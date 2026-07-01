Cinco vuelos baratos para viajar en agosto por menos de 65 euros desde Madrid y Barcelona

Playa de Ponta Pequena, en el Algarve, Portugal (Shutterstock).

Agosto es, por excelencia, el mes de las vacaciones. Sin embargo, todavía existe la idea de que viajar en avión implica necesariamente un gran desembolso económico, pero no siempre es así. Desde Infobae proponemos una selección de cinco destinos que pueden ser grandes opciones para organizar una escapada veraniega por menos de 65 euros. Las ofertas han sido detectadas en la plataforma vuelosbaratos.es.

Hay que destacar que los precios expuestos son los que aparecen el día de publicación de este artículo, por lo que se recomienda revisarlos por si ha habido algún cambio. Para encontrarlos, hay que establecer los siguientes filtros en la web mencionada anteriormente: elegir la opción de “Los destinos más baratos”, seleccionar el origen en Madrid o Barcelona, filtrar las fechas de ida y vuelta del 1 al 31 de agosto y fijar un precio máximo de 50 euros.

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Barcelona - Palma de Mallorca (46€)

Palma de Mallorca es uno de los destinos más atractivos para disfrutar de una escapada veraniega sin salir de España. La capital balear combina playas de aguas cristalinas, un casco histórico lleno de encanto y una amplia oferta gastronómica y cultural. Entre los lugares más impresionantes destacan la Catedral de Palma, conocida como La Seu, el Paseo Marítimo y las calas situadas en los alrededores de la ciudad.

Playa de El Arenal en Palma de Mallorca. (REUTERS/Juan Medina)

Además, según las ofertas localizadas, es posible visitarla con un viaje de cuatro noches, del 1 al 5 de agosto, una duración ideal para descubrir algunos de sus principales atractivos y disfrutar de unos días de descanso junto al mar.

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Madrid - Oporto (51€)

Oporto es una de las ciudades más atractivas de Portugal para una escapada corta. Situada a orillas del río Duero, destaca por su combinación de historia, gastronomía y paisajes urbanos. Entre sus principales atractivos se encuentran el barrio de Ribeira, declarado Patrimonio de la Humanidad, el puente de Don Luis I y las numerosas bodegas donde se elabora el famoso vino de Oporto.

Imagen de Oporto. (AP Foto/Helena Alves)

Según las ofertas localizadas, es posible visitarla con una escapada de dos noches, del 5 al 7 de agosto, perfecta para descubrir sus rincones más emblemáticos. El vuelo tiene una duración aproximada de una hora y veinte minutos, lo que convierte a Oporto en un destino cómodo y accesible.

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Madrid - Londres (51€)

Londres es uno de los destinos más populares de Europa y una gran opción para una escapada de verano. La capital británica alberga algunos de los monumentos más conocidos del mundo, como el Big Ben, el Palacio de Buckingham o el Puente de la Torre, además de museos gratuitos como el British Museum y la National Gallery.

Big Ben en Londres. (REUTERS/Jack Taylor)

Según las ofertas localizadas, es posible viajar desde Madrid por 51 euros, con salida el 4 de agosto y regreso el 12 de agosto. Esta estancia de ocho noches permite descubrir algunos de los principales atractivos de la ciudad y disfrutar de su ambiente veraniego. El vuelo tiene una duración aproximada de dos horas y media.

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Madrid - Faro (57 €)

Faro es una de las puertas de entrada al Algarve portugués y un destino ideal para quienes buscan combinar playa, naturaleza y tranquilidad durante sus vacaciones de verano. La ciudad cuenta con un atractivo casco histórico amurallado y se encuentra muy cerca de espacios naturales como el Parque Natural de la Ría Formosa, conocido por sus lagunas, islas y playas.

Según las ofertas localizadas, es posible viajar desde Madrid por 57 euros, con salida el 16 de agosto y regreso el 20 de agosto. Esta escapada de cuatro noches permite disfrutar de la costa sur de Portugal y de algunos de sus paisajes más característicos. El vuelo tiene una duración aproximada de una hora y veinte minutos.

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Barcelona - Roma (65€)

Roma es uno de los destinos más atractivos para una escapada de verano gracias a su enorme patrimonio histórico y cultural. La capital italiana alberga algunos de los monumentos más famosos del mundo, como el Coliseo, la Fontana di Trevi o el Panteón, además de plazas y calles llenas de historia.

Coliseo de Roma. (REUTERS/Remo Casilli)

Según las ofertas localizadas, es posible viajar desde Barcelona por 65 euros, con salida el 5 de agosto y regreso el 11 de agosto. Esta estancia de seis noches permite recorrer con tranquilidad los principales puntos de interés de la ciudad y disfrutar de la gastronomía italiana. El vuelo tiene una duración de algo menos de dos horas.

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