Miami Art Week: la guía completa para disfrutar desde Art Basel hasta las instalaciones en la playa

La Semana del Arte de Miami se convierte en un epicentro de diversidad cultural y de la creatividad internacional.

Art Miami, la feria histórica dedicada a las artes plásticas en el sur de Florida, se celebraba todos los eneros, luego de las fiestas, hasta que en 2002 todo cambió: con la primera edición de Art Basel Miami Beach, en diciembre de aquel año, no sólo la pionera fue desplazada sino que enero perdió el aura. Desde entonces diciembre es el mes del arte en Miami, sus playas y sus localidades satelitales, donde numerosas ferias convocan a cada vez más visitantes. El crecimiento de esa movida impulsó la creación de una Semana del Arte, que en 2023 se extenderá desde el 5 al 10 de diciembre.

Te puede interesar: Pool parties y beats de clase mundial: los mejores eventos nocturnos de Miami Art Week

Si bien el plato fuerte es el evento de las galerías, que este año reunirá a 277 en el Miami Beach Convention Center, otras ferias además de Art Basel han cobrado importancia con el paso del tiempo: Design, Pinta, Scope, Context, Untitled, entre muchas más. También museos como The Bass, el Pérez Art (PAMM), el Institute of Contemporary Art (ICA) o el Rubell Museum organizan muestras y actividades especiales para Miami Art Week, del mismo modo que espacios como Faena Art o Artechouse y hasta barrios enteros, como Wynwood, ya tradicional, y el ascendente Allapatah.

Los municipios llenan las calles de obras, desde Bal Harbour en el norte hasta la calle peatonal de Miami Beach, Lincoln Road, en el sur. Los hoteles exponen artistas invitados u organizan muestras colectivas, como No Vacancy y Art Gaysel, y los espacios para otras artes, como The Bandshell, ofrecen programaciones especiales para Miami Art Week.

Te puede interesar: FilmGate Interactive Media Festival: Miami Art Week abre con arte audiovisual y tecnología

Esta guía lista todo lo que se puede hacer —o intentar hacer, dada la gran variedad— en la Semana del Arte de Miami, con descripciones, horarios, direcciones y precios.

Art Basel Miami Beach, 6 al 19 de diciembre

Art Basel Miami Beach: donde las expresiones artísticas y galerías a nivel mundial se encuentran cada diciembre.

La reina de Miami Art Week, la sucursal en el continente americano de la feria Art Basel que se celebra en Basilea, Suiza, mostrará 277 galerías, 24 de ellas que exponen por primera vez, de 33 países, casi dos tercios de los cuales se encuentran en América del Norte y del Sur. La edición número 21 tendrá, como siempre, obras de arte en los más diversos soportes: pintura, escultura, fotografía, obras digitales. El rango histórico de los creadores va desde los artistas modernos de comienzos del siglo XX hasta los más nuevos del arte contemporáneo.

Te puede interesar: Se reportaron casos de Listeria en Florida

Dónde: Miami Beach Convention Center, 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: los días 6 y 7 están reservados a invitados y tickets VIP, y desde el 8 hasta el 10 la feria abre al público general de 11am a 6pm

Cuánto: entradas para ingresar a las 11am, USD 95; para ingresar desde las 12pm, USD 75; estudiantes, residentes y adultos mayores, USD 58; ticket para Art Basel y Design, su feria hermana, USD 110

Design Miami, 5 al 10 de diciembre

Intersección entre diseño y funcionalidad: Design Miami despliega el pulso creativo de la ciudad.

El tema del encuentro 2023 es el papel del diseño a la hora de reflejar y responder al mundo circundante a lo largo de la historia, con una escala especial en el presente polarizado. “Es una invitación a explorar el poder narrativo del diseño”, dijo la curadora a cargo, Anna Carnick. El Miami Design District, impulsor de la feria en sus orígenes, mostrará una instalación escultórica de formas orgánicas irregulares, amables y misteriosas, Utopia by Bohinc Studio, que sirven para sentarse, jugar y reunirse.

Dónde: Convention Center Drive & 19th Street, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el día 5 está reservado a invitados y tickets VIP, y del 6 al 10 la feria abre al público general, el 6 y el 7 de 11am a 7pm y el resto de los días de 12pm a 7pm

Cuánto: entrada general, USD 40; estudiantes y adultos mayores, USD 35; pase para todos los días, USD 225

Art Miami, 5 al 10 de diciembre

Art Miami revela la vanguardia del arte contemporáneo y Context Art Miami pone el foco en los talentos emergentes.

También dedicada al arte contemporáneo y al moderno, albergará a más de 170 galerías de 31 países, desde el Reino Unido a Corea del Sur, desde Alemania hasta Israel, además de varias nacionales e incluso numerosas galerías de Miami y el sur de Florida. Se estima que se verán miles de obras de más de 900 artistas, en formatos como pintura, dibujo, diseño, escultura, videoarte, fotografía e impresiones

Dónde: The Art Miami Pavilion, 1 Herald Plaza (NE 14th Street & Biscayne Bay), Miami, FL 33132

Cuándo: el día 5 está reservado a invitados y tickets VIP, y del 6 al 9 la feria abre al público general de 11am a 7pm y el 10, de 11am a 6pm

Cuánto: entrada general (válida tanto para la feria como para Context Art Miami), USD 60; pase para todos los días, USD 150; estudiantes y adultos mayores, USD 40

Context Art Miami, 5 al 10 de diciembre

La feria hermana de Art Miami, ubicada en el mismo predio frente a la bahía de Biscayne, coloca a los artistas emergentes en el centro. En esta edición 76 galerías innovadoras de 21 países mostrarán artistas que exploran y empujan los límites de la creación. “Context Art Miami está a la vanguardia de los avances en el discurso sobre el arte contemporáneo”, dijo Julián Navarro, director de la feria.

Dónde: The Context Art Miami Pavilion, 1 Herald Plaza (NE 14th Street & Biscayne Bay), Miami, FL 33132

Cuándo: el día 5 está reservado a invitados y tickets VIP, y del 6 al 9 la feria abre al público general de 11am a 7pm y el 10, de 11am a 6pm

Cuánto: entrada general (válida tanto para la feria como para Art Miami), USD 60; pase para todos los días, USD 150; estudiantes y adultos mayores, USD 40

Pinta Miami, 6 al 10 de diciembre

Pinta Miami realza la riqueza y la influencia del arte latinoamericano en el contexto global.

Esta feria centrada en el arte hispanoamericano moderno y contemporáneo comenzó en Nueva York en 2007 y siete años más tarde se instaló en Miami. Por sus eventos con prestigiosos curadores, galerías y artistas, MoMA PS1 nombró a Pinta como uno de los espacios más influyentes del arte latinoamericano. Con la curaduría general de Irene Gelfman, esta edición presentará con 52 espacios de 15 países.

Dónde: The Hangar in Coconut Grove, 3385 Pan American Drive, Coconut Grove, Miami FL 33133

Cuándo: el día 6 está reservado a invitados y tickets VIP; el 7 abre al público general de 3pm a 8pm, el 8 y el 9 de 12pm a 8pm y el 10 de 12pm a 6pm

Cuánto: entrada general USD 30; estudiantes y adultos mayores, USD 20.

Scope Miami Beach, 5 al 10 de diciembre

Scope vuelve a instalarse sobre la arena con más de 130 expositores. Para avanzar en su misión de promover la innovación y el descubrimiento experiencial y multidiciplinario, presentará el nuevo contemporáneo, un género “que se erige como una contribución crítica tanto a la política global como al compromiso de la comunidad local”, según los organizadores. Como siempre, sus instalaciones a gran escala se destacan entre los atractivos principales.

Dónde: 801 Ocean Drive (en la playa), Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el día 5 está reservado a invitados y tickets VIP, y del 6 al 10 la feria abre al público general de 11am a 8pm

Cuánto: entrada general USD 60

Untitled Art, 5 al 10 de diciembre

Scope y Untitled llevan el arte contemporáneo hasta la misma arena de Miami Beach. (Casey Kelbaugh

Otra gran feria de arte en las arenas de Miami Beach, Untitled presenta proyectos especiales, 10 performances en vivo y 20 conversaciones en podcast entre otros eventos de la edición de 2023, que será más internacional de la feria hasta la fecha. Su tema será la colaboración entre la comunidad artística y sobre él trabajaron el director artístico Omar López-Chahoud y la encargada de curaduría Clara Andrade Pereira. Los artistas, las galerías y las ONG que participan abordarán el género, la diversidad, las iniciativas digitales, las posiciones históricas, las voces nuevas y subrepresentadas. Habrá dos paneles en español.

Dónde: Ocean Drive & 12th Street, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el día 5 está reservado a invitados y tickets VIP, del 6 al 9 la feria abre al público general de 11am a 7pm y el 10, de 11am a 5pm

Cuánto: entrada general USD 45; pase para todos los días USD 75. Los descuentos para estudiantes y adultos mayores se otorgan en el lugar previa prueba de identidad. Los niños menores de 12 años no pagan entrada.

No Vacancy, 16 de noviembre al 14 de diciembre

La ciudad de Miami Beach presenta por cuarta vez este concurso en el cual 12 artistas crean obras para exhibir en un espacio específico de otros tantos hoteles emblemáticos de la playa. Organizado junto a las autoridades de convenciones de Miami Beach y de Greater Miami, No Vacancy otorga a cada artista, elegido tras una convocatoria pública, USD 10.000 por el proyecto, que queda en exhibición al público durante cuatro semanas.

Dónde:

Avalon Hotel Miami, 700 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

The Betsy South Beach, 1440 Ocean Dr, Miami Beach, FL 33139

Cadillac Hotel & Beach Club, 3925 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

The Catalina Hotel & Beach Club, 1732 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Hotel Croydon Miami Beach, 3720 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

"Yield to Immigrants", instalación de Carola Bravo que es parte de No Vacancy, se puede ver en el Riviera Hotel, 318 20th Street, Miami Beach FL, 33139.

Esmé Miami Beach Hotel, 1438 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139

Faena Miami Beach, 3201 Collins Avenue, Miami Beach FL, 33140

International Inn on the Bay, 2301 Normandy Dr, Miami Beach, FL 33141

Kimpton Hotel Palomar South Beach, 1750 Alton Rd, Miami Beach, FL 33139

Kimpton Surfcomber Hotel, 1717 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Riviera Hotel South Beach, 318 20th St, Miami Beach, FL 33139

Royal Palm South Beach, 1545 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: abierto al público en los horarios de los hoteles

Cuánto: actividad gratuita

Ink Miami Art Fair, 6 al 10 de diciembre

Es la única feria en toda Miami Art Week dedicada a obras sobre papel de artistas modernos y contemporáneos, tanto de renombre internacional como de nicho. En su 16ª edición reunirá a 15 expositores seleccionados por la International Fine Print Dealers Association (IFPDA) por su excepcional capacidad de ofrecer a los coleccionistas un estudio diverso de obras maestras del siglo XX y ediciones frescas de artistas contemporáneos. Los impresos y grabados se pueden ver, además, en una joya de la arquitectura Art Deco, el Dorchester Hotel.

Dónde: 1850 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: Brunch de apertura, miércoles 6 de 9am a 12pm, la muestra sigue hasta 7pm; Pulp Party, viernes 8 de 7pm a 9pm; 7, 8 y 9 de 10am a 7pm y domingo 10 de 10am a 3pm

Cuánto: actividad gratuita

AfriKin Art Fair, 3 al 10 de diciembre

AfriKin Art Fair: celebración y compromiso con la diáspora global de África a través del arte y la cultura.

El proyecto de AfriKin fusiona las bellas artes y la programación cultural para el compromiso cívico y comunitario, a fin de promover y celebrar la cultura, la historia y la expresión artística de la diáspora global de África. Entre sus programas de artes visuales y escénicas, como el de artista residente, en 2023 se suma a Miami Art Week con obras de artistas de Miami en la sección “Celebrar la belleza y la brillantez del África global” y en “La nueva cara del arte africano”, trabajos que fusionan tradición y tecnología en la frontera del arte y la inteligencia artificial.

Dónde: Scott Galvin Community Center, 1600 NE 126th Street, North Miami, FL 33181

Cuándo: inauguración, 3 de diciembre de 6pm a 9pm; el resto de los días, de 11am a 8pm

Cuánto: actividad gratuita

NADA Miami Art Fair, 5 al 9 de diciembre

Con tantos años en Miami como Art Basel, la exhibición de New Art Dealers Alliance (NADA) mostrará una selección diversa de 140 galerías, espacios de arte y organizaciones sin fines de lucro de más de 50 ciudades de todo el mundo, con 34 expositores que participan por primera vez. Y por cuarta vez se podrá ver Curated Spotlight, una sección especial. “Curated Spotlight en NADA Miami es un catalizador para el ascenso meteórico de galerías y artistas emergentes”, dijo la curadora del espacio, Jenée-Daria Strand, de Public Art Fund. “Cada galería aporta un enfoque dinámico y contemplativo a sus presentaciones individuales y la obra de cada artista ejemplifica una apasionante práctica creativa multimodal”.

Dónde: Ice Palace Studios, 1400 North Miami Ave, Miami, FL 33136

Cuándo: el día 5 está reservado a invitados y tickets VIP, del 6 al 8 la feria abre al público general de 11am a 7pm y el 9, de 11am a 6pm

Cuánto: entrada general, USD 55; estudiantes y adultos mayores, USD 35; pase para todos los días, USD 75

La feria NADA aporta diversidad y presenta nuevas galerías y artistas emergentes en el Ice Palace Studios.

Miami River Art Fair, 6 al 8 de diciembre

Para su 12ª edición, esta feria boutique se muda a una nueva ubicación en The Penthouse Riverside Wharf, donde los visitantes tendrán vistas de 360° a la arquitectura del centro de Miami tanto como a su vegetación característica. El tema de 2023, “Cosmos Hybrid Art Edition”, estará dedicado al encuentro entre el arte y la tecnología, en particular la inteligencia artificial, con proyectos NFT y stands virtuales. Como siempre contó con la organización de Nina Torres en colaboración con la Fundación de Arte Contemporáneo (FCA).

Dónde The Penthouse Riverside Wharf, 125 SW North River Dr, Miami, FL 33130

Cuándo: el día 6 está reservado a invitados y tickets VIP, el 6 y el 7 la feria abre al público general de 12pm a 6pm, con citas para reservar de 2pm a 5pm

Cuánto: entrada general, USD 60; pase para todos los días, USD 85

Red Dot Miami y Spectrum Miami, 6 al 10 de diciembre

Anunciadas como dos ferias bajo un mismo techo, Red Dot y Spectrum regresan, una junto a la otra, a Wynwood, el distrito del arte. Además de 75 galerías de todo el mundo, Red Dot cuenta con instalaciones específicas y eventos comisionados para la feria. Spectrum, por su parte, presenta a más de 150 artistas independientes de carrera junto con estudios y galerías jóvenes.

Dónde: Mana Wynwood Convention Center, 2217 NW 5th Ave, Miami, FL 33127

Cuándo: el día 6 está reservado a invitados y tickets VIP, con vernissage a las 6pm; del 6 al 9 la feria abre al público general de 12pm a 8pm, y el 10, de 12pm a 6pm

Cuánto: vernissage, USD 85; entrada general, USD 50; estudiantes, militares y adultos mayores, USD 25

Red Dot Miami y Spectrum Miami unen un abanico de expresiones artísticas bajo un mismo techo en el corazón de Wynwood.

Aqua Art Miami, 6 al 10 de diciembre

El retoño de la pionera Art Miami en las playas de South Beach tiene lugar en un hotel boutique que transforma cada habitación en un espacio de galería de arte, para brindar una experiencia íntimo en la Semana del Arte en Miami. Estas minigalerías los aficionados pueden encontrar obras de artistas jóvenes, emergentes y de media carrera, locales y de todo el mundo, con un total de 42 exhibidores en 2023. También posee un espacio para conversar en el alegre patio del hotel. Luck, la cantante, compositora y diseñadora de @fopseven, se presentará para la apertura el miércoles 6 a las 8pm.

Dónde: Aqua Hotel, 1530 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el día 6 está reservado a invitados y tickets VIP; el 7 la feria abre al público de 12pm a 9pm, el 8 y el 9 de 11am a 9pm y el 10 de 11am a 6pm

Cuánto: entrada USD 30; estudiantes y adultos mayores, USD 20; pase para todos los días, USD 130

Satellite Art Fair, 5 al 10 de diciembre

En su noveno año, Satellite se muda cerca de Miami Beach Convention Center donde sucede Art Basel: en la calle peatonal de South Beach, Lincoln Road. Esta feria dirigida por artistas transformará un espacio de 6.000 pies cuadrados (560 metros cuadrados) en “un laberinto exploratorio de instalaciones artísticas de vanguardia”, señalaron los organizadores. La feria presentará más de 30 instalaciones artísticas, performances y talleres, entre los que se destacan Spankbox.atl, un proyecto fotográfica que muestra a personas con distintas discapacidades en poses y situaciones hipersexualizadas y Meat Sweats, obra en cerámica de Jen Catron y Paul Outlaw.

Dónde: Halloween Megastore, 700 Lincoln Road, Miami Beach, FL, 33139

Cuándo: del 5 (vernissage) al 9, de 12pm a 10pm, el 10 de 12pm a 5pm

Cuánto: actividad gratuita previa reserva en la web de Satellite

Fridge Art Fair, 6 al 10 de diciembre

Fridge Art Fair celebra su décimo aniversario en Miami con una fiel dedicación a la comunidad LGBT+, a través del arte y el activismo colorido.

Para celebrar sus 10 años en Miami, esta feria nacida en el Lower East Side de Nueva York ofrecerá “The Rainbow Popsicle Edition”, un enfoque particular en la celebración de la comunidad LGBT+. Habrá favoritos de la casa como The Imaginary Fridge Art Fair Marching Band y Rainbow Popsicles, y también nuevos proyectos como la enorme paleta giratoria multicolor de David Craig Ellis y el proyecto de creación de postales de apoyo a la comunidad LGBT+ del grupo collaboARTive, fundado por Jean e Iggy Font.

Dónde: Courtyard Miami Coconut Grove, 2649 S Bayshore Dr, Miami, FL 33133

Cuándo: el día 6 está reservado para invitados y tickets VIP The Grand Popsicle Gala, a beneficio de Buddy System MIA; el 7 y el 8 la feria abre al público de 1pm a 9pm; el 9 de 12pm a 9pm y el 10 de 12pm a 7pm

Cuánto: actividad gratuita; tickets VIP, USD 50

Art Beat Miami, 6 al 10 de diciembre

Art Beat Miami celebra la creatividad de un barrio, la Pequeña Haití, su comunidad y las diásporas en general. Fundada por Little Haiti Optimist Club, Welcome to Little Haiti y Chefs of the Caribbean, en la feria se exhiben artistas emergentes y de renombre en distintas disciplinas: pintura, escultura, murales, instalaciones. También participan representantes de otras disciplinas, como la performance, la música, la moda y la cocina. Con producción de Marie Louissaint, Joann Milord y Lobey Art & Travel, ofrece una diversidad de artistas locales y de la diáspora caribeña.

Dónde:

Little Haiti Cultural Center and Caribbean Marketplace, 212 – 260 NE 59 Ter, Miami, FL 31337

Joseph Caleb Center, 5400 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142

Brightline Miami Central Station, 600 NW 1st Ave, Miami, FL 33136

Cuándo: del 6 al 10, de 12pm a 6pm; la exhibición seguirá en línea en el sitio de Art Beat hasta el 31 de enero de 2024

Cuánto: actividad gratuita

Prizm Art Fair, 5 al 8 de diciembre

Prizm Art Fair: una reflexión sobre las civilizaciones contemporáneas y sus narrativas a través del arte diaspórico.

El tema de la 11ª edición de esta feria centrada en narrativas y perspectivas diaspóricas tendrá como tema “La civilización no es civilizada” para analizar la naturaleza de las civilizaciones que rara vez se construyen por consentimiento y en general mediante actos de violencia abierta o encubierta. Habrá cuatro secciones: Prizm Panels, Prizm Perform, Prizm Film y Prizm Preview además de la feria en general, en la que 60 galerías presentarán artistas emergentes y consagrados.

Dónde: Omni Building, 1501 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132

Cuándo: el día 5 está reservado para invitados y tickets VIP; del 7 al 8 la feria abre al público de 10am a 6pm

Cuánto: entrada general USD 25, pase para todos los días, USD 50

Faena Art, 5 al 10 de diciembre

El programa de arte del hotel presenta cuatro obras bajo el título colectivo de Espacios de influencia: los moldes de la comunidad en el mundo moderno. La pieza principal es la instalación del artista y activista chileno Sebastián Errázuriz, Maze: Journey Through the Algorithmic Self, un gigantesco laberinto ubicado sobre la playa. Diseñado con Midjourney y DALLE2, plataformas de inteligencia artificial sus caminos convergen en un monolito reflectante en su centro. Errazuriz también presenta una escultura de mármol, Battle of the Corporate Nations, que seguirá en exhibición hasta el 30 de marzo de 2024. Las otras elegidas son la obran inmersiva Dirt’s Dive, de Kelly Breez y la distopía climática S.2122, del artista digital Beeple.

Dónde:

Faena Hotel Miami Beach, 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140

Faena Art Project Room, 3420 Collins Ave Miami Beach, FL 33140

Cuándo: del 5 al 10 de diciembre, de 11am a 8pm

Cuánto: actividad gratuita

Faena Art propone un diálogo entre arte y comunidad en la instalación laberíntica de Sebastián Errázuriz sobre la playa de Miami Beach.

Wynwood Walls, desde el 4 de diciembre

Jessica Goldman Srebnick, curadora a cargo de Wynwood Walls, eligió como el tema de este característico espacio de Miami, para las actividades especiales de Miami Art Week 2023, El poder del propósito. Este museo al aire libre para los murales, creado en 2009 por Tony Goldman, sumará un vagón de metro recuperado como instalación permanente: “Esta obra interactiva profundiza nuestra comprensión del origen del movimiento del arte callejero y la cultura del graffiti, y ahora estará en su hogar”, dijo la curadora. Además, el emblemático artista de la casa, Ron English, mostrará una escultura gigante de su personaje Temper Tot.

Dónde: Wynwood Walls, 2516 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127

Cuándo: del 5 al 10, 11am a 7pm

Cuánto: entrada general, USD 12; pase VIP para la Semana del Arte, USD 50; tour guiado, USD 20

Pérez Art Museum Miami, desde el 5 de diciembre

El museo creado a partir de la colección de Jorge Pérez presenta un programación especial para Miami Art Week 2023, además de las muestas que siguen hasta 2024, entre ellas Love is Calling, de Yayoi Kusama, y The South American Dream, de Marcela Cantuaria. La exhibición principal, Public Enemy, de Gary Simmons, es el primer estudio exhaustivo del artista, que abarca 30 años de su carrera con 70 obras. También se podrá ver la primera exposición de streaming a la carta, como ha llamado la curadora Barbara London a su proyecto sobre tecnología y arte titulado Perpetual Motion.

Dónde: PAMM, 1103 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

Cuándo: el streaming de Barbara London está abierto desde el 1 de diciembre; la muestra de Gary Simmons inaugura el 5; el museo abre de jueves a lunes de 11am a 6pm, y los jueves permanece abierto hasta las 9pm

Cuánto: entrada general, USD 16; estudiantes y adultos mayores, USD 12

Pérez Art Museum Miami lanza una programación especial de arte para Miami Art Week, además de las muestras que ya tiene.

<br/>

Institute of Contemporary Art, Miami, desde el 5 de diciembre

Este centro para el estudio del arte contemporáneo tiene, como todo museo, muestras que seguirán luego de Miami Art Week, como Charles Gaines: 1992-2023 y la de Tau Lewis, pero para la ocasión el ICA inaugurará Ahmed Morsi in New York: Elegy of the Sea, que reúne obra del pintor, poeta y crítico egipcio realizadas en Nueva York, donde vive. Otra apertura especial será la primera exposición individual en un museo de Sasha Gordon cuyo estilo surrealista explora la política de representación con detalles preciosistas e hiperrealistas. Y en la escalera central del ICA se verá el primer empapelado adaptable de Anne Collier.

Dónde: 4040 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137

Cuándo: desde el 5 de diciembre, de miércoles a domingo de 11am a 6pm

Cuánto: actividad gratuita, con reserva en el sitio del ICA

The Bass Museum, desde el 4 de diciembre

Además de las exposiciones ya abiertas, como The Miami Years, de Nam June Paik, y Painting Into Space, de Etel Adnan, el Bass inaugurará otras dos para Miami Art Week. La primera, The Conceptualists, de Hernán Bas, presenta 35 pinturas, entre ellas el lienzo más grande del artista residente en Miami, de 9 pies por 21 (2,7 por 6,4 metros). Cada obra representa a un único protagonista absorbido por un pasatiempo, lleno de referencias al decadentismo estético y la homoerótica. La otra, I Will Always Weather With You, de Anne Duk Hee Jordan, es una exposición multisensorial a gran escala que utiliza la tecnología para examinar la perseverancia de la vida en la Tierra frente a los crecientes desafíos del cambio climático.

Dónde: 2100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: el museo funciona de miércoles a domingo, de 12pm a 6pm y los jueves, hasta las 8pm; las inauguraciones son el 4 de diciembre

Cuánto: entrada general, USD 15; estudiantes, adultos mayores y niños de 7 a 18 años, USD 8; el domingo 10 será gratis

Rubell Museum, a diario excepto lunes y martes

Los tesoros de la colección de los Rubell están abiertos al público en Miami. (rubellmuseum.org)

Las cuatro galerías de este museo armado con la colección de la familia Rubell tendrán sus obras permanentes: Jean-Michel Basquiat, George Condo, Martha Jungwirth, Jeff Koons, Yayoi Kusama, Louise Lawler, Liu Wei, Yoshitomo Nara, Sterling Ruby y Kennedy Yanko. También se podrán ver dos instalaciones inmersivas de Yayoi Kusama, Infinity Rooms Where the Lights in My Heart Go e Infinity Mirrored Room-Let’s Survive Forever, y su Narcissus Garden: 700 esferas de acero inoxidable que recorren la galería central del museo.

Dónde: 1100 NW 23 St, Miami, FL 33127

Cuándo: miércoles, jueves y domingos de 11:30am a 5:30pm y viernes y sábados de 11:30am a 7:30pm

Cuánto: entrada general, de USD 15 a USD 25; para estudiantes, de USD 10 a USD 20 y para adultos mayores, de USD 12 a USD 22

Museum Of Graffiti, desde el 5 de diciembre

Este museo creado para preservar la historia del graffiti y celebrar su cruce con las artes tiene una actividad muy especial para Miami Art Week: abre un nuevo espacio, The Art of Hip Hop. En el museo habrá un lounge para artistas, Mi Campo, con cócteles artesanales, personalización de zapatillas, presentaciones de DJ y arte en directo. Se inaugurarán la muestra Metaphysical Surrealism, del artista Mear One, de Los Ángeles, y un proyecto especial de fotografía Polaroid con 1UP y Martha Cooper. También se presentará el libro de Mana Public Arts con 300 páginas de murales de artistas callejeros del mundo.

Dónde:

Museum of Graffiti: 276 NW 26th St, Miami, FL 33127

The Art of Hip Hop: 299 NW 25th St, Miami, FL 33127

Cuándo: del 5 al 10, de 11am a 7pm

Cuánto: USD 16 (Museum of Graffiti), USD 12 (The Art of Hip Hop)

Bakehouse Art Complex, desde el 5 de diciembre

Un proyecto de colaboración artística y una usina de creación: Bakehouse Art Complex.

Esta organización sin fines de lucro lleva casi cuatro décadas de colaboración artística. Su programa alberga a más de 100 artistas residentes y asociados con una rica diversidad de culturas, lenguajes y prácticas artísticas: pintura, escultura, grabado, fotografía, medios digitales, obra interactiva, arte escénico. Para Miami Art Week presentará Say Their Names: A Public Art Memorial Project, un mural a gran escala de Chire VantaBlack Regans que reconoce las vidas perdidas de más de 250 víctimas de la violencia armada, el abuso policial, los crímenes de odio y la violencia de género.

Dónde: 561 NW 32nd St, Miami, FL 33127

Cuándo: visitas al interior del complejo, de lunes a viernes de 12pm a 5pm; los murales están exhibidos en las paredes exteriores, 24/7

Cuánto: actividad gratuita

photoMIAMI, 9 de diciembre

Este evento pop-up es la única feria internacional de fotografía, video y nuevos medios dedicados al arte contemporáneo que sucede en Miami Art Week. A lo largo de un día agencias y fotógrafos del mundo mostrarán sus trabajos, y habrá también talleres de fotografía, seminarios, conferencias y eventos educativos y promocionales.

Dónde: O Cinema, 1130 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: día 9, de 10am a 4pm

Cuánto: USD 10

Los museos y espacios alternativos de Miami se suman activamente a la amplia oferta de la Miami Art Week.

Chroma, 5 al 19 de diciembre

Lucid Art Gallery presenta a 15 artistas emergentes y de media carrera para la Semana del Arte de Miami 2023. Con curaduría de Graciela Montich, la muestra en la galería de Payal Tak se complementará con la presentación de la percusionista Navya Nataraj, en solo de tabla.

Dónde: Lucid Art Gallery, 10-12 NE 41st St, Miami, FL 33137

Cuándo: el día 5 está reservado a invitados, con vernissage 4:30 y 6:30pm; del 6 al 9 la muestra abre al público general de 11am a 7pm, y el 10, de 11am a 6pm

Cuánto: evento gratuito

Beyond Sonorism, desde el 3 de diciembre

Esta innovadora experiencia multisensorial fusiona artes visuales y elementos sonoros. Entre los artistas participantes se encuentran Jacopo Ceccarelli aka 2501, Betsy Stuart, Claudia Hakim, Claudia Quacinella, Andrea Dasha Reich, Hugo Zapata, Juan Raul Hoyos, Lina Sinisterra, Roberto Milan, Ronny Vayda, Titi Kerndt y Yigit Yazici. Sus trabajos invitan a reflexionar sobre el amplio espectro sonoro de los seres humanos en sociedad y sobre la relación entre sonido y materia, y van desde lo auditivo hasta lo tangible

Dónde: Etra Fine Art, 6942 NE 4th Ave, Miami, FL 33138

Cuándo: de martes a sábado, solo con cita previa, y hasta el 31 de enero de 2024

Cuánto: evento gratuito

Fotos: @nachomartinfilms