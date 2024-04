Cómo fracasó uno de los experimentos más ambiciosos en la política de drogas de Estados Unidos

La ciudad de Portland observó un incremento en las muertes por sobredosis tras la despenalización de las drogas duras en 2020. (REUTERS/Deborah Bloom)

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, firmó recientemente una medida que restablece las sanciones penales por la posesión de drogas duras, poniendo fin a una porción clave de lo que había sido uno de los experimentos más ambiciosos en la política de drogas de Estados Unidos.

Esta iniciativa, conocida como Medida 110, se promulgó hace tres años con la intención de despenalizar las drogas duras y concentrarse en el tratamiento en lugar de la penalización. Ted Wheeler, alcalde de Portland, apoyó esta revocación tras observar un incremento en las muertes por sobredosis y el caos frecuente en las calles de su ciudad.

El alcalde Wheeler, en una entrevista reciente con The New York Times, expresó su desilusión sobre cómo el estado manejó la implementación de la medida. “No hay duda de que el estado arruinó la implementación”, aseguró, refiriéndose al error crítico de despenalizar el uso de drogas antes de tener en marcha los servicios de tratamiento necesarios. Añadió que la infraestructura de salud mental, crucial para el éxito de tales políticas, simplemente no estuvo disponible cuando se necesitaba.

El alcalde Ted Wheeler criticó la fallida implementación de la Medida 110 por parte del estado. (Sean Meagher/The Oregonian/AP)

Desde el inicio de su mandato en 2016, Wheeler ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo el incremento de la falta de vivienda, protestas violentas, salida de negocios del centro, un número récord de homicidios y un rápido aumento en la propagación de fentanilo y en las muertes por sobredosis. En lo relacionado con la guerra contra las drogas, admitió que “no funcionó” y admitió que espera que esto no sea “una excusa para dejar de trabajar duro en la construcción de un sistema de salud mental”.

Con la promulgación de la nueva ley, la posesión de pequeñas cantidades de drogas como el fentanilo y la metanfetamina podría llevar a hasta 180 días de cárcel. Sin embargo, la legislación también incluye “salidas” que permiten a las personas, en muchos casos, optar por tratamiento en vez de confinamiento. Este enfoque mixto busca no solo penalizar, sino también ofrecer vías para la recuperación.

En retrospectiva, Wheeler reconoció la amplia aceptación inicial que tuvo la Medida 110 en Oregón, especialmente en Portland, donde tres cuartas partes de los votantes la apoyaron. Sin embargo, las tasas de adicción y sobredosis aumentaron drásticamente, lo que llevó al público a cuestionar la efectividad y el manejo de la despenalización poco tiempo después de su implementación.

La falta de infraestructura de salud mental y la prematura despenalización del uso de drogas resultaron en un replanteamiento de la estrategia contra las drogas en el estado. (AFP)

La situación en Portland refleja una creciente tendencia en Estados Unidos hacia políticas más conservadoras en cuanto a la policía, el crimen y la política de drogas. La gente, agotada de sentirse bajo asedio continuo, demanda un retorno al orden y la seguridad en sus comunidades. “Las personas quieren un entorno ordenado... y si no lo ven, eso es inquietante”, explicó Wheeler.

Wheeler atribuye parte de la culpa por la situación actual a decisiones a largo plazo hechas por el estado y el país en general, especialmente en relación con la inversión en servicios de salud mental y tratamiento: “Despenalizar el uso de drogas antes de tener los servicios de tratamiento fue obviamente un gran error”, aseguró. Sin embargo, ve esto como una oportunidad para aprender de los errores pasados y para avanzar con políticas que equilibren mejor la penalización y el tratamiento.