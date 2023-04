Para el Miami Grand Prix de Fórmula 1 el chef Massimo Bottura crea una cena exclusiva de USD 6.000 dólares

"Once Upon a Kitchen": una experiencia culinaria de lujo a USD 6,000 por persona de la mano de Massimo Bottura en Miami. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El renombrado chef italiano Massimo Bottura, que cuenta con un restaurante con tres estrellas Michelin, ha visto a Osteria Francescana alcanzar la cima en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, tanto en 2016 como en 2018.

Durante el fin de semana del Miami Grand Prix de Fórmula 1, Bottura organiza una cena en The Deck en Island Gardens, ubicado en Watson Island, Miami, el viernes 5 de mayo. Promete ser un evento único en medio de la emoción de la competencia automovilística.

Esta cena exclusiva, llamada Once Upon a Kitchen (Érase una vez una cocina), cuesta USD 6.000 por persona y está organizada por GR8 Experience, una compañía conocida por sus eventos de lujo, como veladas privadas en el Louvre de París. El evento cerrará con una fiesta a cargo del afamado DJ Benny Benassi. El chef cree que su presencia en Miami puede dar un impulso a otros italianos a imitarlo.

El plato de apertura de Bottura será una versión de clásicos e icónicos como el pesto abstracto, un plato lúdico que no contiene pasta

El evento durará ocho horas. Once Upon a Kitchen incluirá un cóctel de recepción con elixires multisensoriales del experto en sabores Alex Ott, quien ha trabajado con los premios Oscar, Emmy y otros eventos. La cena incluirá un festín de seis platos con creaciones de los principales chefs con estrellas Michelin como Juan Manuel Barrientos y Bernardo Paladini.

El plato de apertura de Bottura será una versión de clásicos e icónicos como el pesto abstracto, un plato lúdico que no contiene pasta. Los principales incluyen una evocación de la infancia de Bottura, “la parte crujiente de la lasaña”, según explicó a Forbes: servirá únicamente su parte favorita de esta pasta estilo comfort food que preparaba su abuela.

Habrá ñoquis de yuca con trufa blanca característicos del colombiano Barrientos, conocido por sus restaurantes El Cielo, que ya tiene un local en Miami. Mientras los chefs van de mesa en mesa, Bottura dará los toques finales a su rueca de res, inspirado en las obras de Damien Hirst. Él explica que las guarniciones se transformarán en colores comestibles, con el plato como lienzo sobre el cual mostrar estos tonos vibrantes y servir la exquisita carne sous vide (cocinada al vacío).

La carrera de Fórmula 1 se realiza en Miami por segundo año consecutivo, llevándose a cabo en un circuito de vanguardia construido en los estacionamientos adyacentes al Hard Rock Stadium en Miami Gardens. REUTERS/Marco Bello

Bottura y su equipo servirán un risotto frutal como “postre previo”: el arroz se cuece en una sabrosa mezcla de fresas y frambuesas preparadas en agua de tomate. Los complementos agregarán el sabor del tomate, la mozzarella y la albahaca, pero en forma de postre.

El final de la experiencia gastronómica será un postre elaborado por Paladini, quien actualmente es el chef del Torno Subito de Bottura en Dubái: una versión del tiramisú llamada tiramisubito.

Barnabas Carrega, CEO de GR8 Experience, cree que el evento Once Upon a Kitchen brindará un gran valor a los invitados. Concentrará un gran nivel de talento bajo un mismo techo, como no se puede encontrar en ningún otro lugar, según comentó a New Times. “Más que nada, aquí estamos tratando de eliminar las barreras entre los invitados y el talento”, dice Carrega.

"Once Upon a Kitchen": una experiencia culinaria de lujo a USD 6,000 por persona de la mano de Massimo Bottura en Miami.

Esta no es la primera vez que la experiencia Once Upon a Kitchen se lleva a cabo en Miami. El último evento fue en 2019 y se llevó a cabo en el New World Center de Miami Beach y reunió a Bottura con Mauro Colagreco, Alex Atala y Antonio Bachour. Las entradas para ese evento oscilaron entre USD 1.500 y USD 5.000. Sin embargo, la cena de USD 6.000 de 2023 promete ser una inolvidable experiencia epicúrea.

El plato de apertura de Bottura será una versión de clásicos e icónicos como el pesto abstracto, un plato lúdico que no contiene pasta (Dave Kotinsky/Getty)

Programa:

6:30 pm - 8 pm: una deslumbrante recepción de cócteles organizada por el renombrado experto en sabores Alex Ott, quien deleitará a los invitados con sus brebajes únicos.

9 pm - 11 pm: una travesía culinaria con Massimo Bottura como capitán junto con los chefs JuanMa Barrientos y Bernardo Paladini, que prentarán una suntuosa cena de seis pasos centrados en la creatividad.

11 pm - 2 am: a medida que avanza la noche, comenzará una fiesta de cierre electrizante con los ritmos irresistibles del DJ Benny Benassi.

Cuándo: viernes 5 de mayo de 2023, desde las 6 pm

Dónde: The Deck en Island Gardens Marina, 888 MacArthur Cswy, Miami.

Cuánto: USD 6.000 (thegr8experience.com).

