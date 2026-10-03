Viajes

Las rutas de avión más estresantes de Europa en 2026: vuelos con más retrasos, cancelaciones y mal tiempo para viajeros nerviosos

Un análisis de 26 conexiones europeas identificó los trayectos donde se acumulan más incidencias y que ponen a prueba la paciencia de los pasajeros más ansiosos

Un avión comercial blanco con detalles rojos en la cola y motores avanza sobre una pista de rodaje de asfalto en un día nublado
Entre varias rutas analizadas estas son las tres que más estrés provocan al viajar. (Agencia Andina)
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Si notas que el estómago se te revuelve antes de cada embarque, no estás solo. Un nuevo estudio de AirAdvisor identificó las rutas aéreas más estresantes de Europa para quienes sufren ansiedad al volar, a partir del análisis de retrasos, cancelaciones, condiciones meteorológicas y duración de los trayectos en 26 de las conexiones con más tráfico del continente.

El informe, bautizado como Índice de Estrés del Viajero, deja claro desde el inicio que no mide la seguridad de los vuelos ni el riesgo de turbulencias. Todos los aviones que operan en Europa cumplen con los estándares de seguridad vigentes. Lo que analiza es otra cosa, la combinación de factores que puede convertir un vuelo rutinario en una experiencia cargada de incertidumbre, desde la espera eterna en la puerta de embarque hasta los momentos de decisión de indemnización por retraso de vuelo.

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Tres rutas concentran el mayor nivel de estrés para los pasajeros

3 rutas de avión para no viajar si normalmente eres nervioso. EFE/Cati Caldera/Archivo
3 rutas de avión para no viajar si normalmente eres nervioso. EFE/Cati Caldera/Archivo

Los datos explican por qué los nervios se disparan en estos trayectos

Ámsterdam a Barcelona, la ruta con la puntuación más alta

Con 75,1 puntos sobre 100, el vuelo entre Ámsterdam y Barcelona se lleva el primer puesto del ranking. Lo curioso es que no domina ninguna categoría por separado, sino que acumula malos números en casi todos los frentes: 7,02% de probabilidad de sufrir un retraso de más de 60 minutos, 0,83% de superar las tres horas y una tasa de cancelación del 2,93%, todas por encima del promedio del top 20.

A eso se suma el clima, que complica aún más el panorama. Ámsterdam registra una puntuación de exposición meteorológica de 7 sobre 10, mientras que Barcelona se queda en 3. El trayecto dura 130 minutos, un tiempo suficiente para que cualquier imprevisto meteorológico o técnico se traduzca en horas de espera en el aeropuerto.

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Londres-Heathrow a Ámsterdam, la conexión con más cancelaciones

El segundo lugar lo ocupa el vuelo entre el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y Ámsterdam, con 63,8 puntos. Aquí el problema tiene nombre propio: la tasa de cancelación más alta de todo el estudio, un 3,69%, más de dos veces y media el promedio de las 20 rutas analizadas.

El resto de los indicadores juega algo a favor del pasajero. El vuelo dura apenas 80 minutos y los retrasos de más de 60 minutos rondan el 3,63%, una cifra moderada si se compara con otras rutas del ranking. Aun así, quien reserve este trayecto conviene que tenga en mente un plan alternativo, porque el riesgo de que el vuelo directamente no despegue es el más alto de todo el continente.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Mánchester a Dublín, el trayecto con más retrasos prolongados

El podio lo cierra la conexión entre Mánchester y Dublín, con 63,4 puntos. Esta ruta destaca por un dato que no tiene rival en el resto del listado: un 7,51% de los vuelos sufre retrasos de más de 60 minutos, la tasa más alta de las 20 rutas evaluadas por AirAdvisor.

El vuelo es corto, apenas 60 minutos en el aire, y la tasa de cancelación se mantiene en un discreto 0,81%. El clima tampoco figura entre los más complicados, con una puntuación de 7 sobre 10 tanto en origen como en destino. Sin embargo, la frecuencia con la que se acumulan los minutos de espera convierte a este trayecto en un clásico de la impaciencia para quien vuela con los nervios de punta.

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