Murió Randy Meisner, cofundador de la banda de rock estadounidense "The Eagles"

Randy Meisner, el cantante, bajista y cofundador de la banda de rock estadounidense The Eagles, murió a los 77 años debido a complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la página oficial de la banda en el que se detalló que el deceso del músico retirado había sucedido la noche del 26 de julio.

“Randy fue una parte integral de los Eagles y contribuyó decisivamente al éxito inicial de la banda. Su registro vocal era asombroso, como queda patente en su balada característica, ‘Take It to the Limit’”, se lee en texto.

The Eagles nació en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) en 1971 formado por Meisner, Glenn Frey (1948-2016), Don Henley y Bernie Leadon.

Nueve años más tarde la banda se desintegró por desacuerdos y problemas con las drogas.

Para entonces ya habían creado sus éxitos más grandes como “Take it easy”, de 1971, y en 1976 presentaron “Hotel California”, una de las canciones más populares de la historia del rock.

La producción discográfica fue catalogada por la revista especializada Rolling Stone como uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos.

The Eagles ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, después de más de medio siglo en la música, y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998.

Eagles obtuvo su fama internacional gracias a la popularidad de su tema “Hotel California” en 1976.

Fueron pioneros en el sonido del soft rock con tintes de country que dominó el pop estadounidense de principios de la década de 1970.

Meisner abandonó la agrupación en 1977 para continuar con su carrera en solitario y fue sustituido por Timothy B. Schmit.

Uno de los grandes éxitos que Meisner tuvo en su carrera solista fue el tema “Hearts on Fire” de 1981.

El bajista había enfrentado numerosos problemas de salud en los últimos años, así como una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, murió accidentalmente por un disparo.

Meisner fue diagnosticado con trastorno bipolar y tenía graves problemas con el alcohol, según registros judiciales y comentarios realizados durante una audiencia en 2015 en la que un juez ordenó que recibiera atención médica constante.

Gira de despedida

The Eagles, actualmente formada por Henley, B. Schmit, Vince Gill, Joe Walsh y Deacon Frey, recientemente anunció su gira de despedida “The Long Goodbye”, tras 52 años de historia juntos.

“Todo tiene su tiempo y ha llegado el momento de cerrar el círculo. La gira oficial de despedida está actualmente en fase de planificación”, expresó la agrupación en un comunicado.

La banda adelantó las primeras 13 fechas de conciertos en Estados Unidos y especificó que irán agregando más en su calendario una vez que logren pactar horarios con los recintos.

“Queremos dar a todos nuestros seguidores la oportunidad de vernos en esta última gira”, afirmaron en su comunicado, en el que también aprovecharon para expresar su gratitud a los músicos y a sus seguidores que los han acompañado por décadas.

La gira comenzará en el Madison Square Garden de Nueva York el 7 de septiembre y pasará por ciudades como Boston, Denver, Indianapolis, Atlanta y Detroit.

Además, contarán con la presencia de la banda de rock y jazz Steely Dan como los teloneros del tour.

“Este es nuestro canto del cisne (canto de despedida), pero la música sigue y seguirá”, apuntaron.

(Con información de EFE y AFP)

