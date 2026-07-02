Viajes

El pueblo donde se refugia Rozalén tras frenar su carrera: cascadas naturales, calles medievales y el lugar al que siempre vuelve

La cantante ha decidido alejarse de los escenarios después de quince años sin descanso para regresar a Letur, el municipio albaceteño donde nació su historia personal y musical

Guardar
Google icon
La cantante Rozalén en una composición fotográfica. (Europa Press / Turismo de Letur)
La cantante Rozalén en una composición fotográfica. (Europa Press / Turismo de Letur)

Después de quince años enlazando giras, discos y proyectos sin apenas detenerse, Rozalén tomaba a finales del año pasado una decisión que sorprendió a sus seguidores. La artista decidía hacer un alto en el camino y alejarse temporalmente de los focos para recuperar algo que llevaba tiempo echando de menos: la tranquilidad. Y el lugar elegido para hacerlo no podía ser otro que Letur, el pequeño pueblo de Albacete donde creció y al que siempre ha estado profundamente vinculada.

Fue la propia cantante quien anunció hace unos meses, a través de un emotivo vídeo compartido en sus redes sociales, que necesitaba parar. “Quiero descansar, reflexionar, masticar y digerir todo lo vivido”, explicaba entonces. Tras una intensa trayectoria profesional, marcada por cientos de conciertos, premios nacionales e internacionales e incluso un Goya, Rozalén reconocía sentirse emocionalmente agotada y confesaba cuál era su prioridad: volver a casa.

PUBLICIDAD

“Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero y a la que no he dedicado el tiempo suficiente”, aseguraba. Una frase que resume perfectamente el momento vital que atraviesa la cantante, que ha cambiado el ritmo frenético de la industria musical por la calma de un municipio de poco más de un millar de habitantes situado en plena Sierra del Segura.

Paisajes de Letur, Albacete. (Turismo de Letur)
Paisajes de Letur, Albacete. (Turismo de Letur)

Letur, el rincón que marcó la vida de Rozalén

Para Rozalén, Letur es mucho más que el lugar donde pasó su infancia. Allí están sus raíces, su familia y buena parte de la inspiración que ha acompañado su carrera desde sus comienzos.

PUBLICIDAD

La historia de la artista está profundamente ligada a este municipio albaceteño. Fue allí donde sus padres formaron su familia y donde comenzó a descubrir la música escuchando cantar a su madre, una gran aficionada a la copla muy conocida entre los vecinos de la comarca.

Con el paso de los años, la cantante nunca ha ocultado el enorme vínculo emocional que mantiene con su pueblo. De hecho, creó el festival Leturalma con el objetivo de dinamizar la economía local y reivindicar la importancia de mantener vivos los pequeños municipios frente al problema de la despoblación rural.

Letur, Albacete, Castilla-La Mancha, tras la DANA. Víctor Fernández - Europa Press
Letur, Albacete, Castilla-La Mancha, tras la DANA. Víctor Fernández - Europa Press

Ese compromiso adquirió todavía más significado tras la devastadora DANA que golpeó Letur en octubre de 2024 y que dejó importantes daños materiales, además de la pérdida de varios vecinos. Desde entonces, Rozalén ha mostrado públicamente su apoyo a los habitantes del municipio y ha participado en diferentes iniciativas destinadas a contribuir a su recuperación.

El “pueblo de las cascadas” que conquista a quien lo visita

Situado en uno de los rincones más bellos de la provincia de Albacete, Letur destaca por su casco histórico de origen medieval, sus estrechas calles empedradas y un entorno natural privilegiado que cada año atrae a cientos de visitantes.

No es casualidad que muchos lo conozcan como el “pueblo de las cascadas”. Uno de sus grandes atractivos es el Charco Pataco, una espectacular zona de baño natural situada junto al casco urbano donde pequeñas cascadas, cuevas y puentes de piedra crean un paisaje único, especialmente durante los meses de verano.

Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en Albacete (Adobe Stock).
Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, en Albacete (Adobe Stock).

A ello se suma su proximidad al Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, uno de los espacios naturales más impresionantes de Castilla-La Mancha y un destino habitual para los amantes del senderismo y la naturaleza.

Coronando el municipio se encuentran también los restos de su antiguo castillo de origen islámico y la iglesia de Santa María de la Asunción, dos de los principales símbolos patrimoniales de un pueblo que conserva intacta buena parte de su esencia.

Temas Relacionados

RozalénGente EspañaFamosos EspañaAlbaceteCastilla La ManchaViajesEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo españaEspaña-Viajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de Galicia que cuenta con una isla propia: playas para todos los gustos, conserveras e historias de piratas y marineros

Es el destino ideal para disfrutar de un fin de semana tranquilo, a pesar de haber tenido un pasado lleno de atracos e incendios

El pueblo de Galicia que cuenta con una isla propia: playas para todos los gustos, conserveras e historias de piratas y marineros

El pueblo de Portugal a un paso de España: una playa de arena fina poco conocida y una fortaleza del siglo XVIII

La aldea cuenta con un centenar de habitantes que, a pesar de vivir en el Algarve, disfrutan de una tranquilidad cero masificada

El pueblo de Portugal a un paso de España: una playa de arena fina poco conocida y una fortaleza del siglo XVIII

Uno de los castillos más bonitos de la Comunidad Valenciana destaca en accesibilidad: declarado Bien de Interés Cultural y con vistas panorámicas a toda la ciudad

A pesar de las cuestas empedradas, esta fortaleza de Castellón ha creado un turismo para todos

Uno de los castillos más bonitos de la Comunidad Valenciana destaca en accesibilidad: declarado Bien de Interés Cultural y con vistas panorámicas a toda la ciudad

Cinco vuelos baratos para viajar en agosto por menos de 65 euros desde Madrid y Barcelona

Durante el mes de agosto se puede disfrutar de destinos muy llamativos a precios bajos

Cinco vuelos baratos para viajar en agosto por menos de 65 euros desde Madrid y Barcelona

Los mejores planes gratis de julio en Madrid, Barcelona y Sevilla: paseos nocturnos, cines de verano y conciertos al aire libre

El primer mes de verano ofrece diferentes alternativas para disfrutar de tres ciudades ilustres de España

Los mejores planes gratis de julio en Madrid, Barcelona y Sevilla: paseos nocturnos, cines de verano y conciertos al aire libre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

Aerolíneas y aeropuertos piden a la UE que suspenda el nuevo sistema de control de seguridad de pasajeros: colas eternas y aviones con asientos vacíos

El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

La jueza archiva la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por presunta revelación de secretos

El 68% de los europeos ve la seguridad de su país amenazada y casi la mitad señala Oriente Medio como la principal urgencia

La Abogacía del Estado se persona en la investigación de las joyas de Zapatero en defensa de Hacienda

ECONOMÍA

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Manuel Heredia, un mozo de almacén que vive en la calle pese a cobrar 1.200 euros: “Prefiero poder comer que estar en una habitación y no hacerlo”

Compartir piso reduce la soledad, pero daña la salud: los que conviven sin pareja están peor que los que viven solos

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

A qué hora y dónde ver el partido de España contra Austria: la Selección se juega seguir en el Mundial 2026 y avanzar a octavos de final

España - Austria, en directo: última hora del Mundial 2026 y de cómo la Selección afronta su primer ‘vida o muerte’ tras superar como líder la fase de grupos

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo