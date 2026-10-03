Cataluña envía un ES-Alert para suspender la movilidad desde 20:00 horas por tormentas: la Aemet avisa de que el domingo será el peor día

Las lluvias ponen en aviso a once comunidades autónomas este domingo, con alerta roja en Cataluña. (Europa Press)

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Cataluña ha activado una alerta masiva en 20 comarcas ante la previsión de lluvias torrenciales, fuertes vientos y posibles tornados y mangas marinas. Protección Civil ha enviado un ES-Alert a las 16:48 de este sábado y ha recomendado suspender la actividad y la movilidad desde las 20.00.

El aviso abarca zonas del litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona, comarcas de Girona, Osona y el Moianès. Según Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña, el episodio puede prolongarse hasta las 14.00 del domingo y concentrar más de 200 litros de lluvia por metro cuadrado en seis horas.

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La alerta llega después de que ya se cancelaran funciones teatrales, competiciones deportivas y manifestaciones previstas. Las autoridades también pidieron suspender actividades en espacios naturales, parques, jardines, mercados, ferias y áreas inundables.

Un fuerte temporal de lluvias deja en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con un fallecido en Olivella (Barcelona), cientos de incidentes y graves inundaciones.

El temporal puede convertirse en un episodio excepcional

La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sara Sarroca, y el responsable de predicción, Santi Segalà, advirtieron en declaraciones recogidas por EFE que la situación meteorológica puede agravarse durante las próximas horas.

Los dos responsables describieron una evolución que puede llevar al territorio a condiciones poco habituales. La previsión, indicaron, supera el escenario de precipitaciones que ya afectaba a Cataluña.

Protección Civil y Meteocat informaron al mediodía de la posibilidad de un huracán mediterráneo. El sistema afectaría sobre todo al litoral y prelitoral de Tarragona, Barcelona y Girona, aunque también alcanzaría áreas del interior gerundense. El listado de comarcas incluidas en la alerta reúne al Alt Empordà, Baix Empordà, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme y Selva. También quedaron bajo aviso el Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès y Moianès. La recomendación oficial fue limitar los desplazamientos a los que sean imprescindibles.

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Aemet sitúa el domingo como el momento de mayor afectación

La Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso especial por “lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Girona”. En su mensaje, pidió seguir las recomendaciones de Protección Civil ante una situación que definió como “muy adversa”. Aemet anticipó que la intensidad de las precipitaciones aumentaría durante las últimas horas del sábado en el litoral de Barcelona. El organismo advirtió que los aguaceros podían llegar a ser localmente torrenciales.

El domingo será el “día de mayor afectación”. La previsión apunta en especial a precipitaciones muy fuertes o torrenciales en las provincias de Barcelona y Girona. El pronóstico incluye posibles precipitaciones fuertes en Baleares, el oeste de la meseta sur, Extremadura y el interior de Andalucía. La inestabilidad en el oeste peninsular se mantendría durante el domingo.

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Avisos rojos por lluvias torrenciales. (Aemet)

Un remolino ciclónico bajo observación

El meteorólogo Ángel Rivera ha explicado en X que “la gran cantidad de energía acumulada en el Mediterráneo da lugar a una muy potente convección con el desarrollo de nubes de carácter prácticamente tropical”. Rivera señaló que los modelos empleados en este tipo de episodios, “que son a veces difíciles de clasificar”, apuntan a la formación de un fenómeno atmosférico en niveles bajos. “Generan en niveles bajos un remolino ciclónico que durará desde la próxima medianoche hasta mañana por la mañana”, anticipó el meteorólogo en el mensaje recogido por EFE.

El especialista planteó una primera interpretación sobre esa evolución: “En caso de que sea así, una interpretación es que sea un pequeño miniciclón, no un huracán”.

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