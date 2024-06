EEUU abogó por una solución diplomática en la frontera norte de Israel: “No apoyamos una guerra total con Hezbollah” (AP/ARCHIVO)

Estados Unidos reiteró este martes su posición a favor de la vía diplomática en el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, después de que un ministro del gabinete de guerra israelí asegurara que resolverán la situación en la frontera norte, limítrofe con Líbano, mediante un “acuerdo” con las autoridades del país vecino o a través de “una escalada” de los ataques.

“No apoyamos una guerra total con Hezbollah. No queremos que eso suceda. Dicho esto, Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hezbollah, que es una organización terrorista comprometida con la destrucción de Israel y ha lanzado ataques durante años. Entonces tiene derecho a defenderse y a hacer frente a esa amenaza”, declaró el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, durante una rueda de prensa.

No obstante, señaló que líderes israelíes han abogado por una solución diplomática. “Y obviamente esa es la solución que nosotros también preferimos y que estamos tratando de alcanzar”, aseveró, después de señalar que una guerra abierta “no es una situación sostenible para Israel” porque “decenas de miles de sus ciudadanos están desplazados de sus hogares”.

En este contexto, el portavoz de la diplomacia estadounidense, que ha remarcado la opción de resolver la situación por medios diplomáticos, afirmó que Washington quiere “que se acuerde un alto el fuego en Gaza” que permita “buscar una resolución diplomática” en la frontera norte. “Una guerra en el norte afectaría sus recursos, que ya se han visto afectados por el conflicto en Gaza”, indicó.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que un conflicto bélico abierto “no es una situación sostenible para Israel” porque “decenas de miles de sus ciudadanos están desplazados de sus hogares”

Consideró, además, que atacar Gaza sumado a librar una guerra en el norte y la “inestabilidad” en Cisjordania sería una situación que “les agota diplomática, económica y militarmente”, por lo que no se trata de un “éxito estratégico para ellos”. “Ahora bien, si no logramos un alto el fuego en Gaza, si continúa habiendo ataques en el norte, no sé qué sucederá”, añadió.

Apuntó que lograr “la calma” en Gaza aumentará “dramáticamente” sus posibilidades de “calmar la situación en el norte, que no necesita estar al nivel que está hoy”. “No estaba a este nivel antes del 7 de octubre. Siempre ha habido tensión a lo largo de esa frontera y ataques e incluso guerras, pero ha habido un aumento después del 7 de octubre que, de alcanzar un acuerdo en la Franja, nos otorgarán posibilidades de resolver”, concluyó.

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que el ministro del gabinete de guerra de Israel Benny Gantz asegurara que el Gobierno israelí resolverá la situación en la frontera norte mediante un “acuerdo” con las autoridades del país vecino, o a través de “una escalada” en los ataques, esperando que después del verano la situación en la frontera norte quede resuelta.

“No podemos perder más tiempo”, aseveró Gantz, quien no forma parte del Ejecutivo pero a quien Netanyahu incluyó en el gabinete de guerra tras los ataques del grupo terrorista Hamas del pasado 7 de octubre.

Benny Gantz aseguró que el Gobierno israelí resolverá la situación en la frontera norte mediante un “acuerdo” con las autoridades del país vecino, o a través de “una escalada” en los ataques (REUTERS/ARCHIVO)

El Ejército israelí y Hezbollah -respaldado por el régimen de Irán- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamas, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, según los balances facilitados por las autoridades de Israel.

(Con información de Europa Press)