El pueblo donde se refugia Rozalén tras frenar su carrera: cascadas naturales, calles medievales y el lugar al que siempre vuelve

La cantante Rozalén en una composición fotográfica. (Europa Press / Turismo de Letur)

Después de quince años enlazando giras, discos y proyectos sin apenas detenerse, Rozalén tomaba a finales del año pasado una decisión que sorprendió a sus seguidores. La artista decidía hacer un alto en el camino y alejarse temporalmente de los focos para recuperar algo que llevaba tiempo echando de menos: la tranquilidad. Y el lugar elegido para hacerlo no podía ser otro que Letur, el pequeño pueblo de Albacete donde creció y al que siempre ha estado profundamente vinculada.

Fue la propia cantante quien anunció hace unos meses, a través de un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales, que necesitaba parar. “Quiero descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo vivido”, explicaba entonces. Tras una intensa trayectoria profesional, marcada por cientos de conciertos, premios nacionales e internacionales e incluso un Goya, Rozalén reconocía sentirse emocionalmente agotada y confesaba cuál era su prioridad: volver a casa.

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“Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente”, aseguraba. Una frase que resume perfectamente el momento vital que atraviesa la cantante, que ha cambiado el ritmo frenético de la industria musical por la calma de un municipio de poco más de un millar de habitantes situado en plena Sierra del Segura.

Paisajes de Letur, Albacete. (Turismo de Letur)

Letur, el rincón que marcó la vida de Rozalén

Para Rozalén, Letur es mucho más que el lugar donde pasó su infancia. Allí están sus raíces, su familia y buena parte de la inspiración que ha acompañado su carrera desde sus comienzos.

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La historia de la artista está profundamente ligada a este municipio albaceteño. Fue allí donde sus padres formaron su familia y donde comenzó a descubrir la música escuchando cantar a su madre, una gran aficionada a la copla muy conocida entre los vecinos de la comarca.

Con el paso de los años, la cantante nunca ha ocultado el enorme vínculo emocional que mantiene con su pueblo. De hecho, creó el festival Leturalma con el objetivo de dinamizar la economía local y reivindicar la importancia de mantener vivos los pequeños municipios frente al problema de la despoblación rural.

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Letur, Albacete, Castilla-La Mancha, tras la DANA. Víctor Fernández - Europa Press

Ese compromiso adquirió todavía más significado tras la devastadora DANA que golpeó Letur en octubre de 2024 y que dejó importantes daños materiales, además de la pérdida de varios vecinos. Desde entonces, Rozalén ha mostrado públicamente su apoyo a los habitantes del municipio y ha participado en diferentes iniciativas destinadas a contribuir a su recuperación.

El “pueblo de las cascadas” que conquista a quien lo visita

Situado en uno de los rincones más bellos de la provincia de Albacete, Letur destaca por su casco histórico de origen medieval, sus estrechas calles empedradas y un entorno natural privilegiado que cada año atrae a cientos de visitantes.

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No es casualidad que muchos lo conozcan como el “pueblo de las cascadas”. Uno de sus grandes atractivos es el Charco Pataco, una espectacular zona de baño natural situada junto al casco urbano donde pequeñas cascadas, cuevas y puentes de piedra crean un paisaje único, especialmente durante los meses de verano.

Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en Albacete (Adobe Stock).

A ello se suma su proximidad al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, uno de los espacios naturales más impresionantes de Castilla-La Mancha y un destino habitual para los amantes del senderismo y la naturaleza.

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Coronando el municipio se encuentran también los restos de su antiguo castillo de origen islámico y la iglesia de Santa María de la Asunción, dos de los principales símbolos patrimoniales de un pueblo que conserva intacta buena parte de su esencia.