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Los mejores planes gratuitos en Madrid para este fin de semana: fiestas locales, conciertos y un evento de cine que promueve la paz

El primer fin de semana después de a vuelta al cole llega con muchos planes para disfrutar en familia sin gastar un solo euro

Uno de los puntos más emblemáticos
Puerta de Alcalá, Madrid. (Magnific)
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Septiembre avanza y, con él, la vuelta a la rutina empieza a hacerse notar. Después de los últimos días de vacaciones y del regreso a las aulas, este fin de semana supone para muchas familias la primera oportunidad de disfrutar de unos días de descanso con los horarios del nuevo curso ya en marcha.

Aun así, las temperaturas seguirán acompañando. Los termómetros alcanzarán máximas de 30 grados el viernes, 31 el sábado y 32 el domingo, mientras que las mínimas se moverán entre los 15 y los 18 grados. Un tiempo que permite seguir haciendo planes al aire libre y aprovechar la amplia oferta cultural y de ocio de la capital.

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Para quienes busquen propuestas para disfrutar en familia, con amigos o simplemente desconectar sin que ello suponga un gasto extra, Madrid vuelve a ofrecer distintas actividades gratuitas durante este fin de semana.

Cine por la Paz y los derechos humanos

El Círculo de Bellas Artes de Madrid acogerá este viernes 11 de septiembre la inauguración del XVIII Ciclo de Cine por la Paz, una iniciativa del Movimiento por la Paz que recorrerá 13 ciudades españolas durante septiembre y octubre con 17 proyecciones gratuitas. A las 19:00 horas se proyectará Aisha, una película que aborda la realidad de las personas solicitantes de protección internacional y plantea una reflexión sobre las migraciones, el derecho de asilo y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

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La sesión se completará con un coloquio abierto al público con María José Moreno y Esther Mamadou, expertas del Movimiento por la Paz, para profundizar en los retos relacionados con los derechos humanos y la construcción de sociedades más inclusivas. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Fiestas en La Elipa y Majadahonda

El fin de semana también estará marcado por las fiestas populares, tanto dentro de Madrid como en municipios cercanos. En el barrio de La Elipa, en Ciudad Lineal, las celebraciones se prolongarán hasta el lunes 14 de septiembre con conciertos, peñas, pasacalles, talleres y actividades para los más pequeños.

El recinto ferial, situado en la confluencia de la avenida de las Trece Rosas y la calle de Santa Genoveva, concentrará buena parte de la programación, con actuaciones de artistas como Cepeda, Nacha Pop o La Década Prodigiosa. También se celebrará la tradicional Carrera Popular, que alcanza este año su 47ª edición.

A pocos kilómetros de la capital, Majadahonda dará comienzo este viernes 11 a sus fiestas patronales, que se extenderán hasta el 20 de septiembre. La programación incluye conciertos, actividades infantiles, deporte, mercado medieval y diferentes espectáculos.

Entre las citas más llamativas destaca el espectáculo de unos 400 drones previsto para el sábado 12 a las 21:30 horas en el Parque Adolfo Suárez y la parte alta del Recinto Ferial. Después, a las 22:00 horas, Efecto Mariposa ofrecerá un concierto gratuito en el Parque de Colón con motivo de su 25.º aniversario.

Exposiciones y gastronomía para despedir el verano

La oferta cultural también deja varias propuestas gratuitas para disfrutar durante estos días. La exposición inmersiva Yo fui a EGB recupera objetos cotidianos, juegos y espacios vinculados a la infancia de quienes crecieron durante los años de la Educación General Básica. La muestra, que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre, busca además crear un encuentro entre distintas generaciones a través de recuerdos compartidos.

Otra alternativa son las rutas gratuitas de Madrid en la Pantalla, organizadas por el Ayuntamiento a través de Madrid Film Office. Hasta el 20 de septiembre, estas visitas al aire libre recorren distintas localizaciones de la capital relacionadas con películas y series, desde la filmografía de Pedro Almodóvar hasta producciones como Paquita Salas.

Y para quienes prefieran un plan gastronómico, The Champions Burger celebra en Leganés su gran final nacional hasta el 27 de septiembre. Además de probar algunas de las hamburguesas participantes y votar por la favorita, el recinto contará con atracciones y conciertos tributo con acceso gratuito.

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