiento o se logra distribuir en el enclave palestino. ”Si no hay suficiente espacio en el patio de almacenamiento no tiene sentido enviar a nuestros hombres y mujeres allí cuando no hay nada que hacer”, argumentó.

Esta imagen proporcionada por Maxar Technologies muestra el muelle flotante erigido por Estados Unidos frente a la costa de la Franja de Gaza (Satellite image ©2024 Maxar Technologies vía AP)

La instalación consta de dos estructuras: un muelle flotante al que se amarran los barcos cargados con la asistencia humanitaria y una calzada por donde transitan los camiones que llevan los suministros a tierra. Desde su instalación el pasado 17 de mayo, el muelle flotante ha tenido que ser retirado varias veces debido a las condiciones meteorológicas. Estuvo operativo sólo durante aproximadamente una semana cuando fue destrozado por fuertes vientos en mayo y luego retirado nuevamente a principios de este mes.

Aun así, desde mediados de mayo ha ayudado a entregar “más de 8.831 toneladas métricas de material humanitario a la costa para su posterior distribución por parte de organizaciones humanitarias”, sentenció Singh. El fin de semana pasado, según informó el lunes el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom, en inglés), Estados Unidos entregó a través del muelle 1.384 toneladas métricas de material humanitario. Solo el domingo se descargaron 720 toneladas métricas de ayuda, la mayor cifra hasta la fecha.

Palestinos cargan cajas con ayuda humanitaria (AP Foto/Saher Alghorra)

Mientras tanto, según informó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la llegada del verano los palestinos en gaza se enfrentan a un posible auge de enfermedades transmisibles. Es por eso que la entrega de ayuda humanitaria es fundamental en el enclave y es necesaria su adecuada distribución.

Las altas temperaturas registradas en Gaza sumadas a la falta de agua potable por la escasez de combustible para depurarla pueden provocar un aumento de las enfermedades transmisibles, alertó la OMS. Los niños en gaza se enfrentan a una combinación “potencialmente mortal”, ya que muchos sufren de desnutrición y se encuentran con graves dificultades para acceder a la atención sanitaria necesaria.

Los casos de diarrea ya estarían aumentando en Gaza, sumándose así a los más de 470.000 que ha notificado la OMS desde el inicio del conflicto, de los cuales más de 110.000 corresponden a menores de 5 años.

“Cuando hace calor y no hay servicios de saneamiento, las fuentes de agua se contaminan más fácilmente, lo que provoca enfermedades como la diarrea”, afirmó el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, en una rueda de prensa a los medios acreditados ante la ONU en Ginebra.

También advirtió de un incremento de las enfermedades cutáneas y de un brote de hepatitis A entre la población gazatí, provocados mayoritariamente por el consumo del agua contaminada procedente de fuentes “poco fiables” y con recipientes “inadecuados y poco higiénicos”.

En este sentido, la oficial de comunicaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Louise Wateridge, aseguró que muchos palestinos habitan en campamentos rodeados de sus propios residuos, una situación que hace que las condiciones de vida sean “extremadamente terribles”.

(Con información de EFE)