España

La Aemet pronostica un nuevo cambio de tiempo en España: lluvias y un descenso térmico generalizado tras días de calma y temperaturas suaves

Las siguientes jornadas serán de ambiente estable, aunque se podrán producir precipitaciones en algunos puntos del país

Varias personas se protegen de la lluvia en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)
Varias personas se protegen de la lluvia en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)
Guardar

Esta última semana del mes de octubre está siendo y continuará con predominio de tiempo estable. Sin embargo, será necesario el paraguas en el Cantábrico, en zonas del área mediterránea y en las islas más montañosas del archipiélago de las Canarias, pues se producirán algunas lluvias.

Este miércoles, la influencia de las altas presiones en la península Ibérica y en las islas Baleares dejará cielos poco nubosos o despejados en general. No obstante, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los restos de un frente van a dejar los cielos nubosos o cubiertos y con algunas lloviznas en el tercio norte y en el litoral catalán.

PUBLICIDAD

Además, en Murcia y en el sur de la Comunidad Valenciana, la llegada de vientos del nordeste y del este aportarán humedad, por lo que se esperan precipitaciones en forma de chubascos que podrían ser localmente fuertes. De hecho, se localiza en esta zona el único aviso amarillo de la jornada: en Campo de Cartagena y Mazarrón (Región de Murcia), por lluvias, pues se prevé una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

Bañistas y paseantes disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)
Bañistas y paseantes disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)

Temperaturas diurnas suaves y nocturnas más frescas

En las islas Canarias, continuará la calima. Además, las temperaturas en general serán este miércoles más bajas tanto en la fachada mediterránea peninsular como en la islas Baleares, con descensos notables de las máximas en el interior de la Comunidad Valenciana, mientras que se producirán ascensos en Galicia y Andalucía.

PUBLICIDAD

“Sevilla, por ejemplo, rondará los 30 grados, mientras que en la mayor parte del interior se alcanzarán o superarán los 20 grados tras haber bajado de diez grados durante la madrugada”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. Por tanto, en general, las temperaturas diurnas van a ser suaves, superiores a las normales para esta época del año.

En cambio, las nocturnas serán más frescas, por debajo de 10 grados en zonas del interior. “Serán temperaturas más propias de estas fechas que las máximas”. El organismo público ha señalado que se esperan heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos.

La Aemet prevé la llegada de un nuevo cambio de tiempo

El jueves no cambiará demasiado la previsión meteorológica: vientos húmedos del este aportarán humedad a la fachada mediterránea, pudiendo darse lluvias en estas zonas y en el sur de Andalucía. También habrá algunas precipitaciones en las islas canarias más montañosas.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

Con respecto a las temperaturas, no se producirán grandes cambios, aunque sí subirán en la zona del Cantábrico. Del Campo, por ejemplo, ha señalado que en Bilbao se alcanzarán los 25 grados.

El viernes y el sábado serán jornadas similares, con precipitaciones débiles en el área mediterránea y con cielos poco nubosos en el resto. “Si acaso, estará más nublado en el Cantábrico el sábado, con alguna lluvia débil por el paso de un frente por allí”, que también hará descender las temperaturas en la zona.

El domingo, aunque todavía existe cierta incertidumbre en el pronóstico, la Aemet señala que podría producirse un descenso térmico general en la península que continuaría los primeros días de la próxima semana. Además, las precipitaciones se intensificarían y se extenderían por el área mediterránea peninsular y Baleares, pudiendo llegar a ser intensas en algunos puntos.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaClimaMeteorologíaPronóstico del tiempoAemetÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La batalla por el Senado abre una posibilidad insólita en democracia el 29-N: ¿y si los votantes no siguen la disciplina de los partidos?

Dos grandes bloques disputan la Cámara Alta, pero imperan listas abiertas, por lo que no tienen la última palabra sobre el triunfo de esas alianzas tal cual se han diseñado

La batalla por el Senado abre una posibilidad insólita en democracia el 29-N: ¿y si los votantes no siguen la disciplina de los partidos?

El fotógrafo español de bodas y comuniones que presume de haber cazado con arco tradicional a los ‘siete grandes’ de África: “El cocodrilo lo abatí a unos 13 metros”

Un bilbaíno de 68 años asegura que es el primer cazador del mundo en abatir un león, un elefante, un búfalo, un rinoceronte, un hipopótamo, un leopardo y un cocodrilo con un simple arco tradicional. “Apunto a ojo”

El fotógrafo español de bodas y comuniones que presume de haber cazado con arco tradicional a los ‘siete grandes’ de África: “El cocodrilo lo abatí a unos 13 metros”

La difícil vuelta a la normalidad de los mayores tras dos años de la dana que destruyó Valencia: “Sentir que perteneces a un grupo es clave”

La dana de 2024 dejó 233 víctimas mortales y un sinfín de daños en viviendas e infraestructuras. Desde Acción contra el Hambre ayudan a personas mayores que aún no han podido recuperar espacios de encuentro como piscinas o centros culturales

La difícil vuelta a la normalidad de los mayores tras dos años de la dana que destruyó Valencia: “Sentir que perteneces a un grupo es clave”

La revolución de las mamografías 3D: qué es la tomosíntesis, la técnica de diagnóstico que detecta el cáncer de mama en sus etapas más tempranas

‘The Lancet’ publica el mayor estudio comparativo de ambos métodos de diagnóstico realizado hasta la fecha a nivel mundial

La revolución de las mamografías 3D: qué es la tomosíntesis, la técnica de diagnóstico que detecta el cáncer de mama en sus etapas más tempranas

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

El resultado ordinario, que excluye la plusvalía por la operación en Polonia, también marcó un récord de 11.176 millones de euros, un 16% más, impulsado por la mejora de la actividad comercial

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla por el Senado abre una posibilidad insólita en democracia el 29-N: ¿y si los votantes no siguen la disciplina de los partidos?

La batalla por el Senado abre una posibilidad insólita en democracia el 29-N: ¿y si los votantes no siguen la disciplina de los partidos?

El fotógrafo español de bodas y comuniones que presume de haber cazado con arco tradicional a los ‘siete grandes’ de África: “El cocodrilo lo abatí a unos 13 metros”

Bolaños y Albares se quedan sin tiempo para identificar a los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: el último balance del censo solo recogía 1.278 comprobados

Francia elabora un informe sobre el aumento de los ataques híbridos y apunta a Rusia, China o Irán: “No estamos en guerra, pero ya no estamos en paz”

Elecciones generales España 29-N, en directo: última hora de las listas al Congreso y al Senado, los sondeos y los candidatos

ECONOMÍA

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

Banco Santander eleva su beneficio un 20% y gana 12.405 millones de euros hasta septiembre gracias a la venta de su filial en Polonia

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de octubre

El BCE congelará los tipos de interés en octubre, pero la tregua para los hipotecados solo durará hasta diciembre

Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad

Los bancos empiezan a cerrar el grifo de las hipotecas: las encarecen, cae la demanda y prevén dificultades para lograr financiación

DEPORTES

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

Mbappé le puede costar a LaLiga 100 millones de euros al año, pero Tebas “ha corrido demasiado”: “No entiendo por qué hay que pedir perdón a un país en una dictadura”

La brecha salarial del Balón de Oro 2026: ni Harry Kane ni Alexia Putellas reciben un euro por ganar el premio, pero les separa un abismo de 24 millones de euros

Honda ya tiene su plan para que Fernando Alonso vuelva a ser competitivo en 2027: “Podremos aplicar todo lo aprendido”

Alexia Putellas, sobre la gestión de la presión: “Mi relajación me la da estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Compartir preocupaciones, conversaciones...”

La confesión de un exjugador del Real Madrid sobre Mourinho: “Me agarró la cabeza y me dice ‘te voy a hacer el gitano más famoso del mundo”