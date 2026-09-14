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Zapatero pide dejar fuera del caso Plus Ultra sus presuntas gestiones en Bolivia por ser ajenas a la causa y critica que la investigación sea una “patente de corso” del juez Calama

Según el informe policial, Zapatero habría realizado gestiones para lograr una reunión entre directivos de Grupo Gloria y autoridades de Bolivia

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El expresidente del Gobierno José Luiz Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que acuerde excluir del caso Plus Ultra las gestiones que el juez le atribuye ante Bolivia para favorecer presuntamente a una empresa peruana a cambio de 200.000 euros, al sostener que el material policial procede de hechos ajenos a la causa, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa en 200.000 euros la cantidad que José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido entre 2024 y 2025 como contraprestación por intervenir ante el Ejecutivo boliviano en favor de Grupo Gloria, una compañía peruana con procedimientos judiciales abiertos en aquel país, de acuerdo con la documentación examinada.

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El recurso presentado ante la Sala de lo Penal reclama que se retire del procedimiento la extracción del informe de la Policía Nacional sobre esas actuaciones. La defensa del expresidente considera que esa información “se refiere a hechos ajenos” a la investigación y que no deriva directamente de los documentos incorporados a la causa.

José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)
José Luis Rodríguez Zapatero (Europa Press)

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que el análisis policial dibuja “una imagen proyectiva sobre el modo y las condiciones en los que una persona desarrolla su vida privada, afectando a su derecho fundamental a la intimidad económica”, Alega que el juez instructor no autorizó previamente el acceso y tratamiento de esos datos mediante una resolución motivada.

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El escrito atribuye esa decisión al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama y denuncia una investigación que, a juicio de la defensa, se ha extendido a actividades profesionales sobre las que no existían sospechas previas. “En definitiva, se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado José Luis Rodríguez Zapatero”, afirma la representación del expresidente.

La UDEF concluyó que el supuesto pago se justificó mediante “un contrato simulado con una sociedad interpuesta”, Focus Social Research, por servicios de asesoría. Los agentes señalaron que la compañía solo aparece para la firma del contrato y el abono de las facturas, sin referencias a trabajos de gestión o asesoramiento prestados en su favor.

Las gestiones de Zapatero ante el Gobierno boliviano

Según el informe policial, Zapatero habría realizado gestiones para lograr una reunión entre directivos de Grupo Gloria y autoridades de Bolivia. La UDEF indicó que el expresidente se reunió o contactó con figuras de las altas esferas políticas del país, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, ministros de Economía y Justicia y el procurador general del Estado.

Julio Martínez Martínez acusa al expresidente por ahora sin pruebas.

Los encuentros presenciales se produjeron durante un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024. Los investigadores sostienen que el objetivo era mediar o influir en favor de la empresa peruana en varios litigios millonarios con la Administración Pública boliviana.

Para la UDEF, los hechos “apuntalan” los indicios de “la existencia de una organización criminal, liderada por Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes”. El informe añade que esas influencias habrían sido remuneradas mediante servicios de asesoría no prestados y contratos creados para justificar los pagos.

La defensa del expresidente critica que el juez haya dispuesto de una “patente de corso” para dirigir la investigación hacia cualquier actuación personal o profesional del investigado.

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