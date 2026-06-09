España

La fascinación por un eclipse no es solo mirar al cielo: la brecha de información, la dopamina y un recuerdo que se queda

Un investigador de la Universidad Complutense de Madrid describe cómo la mente persigue lo desconocido cuando la Luna tapa el Sol

Guardar
Google icon
Unas gafas rojas de eclipse solar son sostenidas en alto contra un cielo azul claro, revelando una forma de luna creciente del sol en sus lentes oscuras.
Una persona sostiene unas gafas protectoras rojas para observar de forma segura el eclipse solar parcial visible a través de sus lentes. / Imagen Ilustrativa Infobae

En ocasiones, ver un eclipse se convierte en un acto social que se promueve entre grupos de amigos, pero ¿por qué? Lo cierto es que el investigador de la Universidad Complutense de Madrid José Ángel Morales explica que ver un eclipse activa en el cerebro humano circuitos ligados a la fascinación, la curiosidad y la recompensa. Es entonces cuando se da un proceso biológico que ayuda a explicar por qué estos fenómenos astronómicos atrapan la atención y dejan recuerdos duraderos, según recoge Europa Press.

Morales, investigador del Departamento de Biología Celular e Histología de la Facultad de Medicina, ha detallado que durante un eclipse se activan la corteza cingulada anterior (en la parte frontal) y la ínsula anterior, mientras disminuye la actividad de la red neuronal por defecto, vinculada a la rumiación y al pensamiento centrado en uno mismo.

PUBLICIDAD

La explicación parte de uno de los modelos neurobiológicos más aceptados sobre la fascinación. Según ha indicado Morales, esa respuesta aparece ante una brecha de información: el cerebro detecta que hay algo relevante que desconoce y genera una tensión cognitiva orientada a resolver esa incógnita. Ese marco teórico, propuesto por el psicólogo George Loewenstein y respaldado después por estudios neurocientíficos, sitúa la búsqueda de conocimiento como un motor interno. En ese esquema, el eclipse encaja con precisión porque combina anticipación, rareza, complejidad e incertidumbre.

Gente con gafas de sol. Obervación eclipse solar. / Imagen de archivo - Gobierno Cantabria
Gente con gafas de sol. Obervación eclipse solar. / Imagen de archivo - Gobierno Cantabria

Qué ocurre en el cerebro cuando una persona observa un eclipse: concentración en el medio y recuerdo total

¿Qué hay más inesperado que aquello que no se ha visto nunca? Cuando la Luna empieza a cubrir el Sol, el cerebro dirige la atención hacia lo inesperado. Morales precisa que en ese momento entran en juego regiones como la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior, implicadas en detectar cambios relevantes y concentrar los recursos atencionales sobre ellos.

PUBLICIDAD

A la vez, baja la actividad de la red neuronal por defecto. De acuerdo con la explicación del investigador, esa red está asociada a procesos autorreferenciales y su descenso ayuda a entender una sensación habitual en experiencias intensas: dejar de pensar en uno mismo y centrarse por completo en lo que está ocurriendo. No obstante, el proceso no se limita a la atención. Según Morales, a medida que el eclipse avanza se activa el sistema de recompensa del cerebro y regiones como el estriado y el núcleo accumbens liberan dopamina, un neurotransmisor clave en la motivación y el placer.

El investigador subraya que el cerebro no responde solo a recompensas materiales. También trata la información per se como una recompensa, de modo que aprender o resolver una incógnita resulta gratificante por sí mismo. Ese efecto tiene una consecuencia directa sobre la memoria. Morales recuerda que, durante estados de alta curiosidad, el hipocampo se activa de forma coordinada con el sistema dopaminérgico (el que segrega dopamina), y distintos estudios han mostrado que esa combinación mejora la consolidación del recuerdo. Por eso, ha señalado, muchas personas recuerdan con claridad dónde estaban cuando vieron un eclipse. El cerebro, según su explicación, marca ese momento como relevante y lo fija con más intensidad que otras experiencias cotidianas.

La fascinación, ni se vive igual en todas las personas ni el nivel es el mismo

La reacción tampoco es uniforme. Europa Press ha recogido que los estudios basados en neuroimagen muestran que algunas personas, por su organización cerebral, son menos propensas a experimentar este tipo de fascinación con la misma intensidad.

El investigador ha añadido que, en determinadas condiciones como la depresión o la enfermedad de Parkinson, la sensibilidad a la recompensa suele ser menor. Esa atenuación puede reducir la capacidad de sentir interés o asombro y podría estar relacionada con disfunciones en los circuitos de recompensa, como el estriado, y en la integración emocional, como el núcleo accumbens.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

También influye el modo en que cada persona tolera la ambigüedad. Morales ha afirmado que quienes tienen alta necesidad de cierre cognitivo, es decir, preferencia por respuestas definitivas y aversión a la incertidumbre, tienden a experimentar menos asombro ante fenómenos de este tipo. En esos casos, un eclipse puede generar más incomodidad que atracción por su carácter efímero e impredecible. Aun así, Morales ha concluido que la fascinación no es un lujo emocional, sino un mecanismo adaptativo que empuja a explorar, aprender y comprender el entorno.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMadridEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cortes de tráfico este martes 9 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: la vuelta a la normalidad se extenderá hasta el viernes

El tráfico en las plazas de Cibeles, de Lima y de la Independencia seguirá afectado por la visita del papa León XIV, quien abandonará la ciudad a lo largo de esta mañana

Cortes de tráfico este martes 9 de junio por la visita del papa León XIV a Madrid: la vuelta a la normalidad se extenderá hasta el viernes

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

Seguimos al pontífice en su cuarto día en nuestro país tras su jornada más intensa este lunes, que terminó con un baño de masas en el Bernabéu

Visita del papa León XIV a España, en directo | Últimos encuentros en Madrid y vuelo a Barcelona para continuar con la agenda

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

El conjunto de Luis de la Fuente cierra así su preparación de cara al Mundial 2026, donde debutará el próximo día 15 ante Cabo Verde

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: el estado del tiempo para este 9 de junio

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

Estos dispositivos, homologados recientemente, cuentan con GPS y conectividad y envían alertas automáticas sobre las incidencias en la carretera

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

La DGT introduce los conos conectados como nueva herramienta para la seguridad vial

El papa pide acoger y proteger al migrante, los políticos le aplauden siete minutos y, mientras tanto, Europa cierra fronteras y facilita la expulsión

Alemania y Francia rompen su alianza para desarrollar el avión de combate europeo valorado en 100.000 millones de euros

Madrid confirma la nacionalidad española para un menor estadounidense sefardí tras acreditar el origen familiar y la vinculación con España

El papa León XIV se compromete con las víctimas de abusos sexuales a impulsar nuevas medidas para que la Iglesia sea un lugar “seguro y espiritualmente sano”

ECONOMÍA

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

La vivienda ya no es rentable ni para los fondos ‘buitre’: venden 45.000 casas tras superar su precio los máximos de la burbuja

Las aerolíneas plantan cara a Bruselas: amenazan con subir los billetes de avión si se amplía el comercio de emisiones

Herencias entre tíos y sobrinos: lo que dice la ley, los problemas que surgen al repartir los bienes y cómo evitarlos

Madrid hace caja con el papa: el impacto económico de su visita en la comunidad supera los 120 millones de euros

Naranjas, limones, tomates y melocotones bajo sospecha: la UE detecta sustancias prohibidas en importaciones agrícolas de Egipto

DEPORTES

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

España vence cómodamente a Perú por 1-3 en el último ensayo antes del debut en el Mundial

Viajó a Ámsterdam para casarse, le robaron el pasaporte y no llegó a tiempo a los primeros días de concentración de Arabia en el Mundial 2026

La selección de Suiza y el problema con una plaga de serpientes venenosas en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026

Lamine Yamal confiesa por qué lleva siempre un vendaje en la muñeca

El Real Madrid pone a la venta una camiseta con el nombre del papa León XIV a un precio de 195 euros