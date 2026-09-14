Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

Trabajadores de la construcción. (Freepik)

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La Seguridad Social vuelve a marcar un récord de afiliación extranjera. El sistema registró una media de 3.551.759 trabajadores extranjeros en agosto, 39.535 más que en julio y 482.490 más que un año antes. El crecimiento interanual alcanza así el 15,72%, frente al 3,1% del conjunto del sistema, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El dato también alcanza un máximo en términos desestacionalizados. Al descontar los efectos del calendario y la estacionalidad, la Seguridad Social contabiliza 3.526.093 afiliados extranjeros, después de sumar 479.004 en los últimos doce meses.

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La evolución mantiene una tendencia ascendente desde hace años. Desde junio de 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones. Según los datos facilitados por la Seguridad Social, el 50,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

La regularización impulsa el crecimiento

El avance de la afiliación extranjera se ha acelerado durante los primeros ocho meses del año, especialmente desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización administrativa de personas extranjeras. A 31 de agosto, 337.917 personas extranjeras figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso, dentro de un mercado laboral que alcanza los 22,4 millones de ocupados. De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General, mientras que 16.912, un 5%, eran trabajadores autónomos.

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La composición por sexo muestra también una diferencia significativa: 203.418 eran hombres, el 60,2%, y 134.499 mujeres, el 39,8%. En el conjunto de la afiliación extranjera, las mujeres representan ya cerca del 43%.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Marruecos lidera el ranking

Por nacionalidades, Marruecos continúa a la cabeza de los países que más trabajadores aportan a la Seguridad Social española, con 407.350 afiliados. Le siguen Colombia, con 368.901, y Rumanía, con 336.681.

El ranking continúa con Venezuela, con 248.550 afiliados; Italia, con 222.158; Perú, con 140.467; China, con 137.872, y Ucrania, con 84.564. En conjunto, alrededor del 27% de los afiliados extranjeros procede de países de la Unión Europea.

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Los trabajadores extranjeros representan el 15,9% del total de afiliados, aunque su presencia es mucho mayor en determinadas ramas de actividad. En hostelería suponen el 33,6% del empleo; en agricultura, el 28,1%; en construcción, el 27%; en actividades administrativas, el 20,2%, y en transporte, el 18,5%.

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Más peso en sectores clave y cada vez más autónomos

La presencia extranjera es especialmente elevada en algunos sistemas especiales de la Seguridad Social. Los trabajadores de otros países representan el 47,6% de los afiliados al Sistema Especial del Hogar y el 39,2% del Sistema Especial Agrario.

El mercado laboral también muestra un elevado peso de los contratos indefinidos entre los trabajadores extranjeros. El 86,8% cuenta con un contrato indefinido, casi 30 puntos más que el promedio registrado entre 2017 y 2021, antes de la reforma laboral, cuando el porcentaje era del 58,9%. En paralelo, la temporalidad entre los extranjeros cae hasta el 14,1%, frente al 13,2% entre los trabajadores nacionales.

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El crecimiento también se extiende al trabajo por cuenta propia. España cuenta ya con 537.660 autónomos extranjeros, un 10,3% más que hace un año. Su presencia no se limita a sectores tradicionalmente asociados al empleo extranjero, sino que también aumenta en actividades de mayor cualificación.

Uno de los ejemplos más destacados aparece en Telecomunicaciones y Programación Informática, donde los extranjeros representan ya el 33,5% de los autónomos, es decir, uno de cada tres trabajadores por cuenta propia. También tienen un peso relevante en actividades de los hogares (26,4%), hostelería (25,7%), actividades administrativas (19,8%), construcción (19%) y actividades inmobiliarias (18,5%).

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