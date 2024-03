Los CDC reportaron un aumento en los casos fatales de la enfermedad del legionario en Estados Unidos

La Legionella, un patógeno vinculado a sistemas de agua, causa centenares de enfermedades graves anualmente en Estados Unidos. (Freepik)

Barbara Kruschwitz, una mujer de 71 años de Massachusetts falleció a causa de la enfermedad del legionario solo una semana después de alojarse en el Mountain View Grand Resort en Whitefield, New Hampshire, el año pasado. Su esposo, Henry, atribuyó el contagio a que ella había nadado en la piscina y el jacuzzi del complejo, donde él no participó. “Su corazón se detuvo y no pudieron revivirla. Y eso es todo lo que puedo decir” publicó el New York Post.

Te puede interesar: Murió una ballena de 13 metros que había quedado varada en una playa en Estados Unidos

Kruschwitz fue una de las cientos de víctimas de la bacteria Legionella, causante de enfermedades graves como la enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac, que fue identificada como la principal causa de brotes de enfermedades relacionadas con el agua en Estados Unidos.

Entre 2015 y 2020, se registraron 184 brotes que resultaron en 786 casos de enfermedad, 544 hospitalizaciones y 86 muertes, según un informe reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por el Daily Mail.

Te puede interesar: La inteligencia artificial convierte la búsqueda de empleo en una guerra tecnológica

Este patógeno microscópico se propaga a través de la inhalación de aerosoles contaminados, comúnmente encontrados en sistemas de agua caliente y fría, aires acondicionados, humidificadores y spas. Este incremento está vinculado en gran medida a los sistemas de agua comunitarios y no comunitarios, incluyendo aquellos que suministran agua a hogares, edificios de oficinas y hospitales.

La bacteria Legionella puede causar desde una leve fiebre hasta neumonía potencialmente mortal. (Shutterstock)

En total, los expertos de los CDC analizaron 214 brotes en 28 estados, provocados no solo por Legionella, sino también por norovirus, Shigella, Campylobacter, E. coli y otros patógenos no especificados, que en conjunto resultaron en 2,140 enfermedades, 563 hospitalizaciones y 88 muertes. De estos brotes, 187 estuvieron relacionados con patógenos que crecieron en biofilms y penetraron el suministro de agua, siendo Legionella el causante de la mayoría de los brotes.

Te puede interesar: Una mujer murió repentinamente tras enfermarse en pleno vuelo

La significativa mayoría de los brotes de enfermedades se asoció con sistemas de agua públicos, que suministran agua a la mayoría de las residencias bajo la supervisión de los gobiernos municipales. Sin embargo, 17 brotes se vincularon a sistemas de agua privados, tales como pozos usados en algunas viviendas, con la mayor cantidad de infecciones reportadas en Illinois, Florida y Maryland.

Las cifras de brotes de Legionella variaron durante el periodo de estudio, oscilando desde 14 en 2015 hasta 31 en 2016, con una disminución a 30 en 2017, un incremento a 34 en 2018, una nueva disminución a 33 en 2019 y finalmente una caída a 18 en 2020. Los bloqueos y medidas de distanciamiento social implementadas durante la era del covid-19 redujeron la actividad humana en espacios públicos como oficinas, hoteles y centros recreativos, limitando así la capacidad de la bacteria para crecer y propagarse.

Los sistemas de agua, tanto públicos como privados, han sido identificados como los principales vectores de transmisión de Legionella en Estados Unidos. (Freepik)

Las instalaciones de agua utilizan desinfectantes como el cloro para limpiar el sistema de agua potable. Sin embargo, en 79 informes de brotes se mencionó el uso de cloro como desinfectante, mientras que en 99 informes no se incluyó el tipo de desinfectante o tratamiento utilizado.

Además de los balances hasta 2020, informes locales de 2023 sugieren que la bacteria Legionella podría representar una amenaza aún mayor para la salud pública de lo que lo fue hace tres o cuatro años. Por ejemplo, en el norte de Minnesota se está lidiando con un brote que ha enfermado a 15 personas y enviado a 11 al hospital desde abril del 2023.

La enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac, causadas por Legionella, pueden variar en gravedad desde una leve tos hasta una neumonía fatal, siendo clave el tratamiento temprano con antibióticos para la supervivencia. “Aproximadamente uno de cada diez enfermos morirá”, señaló el informe, que hizo énfasis en que las probabilidades de fallecimiento aumentan cuando la enfermedad se contrae en un entorno hospitalario.

Un informe de los CDC reveló que la Legionella representa un riesgo creciente para la salud pública. (Shutterstock)

La enfermedad del legionario

Se trata de una forma grave de neumonía causada por la bacteria Legionella, y representa una seria amenaza para la salud pública, afectando a aproximadamente 500 personas anualmente en el Reino Unido y a 6.100 en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la Clínica Mayo.

Esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de los pulmones y puede desencadenar complicaciones potencialmente mortales como falla respiratoria, falla renal y el choque séptico, que se produce cuando el flujo sanguíneo hacia los órganos vitales se bloquea.

La transmisión de la enfermedad del legionario se produce principalmente por la inhalación de pequeñas gotas de agua procedentes de fuentes contaminadas por la bacteria, incluyendo cabezales de ducha, bañeras de hidromasaje, piscinas o sistemas de ventilación en edificaciones.

Los antibióticos tempranos son clave en el tratamiento de la enfermedad del legionario. (Shutterstock)

Es importante destacar que cualquier persona puede infectarse con la enfermedad, sin embargo, los grupos de mayor riesgo incluyen a ancianos, fumadores y personas con sistemas inmunológicos suprimidos, como los pacientes de quimioterapia.

Los síntomas de la enfermedad del legionario suelen aparecer entre dos y diez días después de la exposición a Legionella. Los indicios tempranos incluyen dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre junto con escalofríos. A medida que la enfermedad avanza, los afectados pueden experimentar tos, que en algunos casos puede incluir sangre, dificultad para respirar, dolor en el pecho, náuseas, vómitos, diarrea y confusión.

El tratamiento estándar para la enfermedad del legionario es el uso de antibióticos, administrados generalmente en un entorno hospitalario, tan pronto como sea posible tras la detección de los síntomas. Para prevenir la propagación de esta enfermedad, se recomienda una limpieza meticulosa y desinfección de los sistemas de agua.