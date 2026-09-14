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La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

El sector vuelve a reducir su producción en julio, con una bajada del 9,8% interanual

Dos obreros trabajan en una obra en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
Dos obreros trabajan en una obra en el centro de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)
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La construcción continúa perdiendo fuerza en España. La producción del sector cayó un 9,8% interanual en julio, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y encadena ya siete meses consecutivos de retrocesos. Aunque el descenso es 2,5 puntos inferior al registrado en junio, cuando la actividad se desplomó un 12,3%, el dato vuelve a reflejar la debilidad que atraviesa uno de los sectores clave de la economía.

El principal lastre vuelve a estar en la construcción de edificios, cuya producción se redujo un 35,2% respecto a julio de 2025. La caída supera ampliamente a la registrada en el resto de ramas y explica buena parte del retroceso del conjunto del sector. También la ingeniería civil redujo su producción, aunque en este caso el descenso fue más moderado, del 4,6% interanual.

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Las actividades de construcción especializada mostraron un comportamiento algo menos negativo, con una caída del 0,8% interanual. El dato dibuja un sector con una evolución desigual entre sus distintas ramas, pero con un denominador común: la actividad continúa por debajo de los niveles registrados un año antes.

Siete meses en negativo

La serie corregida de efectos estacionales y de calendario tampoco ofrece señales claras de recuperación. En esta medición, la producción de la construcción descendió un 13% interanual en julio, frente al retroceso del 14,7% registrado en junio. Aunque supone una moderación de la caída, el resultado mantiene al sector en terreno claramente negativo.

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El deterioro tampoco se limita a la comparación anual. En términos mensuales, la producción de la construcción disminuyó un 0,3% en julio respecto a junio, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario. El descenso fue inferior al 0,7% registrado el mes anterior, pero supone el tercer mes consecutivo de caídas mensuales.

Entre las tres divisiones analizadas, la construcción de edificios volvió a ser la única que presentó una tasa mensual negativa, con un descenso del 1,4%. En el lado contrario, las actividades de construcción especializada aumentaron su producción un 2% en julio, registrando el mayor avance mensual del conjunto del sector.

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Un nuevo indicador para medir la actividad

Los datos proceden del Índice General de Producción de la Construcción (IPCO), una estadística que sustituye a la anterior Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), elaborada hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las tasas correspondientes a 2025 y 2026 se basan en estimaciones obtenidas a partir de datos combinados de ambas estadísticas.

El objetivo del IPCO es medir la evolución mensual de la actividad de las empresas del sector de la construcción en España a partir de su valor añadido. Además, el indicador se adapta a los requerimientos europeos, lo que permite que sus resultados sean comparables con los del resto de países de la Unión Europea.

Estadística explica que la cifra de negocios de una empresa combina dos elementos: la producción y el precio unitario o coste de esta. Por ello, considera que la forma más precisa de aproximarse a la evolución real de la producción consiste en eliminar el efecto de los precios sobre la cifra de negocios mediante su deflactación.

Para reducir la carga de las empresas que participan en la estadística, el IPCO solicita únicamente información sobre su cifra de negocios, en lugar de requerir datos sobre ventas y otros componentes necesarios para calcularla. El procedimiento sigue así una metodología similar a la utilizada para medir la producción en el sector servicios.

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