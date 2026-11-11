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El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: un miércoles con demanda de domingo

Los analistas suelen contrastar el consumo del día de huelga con el de un laborable equivalente de la semana previa y con el de un domingo

Consumo eléctrico (Red Eléctrica)
Consumo eléctrico (Red Eléctrica)
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La cifra es cambiante y está en constante actualización, pero a las 12:05, cuando este periódico lo consultó, la demanda eléctrica del conjunto de España se situaba en 32.962 MW, un 5,19% menos de la demanda de 34.674 MW que Red Eléctrica había programado para un miércoles por la mañana cualquiera de noviembre teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas previstas. Lo que no está previsto en esa demanda es la huelga general.

Por esto esta diferencia de 1.712 MW constituye un termómetro, un indicador de referencia que sindicatos, gobierno y medios utilizan para calcular el alcance real de la huelga general convocada para este miércoles. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, destacaba que el consumo de energía en España se encuentra en niveles “más cerca del que se utiliza un domingo al que se utilizó el miércoles pasado”, lo que, a su juicio, supone una “señal inequívoca de que hay un paro relevante” en las primeras horas de la jornada.

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REUTERS/Susana Vera
REUTERS/Susana Vera

En declaraciones a TVE, el dirigente sindical ha valorado que los turnos de noche y los primeros compases de la mañana han transcurrido “según lo previsto”, registrando una participación “muy relevante” en aquellas actividades industriales y productivas sujetas a turnos que concentran un elevado consumo energético.

Por qué el dato eléctrico funciona como termómetro

El mecanismo detrás de esta medición es simple. Cuando fábricas, oficinas y comercios detienen su actividad, el consumo de electricidad desciende de forma proporcional al parón productivo. Red Eléctrica publica cada día una previsión de demanda basada en variables como el día de la semana, la temporada y las condiciones meteorológicas esperadas, pero ese modelo no incorpora el factor huelga. Por eso, cuando la demanda real se aleja de la programada, esa brecha queda disponible como una aproximación al impacto del paro.

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La ventaja de este indicador frente a otros métodos de seguimiento, como los recuentos de sindicatos o del gobierno, radica en su carácter público y verificable. Los datos se actualizan cada cinco minutos.

España celebra su primera huelga general en 14 años.

¿De qué depende el consumo eléctrco? Por ejemplo, la actividad en el astillero de Navantia en Ferrol está paralizada por la huelga general de este miércoles. El seguimiento, según le confirmaban a EFE, es total en el recinto, en cuyo principal turno, con inicio en torno a las 06:00 horas, entran a las instalaciones unas 5.000 personas, tanto de su plantilla principal como de la industria auxiliar. La compañía ya vio detenidas sus labores en la ría ferrolana desde la noche del martes al miércoles, por su turno nocturno, con escasa presencia policial ante el complejo del barrio ferrolano de Esteiro, que opera con servicios mínimos por razones de seguridad, y un piquete compuesto por varios delegados de los sindicatos.

Lo mismo ha pasado desde el turno de noche de Seat Martorell en Cataluña, en el que, según los representantes sindicales, el seguimiento del paro nocturno en la factoría ha alcanzado el 100%.

Las limitaciones del indicador

El consumo eléctrico, sin embargo, no equivale a un recuento de trabajadores y esta cifra hay que manejarla con cautela. Quien se suma a la huelga sigue consumiendo electricidad en su domicilio, los servicios mínimos mantienen parte de la actividad industrial y una fábrica puede detenerse sin que la totalidad de su plantilla secunde el paro. Existe además un efecto de composición sectorial, porque no todos los consumos pesan igual en la curva general: la parada de un horno industrial electrointensivo reduce la demanda de forma mucho más marcada que el cierre de decenas de comercios minoristas.

Policía en Madrid durante la huelga general. (REUTERS/Susana Vera)
Policía en Madrid durante la huelga general. (REUTERS/Susana Vera)

A esto se suma el margen de ruido propio de cualquier previsión meteorológica o estacional. Una jornada más fría o calurosa de lo anticipado también desplaza el consumo al margen de cualquier convocatoria de paro, lo que obliga a leer la cifra como una señal relativa y no como un cálculo exacto del seguimiento.

El contraste con huelgas anteriores

A falta de que concluya la jornada, la comparación histórica aporta contexto, aunque con reservas metodológicas. En la huelga general del 29 de marzo de 2012, la demanda eléctrica cayó alrededor del 14% o 15% frente a lo previsto, y en la del 14 de noviembre de ese mismo año, la caída superó el 10% o 11%.

Esos registros no resultan del todo comparables con los actuales, porque el sistema eléctrico español ha cambiado de forma sustancial en la última década: el autoconsumo solar se ha disparado y el peso de la industria pesada se ha reducido, dos factores que alteran la base sobre la que se mide cualquier variación.

Además de la previsión oficial, los analistas suelen contrastar el consumo del día de huelga con el de un laborable equivalente de la semana previa y con el de un domingo, jornada de referencia para la actividad mínima. Red Eléctrica continuará actualizando sus cifras de demanda real cada cinco minutos durante el resto de la jornada de huelga.

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