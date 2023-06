Ciudad de Davie, Florida, introduce semana laboral de cuatro días

Los residentes de Davie se adaptan a una semana laboral extendida pero más corta. (Town of Davie)

La ciudad de Davie, ubicada en el condado de Broward, Florida, a partir del jueves 3 de agosto de 2023, dará un salto hacia la modernización al implementar una semana laboral de cuatro días. Esta medida, siguiendo la tendencia de ciertos empleadores del sector privado, establece un nuevo ritmo de trabajo para muchos de sus trabajadores municipales, quienes ahora trabajarán 10 horas diarias, de lunes a jueves, desde las 7:30 am hasta las 5:30 pm.

“La transición ofrecerá un horario ampliado de servicio por la mañana y por la tarde a los miembros de la comunidad”, señala el comunicado de prensa. Este cambio progresivo tiene como objetivo brindar una mayor accesibilidad a los miembros de la comunidad al extender las horas de servicio en la mañana y en la tarde.

Desde el Gabinete del alcalde y el Ayuntamiento hasta la División de ingeniería y la Oficina del fiscal municipal, este nuevo esquema laboral se propone como un modelo para la eficiencia y la satisfacción de los empleados. A pesar de los cambios en estos horarios, es importante mencionar que los servicios de emergencia proporcionados por los departamentos de policía y bomberos de la ciudad no se verán afectados.

Davie, una ciudad que busca el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. (Town of Davie)

Afortunadamente, el ritmo de vida en la ciudad, la cual tiene a más de 105 mil habitantes, no se interrumpirá. El Departamento de Servicios Públicos continuará con una semana laboral de 7 días, y las instalaciones, la programación y los eventos especiales de Parques y Recreación mantendrán sus operaciones regulares. Los servicios en línea y los pagos electrónicos seguirán disponibles todos los días, lo que garantiza un servicio ininterrumpido para los residentes del lugar.

Además, las instalaciones recreativas, como el Centro Multiusos de Pine Island y el Centro Acuático, mantendrán su horario regular. Los parques de la ciudad, los patios de recreo y los baños continuarán con sus operaciones normales.

Esta decisión de Davie no es única. A mediados de mayo, se informó de un caso similar en Los Altos, California, y en enero, los empleados de una empresa de Tampa, Florida, llamada Brick Media, experimentaron este cambio. Al respecto, el gerente Gabriel Engeland, expresó: “Hemos visto mejoras inmediatas en nuestra fuerza laboral, en la moral, en la satisfacción de la gente en los trabajos”.

Las calles de Davie pueden ser más tranquilas los viernes con el nuevo horario de trabajo. (Town of Davie)

El movimiento hacia la semana laboral de cuatro días es un intento de lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, sin generar pérdidas. Aunque aún existen dudas sobre la efectividad de esta medida, ya adoptada por varios países como España, Islandia o Alemania, solo el tiempo y las evaluaciones podrán mostrar su verdadero impacto en los Estados Unidos. La ciudad de Davie puede ser un ejemplo significativo en esta nueva fase de experimentación laboral.

Lista completa de los departamentos que modifican sus horarios:

Gabinete del alcalde y el Ayuntamiento

Departamento de administración

Departamento de presupuesto y finanzas

División de construcción

Recaudación de impuestos de actividades económicas

Agencia de reurbanización

División de ingeniería

Recursos humanos

Tecnologías de la Información

Oficina del fiscal municipal

Parques, ocio y artes Culturales (Oficina de Administración)

División de planificación y zonificación

Secretaría municipal

Servicio de atención al cliente de servicios públicos

¿Qué actividades realizar en Davie?

Davie ofrece una gran variedad de atracciones y actividades para toda la familia. Entre las más destacadas se encuentran:

Los Flamingo Gardens, donde se puede disfrutar de un día en contacto con la naturaleza y admirar flamencos, así como el Tree Tops Park y el Vista View Park, que son espacios al aire libre ideales para un picnic o un paseo en familia.

Por otro lado, el Long Key Natural Area & Nature Center brinda la oportunidad de explorar la diversidad de la flora y fauna local, mientras que el Butterfly Pavilion en Flamingo Road Nursery ofrece una experiencia única al permitir a los visitantes interactuar con mariposas.

Los viajeros no solo alaban la belleza natural de Davie, sino que también recomiendan sus atractivas actividades familiares. Además de las mencionadas atracciones naturales, la Everglades Day Safari ofrece emocionantes aventuras al aire libre y The One 2 Escape Room brinda desafíos mentales divertidos para todas las edades.

Los flamencos, una vista habitual en Davie, continúan adornando la ciudad incluso en su nueva rutina de semana laboral de cuatro días. (Town of Davie)

¿Dónde comer en Davie?

En cuanto a la comida, Davie alberga una variedad de restaurantes que satisfacen todos los gustos y presupuestos. Los más populares incluyen:

Laspada’s Original Hoagies y Vienna Wine Bar para una experiencia culinaria más sofisticada, y Ceviche 595 para los amantes del pescado y mariscos.

Para aquellos con un presupuesto más ajustado, Laspada’s Original Hoagies, Ally’s Comfort Cafe y Blaze Pizza ofrecen comidas sabrosas y asequibles.