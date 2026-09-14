Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Un marino francés utiliza unos prismáticos para revisar la zona a bordo de la fragata francesa Normandie, durante una maniobra en los gélidos fiordos del norte de Noruega, el viernes 8 de marzo de 2024. (AP Foto/Thibault Camus)

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Un agente español que trabajaba para la OTAN en Reino Unido ha sido apartado de sus funciones después de que la organización descubriera que estaba saliendo con una mujer de origen ruso. El romance comenzó en la aplicación de Tinder, poco después de que él se hubiera divorciado de su mujer en 2024. Pero lo que no sabía es que esta relación iba a causar una alerta de seguridad internacional por un posible espionaje ruso.

Así lo ha informado su expareja, Janine White a The Telegraph, a quien acusaron e investigaron por su implicación emocional con el comandante español. Cuando la mujer, de 49 años y residente en Romford, lo conoció, trabajaba en el Mando Marítimo Aliado (Marcom), con sede en Northwood, al noroeste de Londres. Esta base supervisa la actividad de submarinos y buques de guerra rusos cerca de aguas británicas, además de seguir a petroleros sancionados que integran la denominada flota paralela de Vladimir Putin.

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Janina es una ciudadana de doble nacionalidad, británica y polaca, que nació antes de que la URSS se disolviera. Este dato hizo que algunos funcionarios de seguridad españoles y de la OTAN sospecharan de las intenciones de la mujer y abrieran una investigación. Asimismo, le prohibieron la entrada al comandante a las instalaciones. Finalmente, en el verano de 2025 fue expulsado de Northwood y volvió a España, donde tiene dos hijos con su exmujer.

White, quien ya no tiene relación con el agente español, negó en todo momento cualquier vinculación con la inteligencia rusa. Ella, según lo que ha transmitido para el diario británico, considera que ha sufrido una clara discriminación por su origen ruso. “Sé con toda seguridad que no soy una espía rusa. La última vez que lo comprobé, no lo era”, ha afirmado.

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FOTO DE ARCHIVO: El Trossoe (A264) de la Armada sueca y su lancha M76 atracando en el buque de aprovisionamiento de la Armada alemana Donau durante el ejercicio Quadriga 2025, dirigido por el Bundeswehr y los socios de la OTAN para fortalecer la preparación de defensa en condiciones realistas en el mar Báltico, frente a la costa de Kiel, Alemania, 3 de septiembre de 2025 imagen obtenida por REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

Un agente ruso la interrogó en San Petersburgo

Cuando parecía que había dejado este episodio atrás, la relación con el comandante español la volvió a sorprender. Y es que durante un viaje a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo, la mujer se cruzó con un hombre llamado Andrei que pertenece al Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). El sujeto la invitó a un café y le hizo un interrogatorio que duró dos horas.

Durante la reunión, le preguntó “si sabía algo sobre el trabajo de [mi expareja]. Dije que no. En casa teníamos la regla de que él no hablaba de su trabajo”, ha asegurado. Asimismo, le confesó que “sabía que estaba tratando con la flota y los submarinos rusos clandestinos. Pero estaba totalmente prohibido hablar de cualquier detalle al respecto en casa”.

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La mujer de 49 años ha desvelado que “la mitad de las preguntas eran sobre cómo conocí a [mi expareja], cómo surgió este rumor y qué sentía al respecto”. Igualmente, le hablaron de su familia, su marido actual y su expareja española. “Le dije que no nos comunicábamos”, ha afirmado la británica.

Pese a saber lo que había pasado dentro de la OTAN, Janine asegura que las dos horas que duró la conversación “fue muy amable y me trajo un buen café”.

*Noticia en ampliación