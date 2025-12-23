Viajes

El hotel más pequeño del mundo está en España: construido sobre piedra volcánica y con vistas al Atlántico

El huésped, al alojarse en este hotel con forma de barco anclado en mitad del océano Atlántico, siente estar como en casa por las dimensiones, hospitalidad y cariño del personal y propietarios

Hotel Puntagrande, en El Hierro
Hotel Puntagrande, en El Hierro

Cuando el viajero se aproxima a la costa norte de El Hierro, una silueta inesperada surge en mitad del océano Atlántico: un edificio oscuro, recio y solitario, que parece resistir los embates del mar sobre una estrecha lengua de roca volcánica. Allí, en el pequeño enclave de Las Puntas —en el municipio de Frontera—, se erige el Hotel Puntagrande, el establecimiento que desde 1987 figura en el Libro Guinness de los Récords como el hotel más pequeño del mundo.

No es solo el tamaño lo que asombra, sino la atmósfera única que envuelve a quienes cruzan su puerta, donde la hospitalidad y el entorno natural transforman cada estancia en una experiencia irrepetible. El Hotel Puntagrande no es un simple alojamiento; es una invitación a vivir de cerca la fuerza y la calma del océano. La sensación al atravesar su umbral es la de embarcarse en un antiguo navío, anclado frente a la inmensidad azul, donde el rumor constante de las olas acompaña cada momento.

Los huéspedes descubren aquí la auténtica esencia de la isla: amaneceres y atardeceres inolvidables, el espectáculo de las olas rompiendo contra las rocas volcánicas y una tranquilidad difícil de encontrar en cualquier otro rincón del planeta. La ausencia de televisión en las habitaciones subraya la intención de desconectar del mundo exterior y dejarse envolver por la naturaleza y el sonido del mar.

Un refugio anclado entre el Atlántico y la historia

Hotel Puntagrande, en El Hierro
Hotel Puntagrande, en El Hierro

Desde 2018, el hotel está gestionado por la familia Nahmias, llegada desde Italia en busca de un proyecto vital diferente. Ellos han revitalizado este rincón con mimo, recuperando su espíritu marinero y apostando por un enfoque sostenible y respetuoso con el entorno. La filosofía del Puntagrande se resume en una máxima que se respira en cada gesto: “visita como turista, permanece como invitado y parte como amigo”. El resultado es un ambiente íntimo y familiar, donde cada visitante se siente tanto huésped como parte de una pequeña comunidad.

Las instalaciones del hotel, que cuenta con apenas cuatro habitaciones y una suite, están diseñadas con materiales naturales y decoración marítima auténtica. Las vistas desde cualquier estancia son un privilegio: el Atlántico se convierte en ventana y escenario, y la naturaleza se disfruta en estado puro. En el salón y restaurante destacan detalles como la colección internacional de matrículas de barcos —testimonio del pasado estratégico de las Islas Canarias en las rutas de los alisios— y la presencia de un buzo antiguo datado a finales del siglo XIX, pieza que añade un aura de aventura y misterio al conjunto.

El Club del Puro, otro de los encantos del Puntagrande, propone una experiencia sensorial con puros y licores selectos de todo el mundo. Aquí, tanto expertos como curiosos pueden adentrarse en el arte de los aromas y sabores, en un ambiente sosegado que invita a la conversación pausada y al disfrute compartido.

Reconocimientos, legado y alma isleña

Hotel Puntagrande, en El Hierro
Hotel Puntagrande, en El Hierro

El carácter especial del Hotel Puntagrande ha sido reconocido a lo largo de los años con numerosos galardones, entre los que destacan la Llave Michelin —obtenida en 2025 como símbolo de excelencia y autenticidad— y la certificación DCA – Dream&Charme Assurance, que acredita su apuesta por la sostenibilidad y una hospitalidad de lujo. A estos reconocimientos se suman la Medalla de Plata a la Importancia Turística otorgada por el Gobierno de Canarias en 1991 y el título de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2018, consolidando su posición como referente patrimonial en el archipiélago.

La historia del edificio hunde sus raíces en el siglo XIX, cuando fue construido sobre la roca volcánica para servir como almacén portuario. Aquí se guardaban vino, higos, almendras, aguardiente y agua del Pozo de la Salud —cuyas propiedades medicinales le valieron el reconocimiento como Bien de Utilidad Pública en 1949—.

Un hotel asturiano compra el primer lote de angulas más caro de la historia: 12.000 euros por kilo por una buena causa.

El siglo XX trajo consigo la instalación de una grúa para el comercio marítimo y la transformación del enclave: primero en discoteca, después en restaurante y finalmente en hotel, tras la restauración realizada en 1987 bajo la dirección del arquitecto José Luis Jiménez Saavedra. El uso de piedra de lava y madera local permitió integrar el edificio en el paisaje, mientras que los elementos navales en la decoración reforzaron su carácter marinero.

