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Lamine Yamal termina sin tiros a puerta y pidiendo el cambio: Luis de la Fuente lo sustituyó en el minuto 76 y deja dudas sobre su estado de forma

El extremo español no ha logrado ver portería ante Uruguay y preocupa a los aficionados españoles

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Lamine ante Uruguay. (REUTERS/Raquel Cunha)
Lamine ante Uruguay. (REUTERS/Raquel Cunha)

Lamine Yamal no ha logrado ver portería ante Uruguay. El futbolista de tan solo 18 años es el líder indiscutido en el ataque de La Roja. Sin embargo, hoy no ha tenido su mejor partido, y las estadísticas lo demuestran.

Con 19 de 27 pases completados, un tiro bloqueado por la defensa y 5 de 12 regates realizados, el delantero del Barcelona ha dejado mucho que desear. Uno de los principales motivos de este bajón ha sido su reciente lesión, de la cual no ha llegado a su pico de forma.

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Esto se ha visto reflejado en la última jugada que ha realizado. Después de un intento de regate, se ha quedado con las manos en las rodillas y descansando, a pesar de que la jugada seguía cerca de su zona. Después de esta jugada, el seleccionador decidió sacarle del campo.

Las sorprendentes cifras de Lamine Yamal

Si por algo es conocido Lamine Yamal es por su precocidad. A sus 18 años, ha batido numerosos récords y tiene unos registros ofensivos envidiables, siendo uno de los más recordados ganar una Eurocopa con tan solo 16 años. A nivel de clubes, ha disputado 45 partidos, en los que ha marcado 24 goles y ha dado 17 asistencias.

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Pero su impacto no se limita a las cifras. Desde su debut con el primer equipo del Barcelona, Lamine Yamal ha ido derribando barreras de precocidad de forma constante. Con apenas 15 años y 290 días se convirtió en el debutante más joven de la historia del club en LaLiga gracias a Xavi Hernández.

Lamine junto a Xavi. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)
Lamine junto a Xavi. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Poco después fue el titular más joven del Barcelona en el campeonato liguero y, con 16 años y 87 días, pasó a ser el goleador más joven de la historia del club en la competición, superando a Ansu Fati.

También fue el futbolista más joven en marcar un doblete en LaLiga y el primero en alcanzar los tres goles antes de cumplir los 17 años. A estos hitos se suman otros como convertirse en el jugador más joven del Barcelona en disputar un partido de la Liga de Campeones y en el más joven en marcar y asistir en un mismo encuentro de la máxima competición europea, confirmando una trayectoria sin precedentes para un futbolista de su edad.

El récord que no ha podido batir

A pesar de anotar un tanto ante Arabia Saudí en el anterior encuentro, no es el futbolista más joven en meter gol en un Mundial. El que lo tiene es Gavi, su compañero de equipo y de la Selección.

Con apenas 18 años y 110 días, el centrocampista se convirtió en el tercer futbolista más joven en meter gol en una Copa del Mundo. Por delante de él está Pelé, con 17 años y 239 días, y Manuel Rosas, con 18 años y 93 días.

Además, en caso de dar una asistencia, tampoco sería el más jóven en dar un pase de gol en un Mundial. El récord de asistencia más precoz en una Copa del Mundo pertenece a Rigobert Song.

El que años más tarde se convertiría en seleccionador de Camerún debutó en el Mundial de Estados Unidos 1994 frente a Suecia y dejó su huella de inmediato. En un encuentro que terminó con empate a dos, Song participó en el segundo tanto de su selección al repartir una asistencia con tan solo 17 años y 354 días.

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