El mejor restaurante peruano de Estados Unidos está en Miami

Placeres marinos y auténtica cocina peruana en La Mar, un referente culinario en Estados Unidos. (La Mar)

Miami, una ciudad donde convergen culturas y sabores de todas partes del mundo, se ha convertido en un paraíso para los amantes de la gastronomía. Entre las opciones culinarias que destacan, la cocina peruana ha logrado posicionarse como una de las favoritas para los comensales más exigentes. Entre los restaurantes que la ofrecen, La Mar, del chef Gastón Acurio, ha sido reconocido como el mejor en los Premios Somos.

El legado culinario de Perú ha trascendido las fronteras gracias a la diáspora de sus ciudadanos, y se estima que actualmente existen unos 4.000 restaurantes en el extranjero, de acuerdo al mismo medio, aunque resulta difícil precisar una cifra exacta debido a su creciente popularidad.

Reconocidos chefs han cruzado las fronteras para trabajar en diferentes países, mientras que jóvenes talentos emergentes están ganando reconocimiento y admiración en las principales capitales del mundo. Con el objetivo de celebrar y reconocer el esfuerzo de aquellos que han contribuido al éxito de la gastronomía peruana en el extranjero, han surgido los premios.

El chef Gastón Acurio lidera el éxito de La Mar y es referente de la cocina peruana.

La primera edición de estos galardones logró reunir a los diferentes actores que hacen de la cocina peruana una de las más interesantes y reconocidas a nivel mundial. No es casualidad que Perú albergue el mejor restaurante del planeta, según la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants. Se trata del célebre Central, dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León.

Los premios cubren un total de 40 categorías, cada una de ellas enfocada en reconocer la excelencia en la gastronomía peruana que en diferentes partes del mundo. Entre estas categorías destaca la del Mejor Restaurante Peruano en Estados Unidos, en la cual ganó La Mar, ubicado en Miami, Florida.

Las mesas de La Mar se encuentran junto al mar. Los visitantes pueden disfrutar del menú de Acurio, que ofrece una combinación de cocina fusión y peruana, y también de cócteles exquisitos en sus bares. El multifacético cocinero, principal promotor de la gastronomía peruana en el mundo, ya tiene tres estrellas Michelin y es un referente de importantes restaurantes.

Atención profesional y cálida en La Mar: Premio al Servicio destacado por la Guía Michelin. (La Mar)

Premio especial de la Guía Michelin 2023

La Mar también ha sido galardonado con un premio especial en la reciente edición de la Guía Michelin 2023. Este reconocimiento, el Premio al Servicio, fue otorgado al equipo del restaurante por su destacada labor.

La guía resalta que los colores típicos peruanos llenan el ambiente del local; que el personal brilla con entusiasmo y energía y que el servicio que se ofrece es cálido, atento y altamente profesional.

La descripción brindada por la Guía Michelin destaca el orgullo del personal por el menú que sirven y su disposición para recomendar platos y vinos, con el objetivo de brindar una experiencia gastronómica inolvidable a los comensales.

La Guía Michelin destaca el orgullo del personal por la deliciosa comida que sirven y su disposición para recomendar platos y vinos. (La Mar)

De acuerdo con la sección “Point of View” de la guía, La Mar, ofrece vistas impresionantes y una atmósfera animada, gracias a la música del DJ que asegura que la diversión nunca se detenga. Como recomendación especial sugieren degustar un auténtico pisco sour.

Pisco Sour recomendado por la Guía Michelin 2023. (La Mar)

Restaurantes que compitieron en la categoría de Mejor restaurante peruano en EE. UU.

La Mar (Miami) (Ganador)

Itamae (Miami)

CVI.CHE 105 (Miami)

Popular & Cantina Pisco Bar (NY)

Llama Inn (NY)

Contento (NY)

Artesano (NY)

Caleta 11 (NY)

Jarana (New Jersey)

Causa (Washington DC)

SEGUIR LEYENDO: