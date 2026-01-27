La ciudad con el ‘casco antiguo más bonito de Europa’ que es Patrimonio de la Humanidad

El casco antiguo más bonito de Europa. (Istock)

En el corazón de Europa, una ciudad polaca ha sido reconocida como el hogar del casco antiguo más bonito del continente. Cracovia se ha situado por encima de destinos tan emblemáticos como Nápoles en el ranking elaborado por el portal de viajes Tourlane. Este portal ha evaluado 65 ciudades históricas de cinco regiones del mundo con criterios objetivos y la mirada de expertos en patrimonio.

El estudio, pensado para orientar a los viajeros que buscan historia y autenticidad, consideró factores como la facilidad para recorrer la ciudad a pie, la antigüedad y conservación de su centro histórico, el coste de exploración y la popularidad en redes sociales. Cracovia, con su legado medieval y su ambiente vibrante, ha logrado encabezar la lista gracias a su equilibrio entre monumentalidad y cercanía, además de la presencia de un lago que realza su entorno.

Cracovia no solo destaca por su arquitectura y sus plazas llenas de vida. La ciudad, cuyo casco antiguo es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1978, ofrece a los visitantes una experiencia única: recorrer siglos de historia en un espacio compacto, lleno de cafeterías, mercados y monumentos que reflejan el paso de distintas épocas.

Lo que hace especial el casco antiguo de Cracovia

El centro histórico de Cracovia, conocido como “Stare Miasto”, es el punto de partida para cualquier exploración de la ciudad. Aquí, las callejuelas empedradas conducen a la Plaza del Mercado, un espacio rodeado de antiguas casas burguesas y animado por la Lonja de Paños, un ejemplo del Renacimiento que guarda tiendas y recuerdos bajo sus arcos.

El casco antiguo más bonito de Europa. (Grosby)

La Basílica de Santa María domina uno de los costados de la plaza, famosa por su retablo de madera tallada. Más allá, el Castillo Real de Wawel se alza sobre una colina, recordando el pasado real de la ciudad y ofreciendo vistas panorámicas sobre el río Vístula y el lago cercano, que aporta un aire tranquilo a la zona.

Durante el paseo, es fácil descubrir pequeñas plazas ocultas, patios llenos de flores y antiguas puertas que conservan la esencia medieval. El Parque Planty rodea el casco antiguo y ocupa el lugar de las antiguas murallas, proporcionando un anillo verde ideal para caminar y descansar tras la visita a los principales monumentos.

La ciudad líder de Europa

Cracovia ha logrado conservar intacta gran parte de su arquitectura histórica, ya que durante la Segunda Guerra Mundial escapó de los daños masivos que sufrieron otras ciudades europeas. Este hecho permite hoy recorrer edificios de estilos diversos (románico, gótico, renacentista y barroco) en perfecto estado.

Lo que hace especial a la ciudad polaca. (Shutterstock)

La ciudad se adapta perfectamente a quienes prefieren explorar a pie. La mayoría de los lugares de interés se encuentran a pocos minutos de distancia entre sí, y el coste de una visita guiada por el casco antiguo ronda los 12 euros. Esta accesibilidad y el ambiente acogedor contribuyen a que la experiencia sea sencilla y gratificante para cualquier viajero, sin importar su edad.

La popularidad de Cracovia también se refleja en las redes sociales: cerca de 8 millones de fotos del casco antiguo circulan en Instagram, mostrando desde sus monumentos hasta escenas cotidianas junto al lago. Con su mezcla de tradición, belleza y vida local, Cracovia se ha ganado con justicia el título de la ciudad con el casco antiguo más bonito de Europa y un entorno que invita a volver una y otra vez.