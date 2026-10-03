El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

Actos vandálicos en el Estadio de Vallecas (Rayo Vallecano)

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El Rayo Vallecano ha denunciado el asalto y la vandalización del palco de autoridades del Estadio de Vallecas durante la noche previa a la disputa del Trofeo de Vallecas. El club ha difundido imágenes en las que se observan asientos rajados y pintadas en esa zona del recinto.

La entidad ha informado de que ya ha comunicado lo ocurrido a las autoridades y de que el lunes presentará una denuncia formal, junto con las grabaciones de las cámaras de seguridad del estadio.

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En un comunicado, el Rayo Vallecano ha sostenido que el episodio forma parte de una “campaña de acoso, extorsión e intimidación” contra su presidente, Raúl Martín Presa, su familia y la institución, que, según su versión, comenzó el pasado 28 de julio.

El Rayo apunta contra la Comunidad de Madrid

El club también ha asegurado que las fachadas del Estadio de Vallecas han sufrido actos vandálicos de forma recurrente. Además, ha relacionado el hecho con el daño sufrido esta semana por la estatua del Oso y el Madroño, aunque no ha aportado pruebas que vinculen ambos episodios.

Actos vandálicos en el Estadio de Vallecas (Rayo Vallecano)

La entidad ha dirigido críticas al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, en medio de la disputa sobre la gestión y las condiciones del estadio.

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“Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras”, ha afirmado el Rayo en su comunicado, sin identificar a los responsables del asalto ni presentar elementos que acrediten esa relación.

El Trofeo de Vallecas se ha mantenido pese a los destrozos

Pese a los daños denunciados, el club ha confirmado que el Trofeo de Vallecas se disputaría este sábado según lo previsto. El torneo ha regresado al estadio franjirrojo después de siete años con el enfrentamiento ante el Cagliari italiano que ha dado comienzo a las 14:00.

Aficionados y vecinos del Rayo Vallecano se pronuncian sobre la última polémica de trasladar el estadio de su ubicación actual.

El Rayo ha reivindicado la reapertura del recinto tras el conflicto que mantuvo durante el verano con la Comunidad de Madrid. La entidad ha asegurado que acreditó el cumplimiento de la normativa y ha cuestionado el informe de auditoría que sirvió como base para suspender la concesión del estadio. La denuncia formal prevista para el lunes incluirá las imágenes captadas por el sistema de seguridad del recinto.

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El comunicado íntegro

¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?

Rayo Vallecano de Madrid denuncia públicamente que en la noche de hoy se ha producido un asalto al Estadio de Vallecas, sede social del club; el palco de autoridades ha sido vandalizado y destrozado, como lo son continuamente las fachadas de nuestro Estadio.

Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor Consejero. Es un acto más de la campaña de acoso, extorsión e intimidación que están sufriendo nuestro presidente y su familia y por ende todo el Rayo Vallecano de Madrid desde el pasado 28 de julio. Desde el Rayo Vallecano de Madrid estamos agotados de denunciar la incitación al odio que conllevan amenazas en forma de vandalizaciones como esta o como la que sufrió la estatua del oso y el madroño esta semana.

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Estos actos constituyen una prueba evidente de que mucha gente esperaba que esta campaña de acoso y derribo hacia el presidente de la entidad acabase de otra forma que disputando hoy el Trofeo de Vallecas en nuestro Estadio. Rayo Vallecano ha conseguido la reapertura del Estadio tras haber realizado un total de cero obras la Comunidad de Madrid (hablaba de hasta seis meses de obras) durante este verano, tras haber acreditado Rayo Vallecano el cumplimiento pleno de toda la normativa, y tras haber desmontado Rayo Vallecano el escandalosamente incorrecto informe de auditoría que sirvió de excusa para suspender la concesión del Estadio de Vallecas.

Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras.

Desde el Rayo Vallecano de Madrid anunciamos que esta campaña de acoso y extorsión que el club está sufriendo desde el pasado 28 de julio no nos va a amedrentar y hoy se va a disputar después de 7 años otra vez el Trofeo de Vallecas como estaba previsto, un trofeo que es un orgullo para todo nuestro barrio y posteriormente seguiremos trabajando incansablemente para intentar conseguir por primera vez en la historia de esta entidad centenaria nuestra sexta permanencia consecutiva en primera división.

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PD: Este hecho ya ha sido comunicado a las autoridades aportando estas imágenes. El lunes se formulará la correspondiente denuncia en la cual aportaremos las imágenes de las cámaras de seguridad. Desde el Club confiamos que se actúe con diligencia y determinación ante algo que consideramos inaceptable como es el asalto a nuestra sede social.