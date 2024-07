Biden tiene COVID-19 y canceló eventos de campaña

El mandatario había estado previamente en el restaurante Original Lindo Michoacán, de Las Vegas (REUTERS/Tom Brenner)

El presidente de Estados Unidos Joe Biden dio positivo para COVID-19 mientras viajaba el miércoles a Las Vegas y está experimentando “síntomas leves” de la infección, informó la Casa Blanca.

La secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, dijo que Biden volará a su casa en Delaware, donde se “autoaislará y seguirá desempeñando plenamente todas sus funciones durante ese tiempo”. La noticia había sido comunicada en un primer momento por la presidenta y directora general de UnidosUS, Janet Murguía, quien dijo a los invitados a la convención del grupo en Las Vegas que el presidente lamentaba no poder presentarse porque había dado positivo en las pruebas del virus.

El doctor Kevin O’Connor, médico del presidente, dijo en una nota que Biden “se presentó esta tarde con síntomas de las vías respiratorias superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos no productiva, con malestar general”. Tras el resultado positivo de la prueba de COVID-19, a Biden se le recetó el medicamento antiviral Paxlovid y ha tomado su primera dosis, dijo O’Connor.

Biden tenía previsto hablar en el evento en Las Vegas el miércoles por la tarde como parte de un esfuerzo por reunir a los votantes hispanos de cara a las elecciones de noviembre (Haiyun Jiang/The New York Times)

El diagnóstico del presidente se produce en medio de un intenso escrutinio de su salud y resistencia después de un desastroso debate con el ex presidente Donald Trump que desató una oleada de preocupación entre los demócratas de que Biden no está a la altura de los rigores de ganar otro mandato presidencial.

Biden subió cautelosamente al Air Force One y dijo a los periodistas que viajaban con él: “Me siento bien”. El presidente no llevaba mascarilla al subir al Air Force One.

Biden tenía previsto hablar en el evento UnidosUS en Las Vegas el miércoles por la tarde, como parte de una estrategia para arengar a los votantes hispanos de cara a las elecciones de noviembre.

El presidente había estado previamente en el restaurante Original Lindo Michoacan de Las Vegas, donde estuvo saludando a los comensales y tenía prevista una entrevista con Univision.

Biden ha sido vacunado y está al día con su dosis anual de refuerzo recomendada para COVID-19. Las vacunas han demostrado ser muy eficaces para limitar las enfermedades graves y la muerte por el virus, que mató a más de un millón de personas en EEUU desde que comenzó la pandemia en 2020. Se ha demostrado que Paxlovid reduce las probabilidades de enfermedad grave y muerte por COVID-19 cuando se prescribe en los primeros días de una infección, pero también se ha asociado a infecciones de rebote, en las que el virus reaparece unos días después de haberse curado.

Biden dio positivo por COVID-19 por última vez dos veces en el verano de 2022, cuando tuvo un caso primario y un caso de rebote del virus.

Las autoridades sanitarias han informado de un aumento reciente de las visitas a urgencias y las hospitalizaciones por COVID-19. También se ha producido un aumento pronunciado de los casos de COVID-19 en los últimos años. También se ha producido un pronunciado aumento de los resultados positivos de las pruebas en gran parte del país, especialmente en el suroeste de EEUU.

(Con información de AP)