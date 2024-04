Falla masiva en el servicio de llamadas de emergencia 911 en Estados Unidos: el gobierno anunció una investigación

El servicio de emergencia 911 se restableció tras una significativa interrupción en varios estados de Estados Unidos. (AP/Jeff Roberson)

Tras una significativa interrupción que afectó el servicio de llamadas de emergencia 911 en varias partes de Estados Unidos, las autoridades anunciaron el restablecimiento del servicio en áreas de Dakota del Sur, Nevada, Nebraska y Texas.

Este incidente, que ocurrió el miércoles 16 de abril por la noche y se extendió en algunas zonas hasta las primeras horas del jueves, generó preocupaciones sobre la seguridad y la infraestructura de las comunicaciones de emergencia en el país.

La compañía de servicios de emergencia Lumen identificó como causante una instalación de poste de luz realizada por una empresa terciaria no relacionada con sus operaciones. “Nuestros técnicos identificaron el problema y trabajaron arduamente para solucionarlo lo más rápido posible”, expresó un portavoz de Lumen, en declaraciones citadas por ABC News.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas en Nevada confirmó que el servicio se restauró en la ciudad justo antes de las 21:15 horas, hora local, del miércoles. “Todos los individuos que llamaron durante la interrupción han sido devueltos y se les ha brindado asistencia”, comunicaron desde la policía de Las Vegas.

Una instalación de poste de luz fue identificada como la causa del fallo en el servicio de emergencia. (Getty Images/iStockphoto)

En el caso de los estados de South Dakota y Nebraska, los ciudadanos experimentaron una interrupción completa de su sistema de llamadas de emergencia estatal, que según comunicó el Departamento de Seguridad Pública de Dakota del Sur, “duró desde aproximadamente las 20:00 hasta las 23:00 horas”.

“La interrupción de anoche fue sin precedentes en términos de su duración y magnitud”, afirmó Mike Gramlick, Jefe de la División de Bomberos de Sioux Falls, Dakota del Sur. En Douglas County, Nebraska, las autoridades confirmaron la restauración completa del servicio a las 4 a.m. del jueves, confirmó NBC News. Aunque algunas ciudades en Texas también reportaron interrupciones, estas parecen no estar relacionadas, ya que Lumen informó no proveer servicio 911 en Texas.

La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC), a través de un post en la red social X, informó estar al tanto de las reportadas interrupciones y confirmó que está investigando los incidentes. Además, el Departamento de Seguridad Nacional ha señalado anteriormente el incremento en los riesgos de ataques cibernéticos a los servicios de 911, que se han vuelto más vulnerables desde su transición a sistemas digitales basados en estándares de Protocolo de Internet.

Este no es el primer incidente de este tipo en el país. Según la agencia Reuters, en 2017, varios ataques cibernéticos provocaron la caída de los servicios de 911 en más de una docena de estados, dejando a los centros de emergencia sin capacidad de respuesta.