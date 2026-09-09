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Termas de Campo Valdés: qué son, dónde están y cómo visitarlas

La joya patrimonial asturiana permaneció oculta hasta el siglo pasado, cuando las últimas excavaciones recuperaron la visita pública

Restos de muros donde se aprecian las estancias desde arriba.
Se localizan en el subsuelo de una iglesia y permanecieron ocultas hasta 1965. (Ayuntamiento de Gijón)
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Bajo la explanada frente a la iglesia de San Pedro, en pleno corazón de Gijón, un vestigio de casi dos mil años de antigüedad permanece a la vista de cualquiera que se acerque. Se trata de las Termas Romanas de Campo Valdés, un conjunto de baños públicos construido entre los siglos I y IV después de Cristo que hoy funciona como museo de sitio y que está considerado uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes del norte de España.

El hallazgo se produjo casi por casualidad. En 1903, durante unas obras de alcantarillado impulsadas por Calixto Alvargonzález y Julio Somoza, los operarios se toparon con los restos de la antigua Gigia, la ciudad romana que dio origen a la actual Gijón. Las termas permanecieron ocultas durante décadas hasta que, tras nuevas excavaciones realizadas a partir de 1938 y otra intervención más profunda en 1990, el yacimiento se recuperó para la visita pública.

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Se observan los restos arqueológicos con una tumba incluida.
El horario de las termas de Campo Valdés es de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 h y de 17.00 a 19.30 h y los sábado, domingo y festivos, de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.30 h. (Ayuntamiento de Madrid)

Sobre el origen de las Termas Romanas de Campo Valdés los expertos en arqueología romana no se ponen del todo de acuerdo. Una teoría apunta a los soldados de la Legión IV Macedónica como sus constructores, en los primeros años de nuestra era. Otra, defendida por el arqueólogo Antonio García Bellido tras retomar las excavaciones del yacimiento en 1938, sitúa la obra algo más tarde, durante el reinado del emperador Nerón. Lo que sí está claro es que este complejo termal romano vivió en pie durante más de dos siglos, testigo silencioso del día a día en la antigua Gigia.

Dónde están las Termas de Campo Valdés

El yacimiento se ubica en el barrio de Cimadevilla, en el extremo occidental de la playa de San Lorenzo, a nivel del mar y junto a la iglesia de San Pedro. La dirección exacta es Campo Valdés, sin número, código postal 33201, en pleno distrito Centro de Gijón. Quedó situado fuera del perímetro de la antigua muralla romana, un detalle que ayuda a entender la disposición original de la ciudad.

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Una piscina con agua al vapor rodeada de columnas de piedra, arcos, piso de mosaico y personas vestidas con túnicas.
Las termas eran un lugar de reunión y de baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto se divide en dos construcciones independientes. Una de mayores dimensiones corresponde a la zona doméstica y termal principal. La segunda, más pequeña y adosada a la primera, habría funcionado como terma reservada a las mujeres, con un vestíbulo, un patio con hornos de calefacción, dos habitaciones y un caldarium o sala cálida. Las termas fueron declaradas Bien de Interés Cultural por su valor arqueológico, y en su momento sirvieron como punto de encuentro y ocio para los habitantes de Gigia.

Cómo visitar las termas

El acceso al museo es gratuito, según confirma el Ayuntamiento de Gijón en su sitio oficial. El horario varía según el día de la semana: de martes a viernes abre de 9:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas, mientras que sábados, domingos y festivos el horario matutino se extiende de 10:00 a 14:00 horas, con la misma franja vespertina. El museo permanece cerrado todos los lunes del año, además del 1 y 6 de enero, el martes de carnaval, el 15 de agosto y el 24, 25 y 31 de diciembre.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

La instalación cuenta con acceso practicable y movilidad interior accesible, lo que facilita la visita a personas con dificultades de desplazamiento. El museo también publica de forma periódica sus normas de acceso en un documento descargable, con eventuales cierres temporales por mantenimiento, como ocurrió a finales de octubre de este año.

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