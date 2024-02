American Airlines cambió las reglas para los pasajeros que desean acceder a sus vuelos en modalidad de espera

Solo los miembros del programa AAdvantage de American Airlines podrán acceder a la opción de viajar en espera desde el 1 de marzo de 2024 (REUTERS/Joshua Roberts)

American Airlines, una de las mayores aerolíneas de Estados Unidos, anunció una serie de cambios significativos en su política de vuelos en espera (standby), afectando la manera en que numerosos pasajeros podrán acceder a esta opción. A partir del 1 de marzo de 2024, solo los miembros de su programa AAdvantage podrán solicitar viajar en espera, y además, deberán hacerlo exclusivamente a través de la página web de la aerolínea o su aplicación móvil.

La posibilidad de volar en espera ha sido tradicionalmente una opción valorada por viajeros flexibles y con un presupuesto moderado que prefieren esperar en el aeropuerto a que se disponga de un asiento en el último momento, a menudo a un precio reducido. Sin embargo, la eficacia de esta práctica ha disminuido debido a que los vuelos tienden a llenarse completamente, lo que hace más difícil conseguir un asiento de esta manera.

Según reveló Ben Schlappig, analista de aviación y autor en el blog One Mile At a Time, la aerolínea exigirá a los pasajeros ser miembros del programa AAdvantage para poder acceder a la opción de viajar en espera el mismo día. Además, los pasajeros ahora tendrán que realizar sus solicitudes de vuelo en espera exclusivamente a través de aa.com y la aplicación de American Airlines, eliminando la posibilidad de recibir asistencia directa de agentes en el aeropuerto.

Con esta nueva medida, las solicitudes de vuelo en espera deberán efectuarse a través de la web o app de American Airlines (AP/Seth Wenig)

Ben Schlappig expresó su preocupación por estos cambios, especialmente por la restricción de no permitir la inclusión en la lista de espera a través de agentes de aeropuerto. “El segundo cambio es quizás más problemático”, dijo Schlappig. “Los agentes del aeropuerto ya no podrán añadirte a la lista de espera, así que tendrás que hacer esa solicitud tú mismo o no ocurrirá” citó el diario The Street.

Estas medidas parecen ser parte de una estrategia más amplia de American Airlines para promover su programa AAdvantage, según comentó Schlappig, quien no se mostró sorprendido por el uso de los viajes en espera como un incentivo adicional para fomentar la inscripción al programa. Sin embargo, la nueva obligación de gestionar las solicitudes de manera digital ha generado preocupaciones, especialmente ante la posibilidad de enfrentarse a problemas técnicos que impidan realizar estas gestiones.

Pero American Airlines no es la única, otras aerolíneas como Southwest Airlines también han implementado importantes cambios en sus planes de vuelo. Al viajar con Southwest los pasajeros no tienen asientos asignados de forma anticipada, la aerolínea opta por un sistema donde los pasajeros son ordenados para el abordaje basándose en varios criterios y luego seleccionan el asiento de su preferencia al momento de ingresar al avión.