Video: un sospechoso atropelló a un agente de policía de Nueva York cuando intentó escapar de un control de tránsito

Sospechoso atropella a policía en NYC, intentando escapar de control vehicular

Momentos de pánico se vivieron en la ciudad de Nueva York en medio de un control de tránsito de rutina en pleno centro de Manhattan, sobre la avenida Park a la altura de la calle 30. Varios oficiales de la fuerza metropolitana que se encontraban revisando la documentación de algunos conductores se vieron en peligro cuando un hombre visiblemente alterado se negó a frenar.

Fue en ese momento que los oficiales intentaron acercarse al vehículo, un sedan negro. Mientras caminaban hacia allí, el conductor de manera violenta dió marcha atrás, chocó contra otros vehículos frenados en el área, y golpeó con la parte trasera de su automóvil a uno de los oficiales, arrojándolo con fuerza contra el piso.

Un peatón que se encontraba allí durante el incidente, filmó todo con su teléfono celular. El hecho ocurrió en la tarde de ayer, a las 4.55 hora del este. Desde entonces, el video se ha vuelto viral en redes sociales.

Si bien las autoridades no han dado mayores datos acerca del incidente, más allá de lo que se conoce por el video, se sabe que el oficial herido fue trasladado a un hospital del área y sus heridas no representan un riesgo para su vida. La identidad del oficial no ha sido revelada públicamente.

De igual modo se desconoce la identidad del conductor, o si desde el hecho ha sido arrestado. Es sabido que la policía de Nueva York tiene acceso a cámaras en toda la ciudad, mediante las cuales pueden ver la patente del auto e identificar al dueño del automóvil, y desde allí lograr dar con el conductor.

Herir a un oficial de la ley es una ofensa grave en Nueva York.

