Villacarrillo baja a preemergencia ante la evolución favorable y mantiene "seguimiento continuo" de ríos

El Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén) ha bajado el Plan de Emergencias Municipal de nivel 1 al 0 de preemergencia, aunque mantiene un "seguimiento continuo" de la situación, sobre todo con respecto al caudal de los ríos Guadalquivir y Aguascebas, que se unen en la pedanía de Mogón.

"En el momento en que alguien pueda correr riesgo se subiría otra vez a nivel 1", ha recalcado este martes a Europa Press el alcalde, Francisco Miralles, quien ha explicado que la citada medida se adoptó en el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal).

En la reunión, celebrada este lunes, se hizo una valoración "positiva" del panorama, ya que durante los últimos días se ha producido una tregua en las precipitaciones, lo que ha permitido "una evolución favorable de los caudales".

Por ello y teniendo en cuenta también las previsiones meteorológicas para los próximos días, se acordó reducir el Plan de Emergencias Municipal al nivel 0 de preemergencia, así como "mantener la vigilancia preventiva y el seguimiento continuo de la evolución hidrológica".

Un control especialmente importante, dadas las variaciones que pueden sufrir los ríos, donde, de hecho, "los niveles han aumentado", según ha explicado el regidor. Algo que se refleja en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde tanto el Aguascebas como el Guadalquivir aparecen en Mogón en nivel naranja por riesgo de desbordamiento.

Por otra parte, en el Cecopal se informó de que, durante este fin de semana, el arquitecto municipal ha realizado una revisión técnica de las viviendas del Barrio de la Barca, donde se produjeron desalojos preventivos. Según su análisis, "excepto una vivienda, el resto pueden volver a ser ocupadas por sus propietarios, al no presentar riesgos estructurales ni de seguridad". Además, ha quedado abierto al tráfico del tramo de la A-6204 entre Agrupación de Mogón y Mogón.

Por otro lado, durante la reunión también se ha puesto sobre la mesa la "preocupación ante un eventual desembalse del pantano del Tranco de Beas", por lo que el Ayuntamiento de Villacarrillo va a solicitar información oficial sobre esta cuestión y su posible afección al caudal del río Guadalquivir.

Se mantiene, igualmente, la vigilancia de los caudales y la presencia de los servicios municipales y de emergencia en la zona, así como el seguimiento de las incidencias que han sido solventadas en el núcleo urbano de Villacarrillo.

Así las cosas y, "aunque la evolución es favorable", el Consistorio ha asegurado que se "continuará muy vigilante" y, "si en algún momento los caudales volvieran a suponer un riesgo real, el Cecopal decretaría nuevamente la activación del nivel 1 de emergencia, de forma inmediata".

Finalmente, ha agradecido "la colaboración y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante estos días", a la que ha recomendado seguir informándose únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Villacarrillo.