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Los siete lagos de Italia perfectos para conocer en una escapada en primavera: entre montañas, bosques y pueblos de cuento

Alejados de la masificación turística, son lugares espectaculares en los que es posible desconectar y disfrutar de unas masas de agua que cambian de color entre los meses de marzo y mayo

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Esta laguna alpina se enclava en un entorno de gran belleza, pero esconde unas propiedades únicas y muy curiosas

La primavera es una de las mejores épocas del año para descubrir rincones de ensueño. Quienes prefieran viajar al extranjero, tienen en un país vecino, en Italia, siete lagos que merece la pena conocer, ya sea en una escapada de fin de semana o en unos cuantos días de vacaciones. Y es que se ubican en lugares espectaculares, escondidos entre montañas, bosques y pequeños pueblos. A ello se une que su agua cambia de color dutrante estas fechas.

Entre marzo y mayo, los lagos italianos muestran transformaciones destacadas. El color del agua varía, los senderos se habilitan y el entorno recupera su dinamismo, sin la presencia masiva de visitantes. Durante este periodo, las orillas conservan una calma singular, el aire se mantiene limpio y los reflejos en la superficie resultan más definidos. Mientras los grandes lagos del país comienzan a recibir turistas, en estos escenarios menos populares predominan el espacio abierto y una cercanía genuina con el entorno natural.

Diversos medios internacionales, como CNN, han puesto el foco en estos lagos menos explorados, presentándolos como alternativas ante los destinos habituales. La experiencia no requiere itinerarios rígidos: basta con alejarse de las rutas convencionales para acceder a lugares donde el tiempo transcurre con mayor tranquilidad.

Los lagos italianos más desconocidos, una alternativa ideal para disfrutar de la naturaleza

El lago Toblino, uno de los más espectaculares y desconocidos de Italia. (Wikimedia)
El lago Toblino, uno de los más espectaculares y desconocidos de Italia. (Wikimedia)

De Trentino a Sicilia, siete lagos recorren algunas de las regiones más distintivas de Italia. El lago Toblino, con su castillo sobre el agua, y el lago Tenno, de tono turquesa, destacan junto a los reflejos alpinos del lago Tovel, cada uno con características propias. El lago Anterselva refleja la transición estacional, con orillas cubiertas de nieve y aguas que poco a poco se aclaran. Por su parte, el lago Fiastra se distingue por su transparencia y los paisajes esculpidos por los montes Sibillini, entre desfiladeros y formaciones rocosas.

El lago Turano integra naturaleza y pequeños pueblos con vistas al agua, mientras el lago Venere, de origen volcánico, presenta colores y ambientes distintos, con aguas termales y paisajes mediterráneos.

Italia alberga cientos de lagos distribuidos entre los Alpes, los Apeninos y zonas volcánicas. Muchos permanecen fuera del circuito turístico tradicional. En esta geografía conviven lagos alpinos, artificiales y de origen volcánico. Estos siete destinos mantienen un equilibrio entre accesibilidad, diversidad de paisajes y una atmósfera apartada de la multitud.

Cambia el agua, la luz y la vegetación

Lago Anterselva, en Italia. (Wikimedia)
Lago Anterselva, en Italia. (Wikimedia)

En los lagos menos frecuentados de Italia, la llegada de la primavera se percibe con mayor claridad. Estos entornos mantienen su estado natural, sin la influencia del turismo masivo, y muestran un ritmo pausado donde los cambios en el agua, la luz y la vegetación resultan evidentes.

Muchos de estos lagos se sitúan en parques naturales y áreas protegidas, donde la intervención humana es mínima y el ambiente transmite mayor calma. La relación entre el agua, los bosques y las montañas se aprecia de forma directa, incluso en escenarios de origen volcánico.

Durante esta temporada, las orillas y los senderos ofrecen recorridos agradables gracias a temperaturas más suaves, lo que permite explorar la zona sin las elevadas temperaturas del verano. Desde los lagos de montaña hasta las aguas de Sicilia, existen alternativas para experimentar la primavera en un entorno apacible, lejos de los circuitos turísticos habituales.

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