Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Pedro Sánchez en El Intermedio

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En su tercera entrevista desde el inicio de curso y con la crisis de Ceuta amenazando con contagiar a todo el final de la legislatura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy el plató de El Intermedio.

Lo ha hecho en prime time y a la misma hora en la que El Hormiguero entrevista al presidente de Ceuta, Juan José Vivas. Durante la entrevista con el Gran Wyoming, Sánchez ha tenido que responder a preguntas directas de los ceutís. El primero ha sido Antonio, que ha preguntado directamente por qué parece que Sánchez está “acojonado” a la hora de señalar al país vecino, a Marruecos, como responsable de la entrada masiva de migrantes que vivió Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

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Para Sánchez, está claro que la asunción de responsabilidades tiene que estar “basada en los hechos, no en la elucubración”, y la “realidad se tiene que construir en base a hechos”. También ha recordado de nuevo lo que ya ha repetido varias veces, que no hay una “evidencia sólida” de que Marruecos estuviera detrás de la crisis migratoria que ha derivado en crisis humanitaria en la ciudad autónoma. Sánchez ha vuelto a defender la necesidad de una buena relación con Marruecos y ha reclamado paciencia para que se pueda solucionar totalmente la crisis.

Imagen de uno de los campamentos temporales de Ceuta. (EFE/Diego Márquez)

“La pregunta que yo le haría a Antonio para responderle es la siguiente: aquellos partidos políticos y aquellas personas que están pidiendo y exigiendo que rompamos relaciones con Marruecos, que es el país al que tiene que retornar una amplia mayoría de esos migrantes [...], si rompemos relaciones, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Están aportando una solución o quieren enquistar el problema? Es decir, desde el punto de vista este incluso más pragmático, creo que es evidente que necesitamos articular una relación positiva con Marruecos para resolver este problema y generar un acuerdo para que no vuelva a ocurrir", ha afirmado Sánchez.

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“Presidente, me llamo Juan, soy de Ceuta y vivo en Ceuta de siempre. Le pregunto: ¿qué plazo da usted para que se resuelva esta situación?“, apuntaba otro vecino.

A esta pregunta el presidente sí ha querido dar una repuesta clara y ha asegurado que en el Ejecutivo se han dado plazo hasta finales de año y que espera que para entonces la situación en Ceuta esté “estabilizada”. De hecho, a final de año es cuando acaba el mando único. Sánchez ha especificado tres “dimensiones” para avanzar: el de la frontera, que es mejorar las características de la barrera física que separa Ceuta de Marruecos para desincentivar futuros casos en los próximos tiempos; la reubicación de todos los migrantes; y la dimensión socioeconómica, para que que los ceutís no sufran la repercusión de la crisis en su “desempeño económico”. “Ahí el Gobierno, además, hace dos semanas aprobó un plan extraordinario con más de trescientos millones de euros, de los cuales ochenta millones de euros se van a inyectar a la economía ceutí antes de que termine el año”, ha apuntado.

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🔴 @sanchezcastejon responde a Antonio, vecino de Ceuta, sobre las teorías que circulan acerca de la relación del Gobierno con Marruecos: "A lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos". #elintermedio pic.twitter.com/zO6uqkfcXi — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2026

“Es una crisis compleja, pero de esta crisis vamos a salir más fuerte de lo que estamos”, ha asegurado Sánchez. También ha rechazado que los WhatsApp del CNI al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma fueran una alerta de lo que realmente ocurrió.

Hasta 200 retornos voluntarios al día

Además, el líder del Ejecutivo ha afirmado que unas 200 personas migrantes de las que llegaron el pasado 30 de julio están regresando cada día a Marruecos y ha subrayado que quieren rozar las 10.000 plazas de acogida para migrantes en la ciudad autónoma.

La Policía, realoja a cientos de migrantes que llegaron a Ceuta desde Marruecos, el pasado 13 de septiembre (REUTERS/Ana Beltran)

“Ahora mismo estamos viendo de nuevo cómo en torno a 200 personas al día están regresando voluntariamente de Ceuta a Marruecos”, ha asegurado. En todo caso, también ha pedido “paciencia” y “empatía” a los ceutíes porque “exige un tiempo” identificar a los migrantes y resolver sus expedientes para determinar si tienen derecho a protección internacional o si deben ser retornados a su país.

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“Eso exige en primer lugar que reubiquemos a todos los migrantes que en esas imágenes podemos ver en las playas, en centros; luego tenemos que triar, tenemos que identificar a estos migrantes y, finalmente, proceder en el mayor breve espacio de tiempo a, o bien la tramitación de la protección internacional, o bien la devolución al país de origen”, ha precisado.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha insistido en que se trata de “una crisis humanitaria” y cree que “no se ha hecho mal”. No obstante, ha reconocido que la capacidad de acogida no es suficiente de cara al futuro.

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“Tanto en Ceuta como en Melilla existen centros de atención temporal a inmigrantes, centros de estancia temporal de inmigrantes, pero no en el volumen, en el número que probablemente necesitemos para un futuro, para que no tengamos las imágenes que hemos visto y que también vimos en su momento en la crisis migratoria en Canarias en el año 2021 y en el año 2022”, ha apuntado.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, explica ante los medios que reclamó activar la emergencia nacional y un mando único ante la presión migratoria en Ceuta antes de la entrada masiva. Según afirma, en la Delegación del Gobierno reaccionaron con “caras raras” y desde Moncloa le pidieron que dejaran de llamar. (Fuente: RTVCE - Europa Press)

En concreto, ha recordado que, antes de la crisis del 30 de julio, tenían 500 plazas y ha indicado que van a terminar “esta semana” con “más de 6.000 plazas activadas”. Además, ha afirmado que su “objetivo” es “rozar las 10.000 plazas activadas” por si se necesitan.

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En paralelo a la activación de esas plazas, ha explicado que están “identificando a todos los migrantes, a los adultos y a los menores”, aunque ha puntualizado que estos últimos “son competencia de las comunidades autónomas”, y ha añadido que están trabajando para “acortar los plazos administrativos”.

“En la mayor parte de los casos estamos hablando de personas marroquíes, de hombres, mujeres y sobre todo muchos menores marroquíes. Me hace mucha gracia cuando escucho algunos discursos de la ultraderecha hablar de invasión. Bueno, en realidad muchos de ellos son o fueron personas menores, niños y niñas muchos de ellos ahogados por desgracia en esa crisis y otros muchos que llegaron y que lo que quieren es buscar un futuro mejor”, ha incidido.

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En todo caso, ha asegurado que “Marruecos ha manifestado su voluntad de reagrupar familiarmente también a estos menores” y que “esto lleva un tiempo”. Ha insistido en que están “poniendo toda la maquinaria, todos los recursos del Estado, para resolverlo cuanto antes” y ha avanzado que el plazo que se han dado para “tener estabilizada la situación” es final de año.

Con información de Europa Press