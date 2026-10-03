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Un enfermero explica cómo Christa Pike ha podido sobrevivir a dos inyecciones letales: “Cada persona es un mundo”

Un divulgador sanitario analiza los posibles fallos en la administración de pentobarbital que dejaron a la condenada a muerte en estado crítico

Fotografía policial de una mujer con cabello rizado frente a una escala de estatura, sosteniendo una placa con números de identificación
Christa Pike cumple una condena a pena de muerte en Tennessee. (AP)
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El intento de ejecución de Christa Pike en el estado de Tennessee (Estados Unidos) se ha convertido en un insólito suceso judicial y sanitario tras sobrevivir a la administración de dos dosis completas de pentobarbital. La prisionera, de 50 años y única mujer condenada a muerte en dicho estado por un crimen cometido en 1995, fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario en estado crítico e intubada después de que el procedimiento fallara tras más de dos horas de angustiosa agonía.

Ante la magnitud de los hechos y las denuncias de tortura planteadas por la defensa de la reclusa, las autoridades de Tennessee han paralizado todas las ejecuciones previstas en la región hasta finales de año y han abierto una investigación interna independiente para esclarecer las severas irregularidades ocurridas durante la intervención dentro de la prisión de Riverbend.

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Ante el enorme revuelo mediático originado por el caso a nivel internacional, el divulgador sanitario conocido en TikTok como ‘Enfermero Jorge Ángel’ ha publicado un vídeo analizando los factores clínicos que explican cómo un fármaco letal puede no surtir el efecto esperado en el organismo. “En el estado donde se iba a producir la ejecución se utiliza un solo fármaco para la inyección letal, el pentobarbital”, detalla el especialista.

Según expone el sanitario en su publicación, se trata de “un fármaco barbitúrico depresor del sistema nervioso central” cuyo objetivo en este tipo de protocolos es garantizar de forma rápida que “la persona se quede dormida, parada respiratoria, parada cardíaca y posterior fallecimiento”.

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Christa Pike, una reclusa en el corredor de la muerte en Tennessee, sobrevivió a su ejecución programada. A pesar de recibir dos dosis de inyección letal, continuó respirando durante casi una hora, lo que llevó a la suspensión del procedimiento y a una investigación completa.

Factores clínicos y fallos de la vía intravenosa

Sin embargo, el enfermero recalca que en la respuesta de un paciente ante un anestésico o sedante de alta potencia “pueden haber influido muchísimos factores”. En primer lugar, apunta a la variabilidad metabólica e individual de cada persona: “La tolerancia. Cada persona es un mundo, y eso lo veo mucho en mi trabajo. Misma edad, mismo peso; hay gente a la que el propofol le hace efecto de forma inmediata y hay otras personas que necesitan mucha más dosis”.

A esta variabilidad fisiológica se sumaron complicaciones técnicas en el acceso venoso, donde el equipo encargado empleó múltiples agujas, provocando la rotura de los vasos. Como señala Jorge Ángel en su análisis: “Imagínate que el fármaco no va directamente al torrente sanguíneo, sino que va al tejido subcutáneo; el efecto no es el mismo”.

Esta hipótesis del divulgador coincide plenamente con las denuncias de los abogados de Pike, quienes revelaron que las venas cedieron y el químico quedó extravasado en el tejido subcutáneo, provocándole brutales quemaduras, hinchazón y ampollas en los brazos mientras exclamaba que sentía que la extremidad le iba a reventar.

Asimismo, el creador de contenido sugiere otras posibles explicaciones, como que “el fármaco estuviese caducado o que haya perdido sus propiedades”, recordando que “si a un fármaco le da mucho el sol, puede perder las propiedades”. “Los abogados pidieron que, por favor, se detuviera la ejecución, que la persona estaba sufriendo, ingresó en el hospital y ahora se ha abierto una investigación y han paralizado las ejecuciones en ese estado”, resume al final del vídeo.

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