Así fue el último partido entre España y Austria: una ‘manita’ de La Roja en la época dorada de Vicente del Bosque

Cesc Fabregas convirtió uno de los goles con los que España vapuleó a Austria por 5-1 en Viena en un amistoso en 2009. (Agencias)

España juega este jueves contra Austria en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un encuentro con pocos precedentes históricos. Ambas selecciones se han enfrentado solo 16 veces, aunque la primera se remonta a hace más de 100 años: fue el 21 de diciembre de 1924 en Barcelona, cuando La Roja venció por 2-1 en un amistoso. Desde entonces, el balance también favorece a España, pero no con tanta soltura como podría pensarse: nueve victorias, tres empates y cuatro derrotas. Eso sí, la última victoria de Austria contra España fue en 1990.

Los dos equipos no se enfrentan desde hace casi 17 años. Fue el 18 de noviembre de 2009, en un partido amistoso celebrado en el estadio Ernst Happel y en una etapa dorada para La Roja: era la selección de Vicente del Bosque que venía de ganar una Eurocopa, rompiendo décadas de malos resultados, y que ganaría meses después, en julio de 2010, el Mundial de Sudáfrica. En ese contexto, fue un partido muy desigual en el que la selección española no defraudó.

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Y eso que el encuentro no empezó bien: Austria se adelantó con gol de Jantscher en el minuto siete. A partir de ahí, sin embargo, llegó el monólogo español, que remontó y puso la ‘manita’ en el marcador con goles de Cesc Fàbregas, David Villa por partida doble, Dani Güiza y Pablo Hernández.

Cómo remontó España en Viena tras empezar perdiendo

Austria se adelantó pronto tras un despiste defensivo de España, pero la reacción de La Roja llegó enseguida. Tres minutos después empató Cesc y, en el 20, David Villa firmó el 1-2 tras una jugada a pase de Andrés Iniesta. El partido dio otro giro en el minuto 27, cuando el árbitro alemán Florian Meyer expulsó con roja directa a Pehlivan por una entrada a destiempo sobre Sergio Busquets. Antes del descanso llegó el tercer gol español. Con el encuentro resuelto, Vicente del Bosque introdujo varios cambios al descanso: dio entrada a Pepe Reina en la portería y repartió minutos a futbolistas como Jesús Navas, Pablo Hernández, Güiza y Negredo.

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Y ante un rival que se había quedado con 10, España mantuvo el control y el partido no tuvo más historia. Güiza hizo el 1-4 en el minuto 56 y Pablo Hernández cerró el 1-5 en el 57.

La Selección Española se enfrenta a Austria en un duelo decisivo. Analizamos las importantes bajas de Nico Williams y Yéremy Pino y cómo Luis de la Fuente podría reajustar el equipo. ¿Quiénes serán los sustitutos y cómo se puede contrarrestar el peligro de jugadores como Sabitzer?

Cómo llegan Austria y España al partido de dieciseisavos de final

España se juega este sábado ante Austria el pase a octavos del Mundial 2026 en un cruce marcado por las dudas sobre su rendimiento y por la necesidad de ajustar el once a un rival que basa buena parte de su amenaza en la presión alta. La selección de Luis de la Fuente llega al duelo sin haber convencido hasta ahora, salvo por la primera parte frente a Arabia Saudí, y con varias bajas en una zona clave para su plan: los extremos. El Mundial arrancó con un empate a cero contra Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial hasta el momento, y luego continuó con una victoria por 4-0 frente a Arabia Saudí, que parecía despejar las dudas. Pero los fantasmas volvieron en el tercer encuentro con Uruguay, que La Roja ganó por 1-0 pero sin hacer un buen partido.

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Por su partido, Austria ha ganado 3-1 a Jordania, para después perder 2-0 con Argentina y finalmente empatar 3-3 con Argelia, en un partido con un final épico. Argelia se puso por delante en el tiempo de descuento, lo que dejaba eliminada a Austria, pero la selección europea logró marcar pocos minutos después, sellando el pase a dieciseisavos de final.