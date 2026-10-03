Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La tensa situación de Meghan Markle. (EFE/Montaje Infobae)

Guardar

Un anuncio colgado en la plataforma de compraventa eBay ha sacudido el entorno de la casa real británica al sacar a la luz un objeto de carácter estrictamente personal. Se trata de un ejemplar del libro infantil The Bench, escrito por la duquesa de Sussex, Meghan Markle, y publicado originalmente en el año 2021. La oferta ha llamado la atención no solo por el desorbitado precio fijado por el vendedor, que asciende a 19.999 libras esterlinas (algo más de 23.500 euros al cambio actual), sino por la misteriosa procedencia del volumen. Según ha revelado la publicación alemana Bunte, la obra en cuestión contiene una dedicatoria escrita a mano que demuestra que el libro no era una copia cualquiera, sino un obsequio directo destinado a un miembro muy concreto de la realeza.

El texto manuscrito que aparece en las primeras páginas de la publicación sitúa como destinatarios a la princesa Eugenia de York y a su marido, Jack Brooksbank. La nota firmada por la duquesa muestra una cercanía afectiva evidente y hace referencia a la etapa en la que compartían vivencias familiares. En palabras textuales recogidas en la dedicatoria difundida por Bunte, la autora dejó escrito: Queridos Eug y Jack, un homenaje al vínculo especial entre padre e hijo. Escribí este poema en Frogmore; espero, Eug, que tú y tus hijos experimentéis allí el mismo amor. Con todo mi cariño, Meghan". Estas palabras abren la puerta a diversas interpretaciones sobre el momento preciso en el que el libro fue regalado y sobre el verdadero valor sentimental que poseía para ambas partes.

PUBLICIDAD

La aparición de este objeto en el mercado comercial ha desatado una ola de especulaciones sobre cómo ha acabado en manos de un librero independiente. La duda fundamental que planea sobre esta historia es si la princesa Eugenia decidió deshacerse voluntariamente del libro, si lo entregó por error en una donación de objetos personales o si simplemente lo perdió durante alguno de sus traslados. La noticia ha reavivado además el interés por el estado actual de la relación entre Meghan Markle y la hija del príncipe Andrés, dos mujeres que durante años mantuvieron una estrecha amistad pero cuya cercanía podría haberse visto afectada por las tensiones y escándalos que han rodeado a la familia real en los últimos tiempos.

Entre el valor sentimental y la duda sobre la autenticidad

El origen de este regalo parece estar directamente vinculado a momentos clave en la vida de la princesa Eugenia. Tal como detalla la información aportada por Bunte, el libro The Bench salió a la venta en el verano de 2021, pero la nota manuscrita hace referencia a Frogmore Cottage, la residencia donde los duques de Sussex vivieron antes de trasladarse a Estados Unidos y que posteriormente ocuparon Eugenia y su esposo tras el nacimiento de su primer hijo, August, en febrero de ese mismo año.

PUBLICIDAD

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Existe la posibilidad de que Meghan le enviara una copia anticipada antes del lanzamiento oficial o que el detalle fuera un gesto para celebrar la llegada del bebé y la mudanza de la pareja al histórico inmueble. No obstante, sobre este asunto planea también la sombra de la autenticidad. La tipografía empleada en las líneas manuscritas recuerda de forma clara al estilo caligráfico que la duquesa de Sussex utiliza de manera habitual en las publicaciones y productos de su marca personal, pero la propia información del medio alemán aclara que resulta imposible confirmar al cien por cien si se trata de una firma original o de una falsificación lograda por algún tercero para inflar el precio del artículo en la red.

Un distanciamiento salpicado por los escándalos familiares

Más allá de si la dedicatoria es auténtica o no, el trasfondo de esta venta pone el foco sobre el tipo de relación que mantienen actualmente ambas mujeres. Meghan Markle y la princesa Eugenia eran amigas antes incluso de que la duquesa conociera al príncipe Harry, y tras el traslado de los Sussex a California, Eugenia continuó siendo uno de los pocos puentes de contacto fluidos entre la pareja y el resto de la familia real británica.

PUBLICIDAD

La trama de Meghan Markle con Eugenia. (EFE/Will Oliver)

Sin embargo, diversos reportes señalan que la relación entre ellas se ha resentido con el paso del tiempo, en un contexto marcado por la tensión mediática y por los escándalos que han salpicado al entorno de Eugenia, especialmente tras las controversias que involucraron a su padre, el príncipe Andrés. Si el libro resulta ser auténtico y la princesa se desprendió de él de forma deliberada, el hecho supondría un claro gesto de ruptura con el pasado; si por el contrario, se trata de un descuido o de un extravío involuntario, el incidente no deja de poner en evidencia la fragilidad de la privacidad dentro del círculo de la realeza cuando los objetos personales terminan expuestos en escaparates públicos de internet.