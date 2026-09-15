Viajes

Cinco ideas para viajar en septiembre y despedir el verano por todo lo alto: desde planes de montaña y playa hasta visitas culturales y turismo gastronómico

De Granada a Asturias, cinco propuestas para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y algunos de los paisajes más atractivos del país

Cudillero (Turismo Asturias)
Cudillero, en Asturias. (Turismo Asturias)
Guardar

Quedan menos de diez días para que termine el verano y, aunque la mayoría de las personas ya hayan vuelto a la normalidad, todavía hay quienes aprovechan estos últimos momentos para despedirse por todo lo alto de la estación.

Septiembre puede ser un buen momento para hacer una escapada. Las temperaturas comienzan a ser más agradables en muchos destinos, las vacaciones escolares han terminado y es una oportunidad para visitar lugares masificados durante julio y agosto. Todo ello permite disfrutar de la playa, la naturaleza, la gastronomía o los planes al aire libre con una mayor calma.

PUBLICIDAD

España ofrece una gran variedad de destinos. Playas, montañas, pueblos con encanto o ciudades cargadas de historia son algunas de las opciones entre las que elegir. Desde Infobae, recopilamos cinco propuestas diferentes para disfrutar de septiembre y cerrar el verano con un último viaje.

Granada, una ciudad histórica

Septiembre es un buen momento para descubrir la capital andaluza con más calma. Después de unos meses de calor, recorrer sus calles y visitar algunos de sus principales monumentos puede resultar más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

La Alhambra. (Junta de Andalucía)
La Alhambra. (Junta de Andalucía)

La Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte y la Catedral son algunas de las paradas imprescindibles para conocer el patrimonio de una de las ciudades más monumentales de Andalucía. La visita también puede servir para descubrir otros rincones menos conocidos y disfrutar de la gastronomía granadina. Además, quienes quieran combinar la escapada urbana con naturaleza pueden acercarse a los alrededores de Sierra Nevada.

PUBLICIDAD

Destinos de la Costa Brava que están menos masificados

Cala Port d’Esclanyà, en Begur
Cala Port d’Esclanyà, en Begur (Turismo Costa Brava).

La Costa Brava es otra alternativa para quienes todavía quieren disfrutar del Mediterráneo antes de que llegue el otoño. Localidades como Cadaqués, Begur, Tossa de Mar o Calella de Palafrugell permiten combinar los baños en el mar con paseos por pueblos de tradición marinera. Además, estos espacios suelen estar menos concurridos que los meses anteriores, por lo que visitarlos sin el turismo de masas que los caracteriza es un acierto.

San Sebastián: gastronomía, playa y una escapada urbana

San Sebastián es una opción especialmente interesante para quienes buscan mezclar el turismo urbano y la gastronomía. Una de las zonas que invitan a recorrer la ciudad es la Parte Vieja, además de los numerosos bares y restaurantes que ofrecen una experiencia gastronómica única. Recorrer sus calles e integrarse en la vida urbana es, sin duda, un plan muy interesante para aprovechar los últimos días con buena comida.

La Sierra de Cazorla, ideal para los amantes de la naturaleza

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Adobe Stock).
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Adobe Stock).

Para quienes prefieran alejarse de las ciudades, la Sierra de Cazorla ofrece un escenario completamente diferente. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es uno de los grandes espacios naturales de España y reúne bosques, ríos, cascadas y numerosas rutas para recorrer a pie. La mayoría de los pueblos que la conforman son muy pintorescos, por lo que elegir cuáles visitar dependerá de los gustos de cada viajero.

Asturias, una zona ideal para disfrutar de pueblos acogedores

Asturias es una alternativa para quienes prefieren despedir el verano rodeados de naturaleza. El Principado reúne montañas, pueblos costeros, bosques y paisajes verdes, lo que permite plantear un viaje muy diferente según la zona que se quiera recorrer.

Cudillero (Asturias), una de los pueblos más bonitos de España (Getty Images).
Cudillero, una de los pueblos más bonitos de España (Getty Images).

Llanes, Cudillero, Ribadesella o Lastres son algunas de las localidades que pueden formar parte de una ruta, mientras que los Picos de Europa ofrecen otra cara del territorio para quienes quieran adentrarse en la montaña. Entre ambos planes queda espacio para probar algunos de los productos más característicos de la gastronomía asturiana y cerrar el verano con una escapada marcada por el paisaje.

Temas Relacionados

Destinos EspañaViajes y TurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una aldea abandonada sale a la venta por 1,8 millones de euros: 365 hectáreas, una casa del siglo XVII y un manantial

La propiedad rural cuenta con una superficie total edificable de 3092 metros cuadrados

Una aldea abandonada sale a la venta por 1,8 millones de euros: 365 hectáreas, una casa del siglo XVII y un manantial

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

Un párroco rural amasó una fortuna sin explicación en el siglo XIX y convirtió esta aldea de Occitania en destino de conspiraciones y leyendas que persisten hasta hoy

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

Así es la Florencia española: está en Andalucía, es Patrimonio de la Humanidad y destaca por su arquitectura renacentista

A lo largo de la historia se han alojado grandes familias nobiliarias, como fue la de Francisco de los Cobos, secretario de Estado del emperador Carlos V, lo que dio el impulso para que la ciudad llegase a su máximo esplendor

Así es la Florencia española: está en Andalucía, es Patrimonio de la Humanidad y destaca por su arquitectura renacentista

Ramón Vallés, piloto de avión con más de 28.000 horas de vuelo: “La salud mental es sagrada. Y yo me he implicado mucho en este tema a raíz de lo que pasó aquí en Barcelona”

Los pilotos cuentan con programas de acompañamiento para afrontar situaciones personales adversas y disponer de apoyo antes de que afecten a su trabajo

Ramón Vallés, piloto de avión con más de 28.000 horas de vuelo: “La salud mental es sagrada. Y yo me he implicado mucho en este tema a raíz de lo que pasó aquí en Barcelona”

Qué ver en Colonia, la ciudad alemana que tardó seis siglos en terminar su catedral: un casco histórico a orillas del Rin y un patrimonio milenario

Este destino destaca por su impresionante arquitectura, su tradición cervecera propia y dos citas anuales que atraen a millones de visitantes: los mercadillos de invierno y el carnaval

Qué ver en Colonia, la ciudad alemana que tardó seis siglos en terminar su catedral: un casco histórico a orillas del Rin y un patrimonio milenario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

Pedro Sánchez prepara una gira en EEUU para tratar de reflotar su papel internacional, hundido por Ceuta y aislado en la UE

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Zapatero pide dejar fuera del caso Plus Ultra sus presuntas gestiones en Bolivia por ser ajenas a la causa y critica que la investigación sea una “patente de corso” del juez Calama

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

ECONOMÍA

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado