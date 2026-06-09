El Gobierno aprueba el programa Verano Joven 2026: descuentos, cuándo empieza y quién puede solicitarlo

Varias personas en la estación de Chamartín, a 19 de junio de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de España ha dado luz verde al programa Verano Joven, una iniciativa que permite a los jóvenes viajar con descuentos de hasta un 90 % en servicios de transporte público.

La renovación de este plan ha sido anunciada este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado que la medida beneficia a millones de jóvenes que tienen “ganas de viajar, pero poco dinero en el bolsillo”.

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Descuentos del Verano Joven

Con un presupuesto de 130 millones de euros, el programa Verano Joven, al igual que en ediciones anteriores, contempla diversos descuentos dependiendo del medio de transporte utilizado:

Varias personas con maletas en la estación de Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 19 de junio de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra/Europa Press)

Descuentos del 90 % para los servicios de autobús regular de competencia estatal, servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico.

Descuentos del 50 % para los títulos sencillos de Avant; servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios, con un máximo de 30 euros por billete, y en el Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe, con una rebaja aplicada sobre las tarifas oficiales de Interrail, con sus características determinadas.

Requisitos y plazos

Las personas que podrán disfrutar del Verano Joven serán los que tengan edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, es decir, los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

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El periodo de tiempo en el que se podrá disfrutar de estos descuentos es del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Una persona con maleta, en la estación de Sants, a 8 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Como en años anteriores, para poder optar a estas bonificaciones, los usuarios deben registrarse en la página web del Verano Joven, que se habilitará “en los próximos días”, a través del DNI o NIE. Si se cumplen los requisitos del programa, se recibirá un código personal e intransferible que podrá usarse para adquirir los billetes de tren y autobús, así como el pase Interrail, rebajados en las distintas páginas web de los operadores.

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El Gobierno destaca el éxito del Verano Joven

Según los datos facilitados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por Puente, desde que se puso en marcha por primera vez en programa Verano Joven en 2023, más de 4 millones de jóvenes se han beneficiado de la medida con 16 millones de viajes. El año pasado, por ejemplo, 2,5 millones se registraron en la página web, de los cuales 1,5 utilizaron al menos un descuento.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que estas cifras demuestran el éxito de la medida, que es “probablemente una de las políticas públicas dirigidas a la juventud que mejor acogida ha tenido en los últimos años”.

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Cómo registrarse en Verano Joven, el programa para viajar con un 90% descuento en trenes, buses e Interraíl.

De hecho, Puente ha señalado que en las últimas semanas son muchas las personas que le han preguntado con respecto a si este año volvería a impulsarse el Verano Joven: “En los últimos 30 días he tenido que morderme la lengua en infinidad de ocasiones en las redes sociales ante el volumen de la avalancha de preguntas que me hacían muchísimos usuarios jóvenes”.

A partir de los datos del año pasado, Transportes estima un descuento medio por cada billete sencillo de autobús de unos 24,5 euros, de 18 euros en los servicios ferroviarios de alta velocidad, de 10 euros por billete sencillo en trenes de media distancia y de unos 168 euros en promedio por pase Interrail Global Flexible 10 días.

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*Con información de Europa Press