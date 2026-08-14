Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

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El precio de energía eléctrica en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este sábado 15 de agosto, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 15 de agosto

Precio medio: 117.28 euros por megavatio hora

Precio máximo: 204.4 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.54 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este sábado 15 de agosto, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.49 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 185.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 169.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 155.37 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 149.49 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 182.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 186.49 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 170.43 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 140.28 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 64.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 2.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 0.54 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.77 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 2.16 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 39.2 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 91.23 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 173.38 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 190.79 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 204.4 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.49 euros por megavatio hora.