Mercado Medieval de Sagunto 2026: cuatro días con una programación amplia de artesanía y espectáculos nocturnos

Castillo de Sagunto (Valencia) / TURISME CV

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La magia de los mercados medievales se encuentra en la recreación de la historia a través de comerciantes que venden productos, en su mayoría, artesanales. Uno de los más especiales es el de Sagunto (Valencia), que regresa al casco histórico de la ciudad entre el 8 y el 11 de octubre.

Con recreaciones, música y espectáculos nocturnos, además de artesanía, el Mercado Medieval de Sagunto ofrece una programación que combina la visita con el castillo y el Teatro Romano. La feria ocupará la plaza Cronista Chabret y las calles que ascienden hacia la fortaleza.

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El evento abrirá sus puertas el jueves 8 de octubre a las 19:00 horas y permanecerá instalado hasta el domingo 11 de octubre. El horario previsto será tanto de mañana como de tarde: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas, y se podrán encontrar puertos artesanos, actuaciones y actividades para todos los públicos, incluido el infantil.

Así son las actividades del Mercado Medieval de Sagunto

Las actividades del Mercado Medieval de Sagunto son muy variadas y cada persona puede elegir cuál hacer, gracias al gran abanico de opciones que hay. Las mañanas y las primeras horas de la tarde permiten recorrer los puestos con más tranquilidad, detenerse en los trabajos artesanales y participar en las propuestas dirigidas a los más pequeños. Es un lugar ideal para hacer una actividad en familia.

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Cuando cae la noche, las fachadas se iluminan y el recorrido hacia el castillo transformarán el ambiente del casco antiguo. Además, los espectáculos nocturnos se sumarán a una imagen distinta de las calles que acogen la feria.

Por fechas, el mercado coincidirá con las celebraciones del 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana, por lo que la programación se extenderá a otros espacios de Sagunto. El viernes habrá un volteo de campanas en la Plaza Mayor para conmemorar la entrada de Jaime I y la creación del Reino de Valencia.

Cartel del Mercado Medieval de Sagunto (Instagram: mercado_medievales_en_la_red)

Después del acto se celebrará una mascletà y, a las 14:00 horas, una paella gigante en la plaza Picasso. La agenda de esa jornada continuará por la tarde con actuaciones de folclore valenciano.

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La Asociación Cultural Danses Valencianes Els Fallers actuará a las 18:30 horas en el Auditorio Triángulo Umbral. A las 19:30 horas, el Grup de Danses Morvedre llevará danza y rondalla tradicional a la plaza Cronista Chabret.

La jornada del viernes concluirá con un macroconcierto de la Orquesta Panorama, previsto a las 23:00 horas en la avenida Fausto Caruana, frente al Centro Comercial L’Epicentre. El sábado 10, la plaza Picasso acogerá desde las 18:00 horas grupos musicales y food trucks.

El castillo y el Teatro Romano amplían la visita al mercado

Uno de los atractivos del Mercado Medieval de Sagunto se encuentra fuera de los puestos. El casco histórico se despliega por las calles que suben hacia el castillo, una de las fortalezas más conocidas de la provincia de Valencia.

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El castillo de Sagunto domina la ciudad desde lo alto y conserva vestigios de distintas etapas históricas. Mientras, a sus pies se sitúa el Teatro Romano, otro de los principales puntos de interés de la localidad.

Las calles estrechas, las plazas pequeñas y las vistas hacia la fortaleza forman parte del recorrido, de modo que la ambientación medieval no depende solo de los decorados y los personajes. La visita puede comenzar con un paseo por el casco antiguo y sus monumentos antes de acceder al mercado.

Uno de los pueblos más bonitos del país está en la ‘Toscana española’: una villa medieval declarada.

Tras la pausa del mediodía, el recinto reabrirá a las 17:00 horas. Quienes prolonguen la jornada podrán volver al mercado en las últimas horas del día, cuando comiencen los espectáculos y el centro histórico se ilumine.

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La escapada también puede ampliarse por los alrededores de Sagunto o con una visita a la costa, situada a pocos kilómetros del núcleo histórico, antes de regresar a las calles del mercado medieval.