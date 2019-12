Por un lado llega Ganryu, el cual incorporará en el juego la nueva característica Frame Data Display, lo que permite a los jugadores refinar sus ataques y practicar en un nivel superior, apuntando al Tekken World Tour. Más allá de esto, la aparición de este nuevo personaje no es ninguna sorpresa, ya que es conocido en la saga por su participación en ediciones anteriores. Tal vez, este sea uno de los motivos por lo cual no se lo agregó de manera inicial en el catálogo de esta séptima entrega. Este luchador era conocido por su parecido a Honda, de Street Fighter, algo que ya no sucederá tanto, dado que sufrió una interesante modificación en su apariencia que lo distancia del personaje de la otra saga.