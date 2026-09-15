Cinco ideas para viajar en septiembre y despedir el verano por todo lo alto: desde planes de montaña y playa hasta visitas culturales y turismo gastronómico

Cudillero, en Asturias. (Turismo Asturias)

Guardar

Quedan menos de diez días para que termine el verano y, aunque la mayoría de las personas ya hayan vuelto a la normalidad, todavía hay quienes aprovechan estos últimos momentos para despedirse por todo lo alto de la estación.

Septiembre puede ser un buen momento para hacer una escapada. Las temperaturas comienzan a ser más agradables en muchos destinos, las vacaciones escolares han terminado y es una oportunidad para visitar lugares masificados durante julio y agosto. Todo ello permite disfrutar de la playa, la naturaleza, la gastronomía o los planes al aire libre con una mayor calma.

PUBLICIDAD

España ofrece una gran variedad de destinos. Playas, montañas, pueblos con encanto o ciudades cargadas de historia son algunas de las opciones entre las que elegir. Desde Infobae, recopilamos cinco propuestas diferentes para disfrutar de septiembre y cerrar el verano con un último viaje.

Granada, una ciudad histórica

Septiembre es un buen momento para descubrir la capital andaluza con más calma. Después de unos meses de calor, recorrer sus calles y visitar algunos de sus principales monumentos puede resultar más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

La Alhambra. (Junta de Andalucía)

La Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte y la Catedral son algunas de las paradas imprescindibles para conocer el patrimonio de una de las ciudades más monumentales de Andalucía. La visita también puede servir para descubrir otros rincones menos conocidos y disfrutar de la gastronomía granadina. Además, quienes quieran combinar la escapada urbana con naturaleza pueden acercarse a los alrededores de Sierra Nevada.

PUBLICIDAD

Destinos de la Costa Brava que están menos masificados

Cala Port d’Esclanyà, en Begur (Turismo Costa Brava).

La Costa Brava es otra alternativa para quienes todavía quieren disfrutar del Mediterráneo antes de que llegue el otoño. Localidades como Cadaqués, Begur, Tossa de Mar o Calella de Palafrugell permiten combinar los baños en el mar con paseos por pueblos de tradición marinera. Además, estos espacios suelen estar menos concurridos que los meses anteriores, por lo que visitarlos sin el turismo de masas que los caracteriza es un acierto.

San Sebastián: gastronomía, playa y una escapada urbana

San Sebastián es una opción especialmente interesante para quienes buscan mezclar el turismo urbano y la gastronomía. Una de las zonas que invitan a recorrer la ciudad es la Parte Vieja, además de los numerosos bares y restaurantes que ofrecen una experiencia gastronómica única. Recorrer sus calles e integrarse en la vida urbana es, sin duda, un plan muy interesante para aprovechar los últimos días con buena comida.

PUBLICIDAD

La Sierra de Cazorla, ideal para los amantes de la naturaleza

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Adobe Stock).

Para quienes prefieran alejarse de las ciudades, la Sierra de Cazorla ofrece un escenario completamente diferente. El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es uno de los grandes espacios naturales de España y reúne bosques, ríos, cascadas y numerosas rutas para recorrer a pie. La mayoría de los pueblos que la conforman son muy pintorescos, por lo que elegir cuáles visitar dependerá de los gustos de cada viajero.

Asturias, una zona ideal para disfrutar de pueblos acogedores

Asturias es una alternativa para quienes prefieren despedir el verano rodeados de naturaleza. El Principado reúne montañas, pueblos costeros, bosques y paisajes verdes, lo que permite plantear un viaje muy diferente según la zona que se quiera recorrer.

PUBLICIDAD

Cudillero, una de los pueblos más bonitos de España (Getty Images).

Llanes, Cudillero, Ribadesella o Lastres son algunas de las localidades que pueden formar parte de una ruta, mientras que los Picos de Europa ofrecen otra cara del territorio para quienes quieran adentrarse en la montaña. Entre ambos planes queda espacio para probar algunos de los productos más característicos de la gastronomía asturiana y cerrar el verano con una escapada marcada por el paisaje.