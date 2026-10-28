La Aemet pronostica un nuevo cambio de tiempo en España: lluvias y un descenso térmico generalizado tras días de calma y temperaturas suaves

Varias personas se protegen de la lluvia en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)

Guardar

Esta última semana del mes de octubre está siendo y continuará con predominio de tiempo estable. Sin embargo, será necesario el paraguas en el Cantábrico, en zonas del área mediterránea y en las islas más montañosas del archipiélago de las Canarias, pues se producirán algunas lluvias.

Este miércoles, la influencia de las altas presiones en la península Ibérica y en las islas Baleares dejará cielos poco nubosos o despejados en general. No obstante, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los restos de un frente van a dejar los cielos nubosos o cubiertos y con algunas lloviznas en el tercio norte y en el litoral catalán.

PUBLICIDAD

Además, en Murcia y en el sur de la Comunidad Valenciana, la llegada de vientos del nordeste y del este aportarán humedad, por lo que se esperan precipitaciones en forma de chubascos que podrían ser localmente fuertes. De hecho, se localiza en esta zona el único aviso amarillo de la jornada: en Campo de Cartagena y Mazarrón (Región de Murcia), por lluvias, pues se prevé una precipitación acumulada de 15 mm en una hora.

Bañistas y paseantes disfrutan de un día soleado en la playa de la Concha de San Sebastián. (Juan Herrero/EFE)

Temperaturas diurnas suaves y nocturnas más frescas

En las islas Canarias, continuará la calima. Además, las temperaturas en general serán este miércoles más bajas tanto en la fachada mediterránea peninsular como en la islas Baleares, con descensos notables de las máximas en el interior de la Comunidad Valenciana, mientras que se producirán ascensos en Galicia y Andalucía.

PUBLICIDAD

“Sevilla, por ejemplo, rondará los 30 grados, mientras que en la mayor parte del interior se alcanzarán o superarán los 20 grados tras haber bajado de diez grados durante la madrugada”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet. Por tanto, en general, las temperaturas diurnas van a ser suaves, superiores a las normales para esta época del año.

En cambio, las nocturnas serán más frescas, por debajo de 10 grados en zonas del interior. “Serán temperaturas más propias de estas fechas que las máximas”. El organismo público ha señalado que se esperan heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos.

PUBLICIDAD

La Aemet prevé la llegada de un nuevo cambio de tiempo

El jueves no cambiará demasiado la previsión meteorológica: vientos húmedos del este aportarán humedad a la fachada mediterránea, pudiendo darse lluvias en estas zonas y en el sur de Andalucía. También habrá algunas precipitaciones en las islas canarias más montañosas.

La dana Adam mantiene la situación de emergencia en la Comunidad Valenciana tras dejar cuatro víctimas mortales y más de 1.700 incidentes.

Con respecto a las temperaturas, no se producirán grandes cambios, aunque sí subirán en la zona del Cantábrico. Del Campo, por ejemplo, ha señalado que en Bilbao se alcanzarán los 25 grados.

El viernes y el sábado serán jornadas similares, con precipitaciones débiles en el área mediterránea y con cielos poco nubosos en el resto. “Si acaso, estará más nublado en el Cantábrico el sábado, con alguna lluvia débil por el paso de un frente por allí”, que también hará descender las temperaturas en la zona.

PUBLICIDAD

El domingo, aunque todavía existe cierta incertidumbre en el pronóstico, la Aemet señala que podría producirse un descenso térmico general en la península que continuaría los primeros días de la próxima semana. Además, las precipitaciones se intensificarían y se extenderían por el área mediterránea peninsular y Baleares, pudiendo llegar a ser intensas en algunos puntos.