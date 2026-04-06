Estos son los mejores planes de abril en Madrid, Barcelona y Sevilla: del Mutua Madrid Open y Sant Jordi a la Feria de Sevilla

Imagen del Mutua Madrid Open (ANGEL MARTINEZ / MMO)

Con la llegada de abril, Madrid, Barcelona y Sevilla despliegan una agenda vibrante que convierte a cada ciudad en un escenario abierto a la cultura, la creatividad y el disfrute colectivo. Este mes, la primavera se cuela en los parques y las calles, y la vida urbana se llena de propuestas únicas: festivales de arte, naturaleza en flor, celebraciones literarias, estrenos teatrales y mercados que invitan a redescubrir cada rincón. Tanto para residentes como para viajeros, las tres capitales se afianzan como destinos imprescindibles para quienes buscan experiencias originales y auténticas.

Desde la lectura continuada del Quijote en Madrid hasta la Feria de Abril en Sevilla, pasando por exposiciones inmersivas y maratones de cine en Barcelona, abril se convierte en el mejor aliado para quienes desean aprovechar cada fin de semana. Aquí van algunos de los mejores planes para saborear la primavera y disfrutar de la riqueza cultural y social de estas tres ciudades.

Madrid: arte, letras y primavera en flor

Real Jardín Botánico-CSIC (EP)

El Real Jardín Botánico acoge el espectáculo de la floración de los tulipanes, con 23.000 bulbos plantados este año que llenan de colorido la ciudad durante unas semanas. El jardín, abierto todos los días de 10:00 a 20:00, es una apuesta segura para un paseo relajante entre narcisos, jacintos y nazarenos en pleno corazón de Madrid.

Para los amantes de la literatura, la lectura continuada del Quijote en el Círculo de Bellas Artes, del 23 al 25 de abril, celebra su 30ª edición reuniendo a miles de lectores y personalidades de la cultura como el escritor mexicano Gonzalo Celorio. En paralelo, LIBROMAD, la nueva Noche de los Libros, se extiende durante cuatro días en más de 392 librerías independientes y 300 actividades para todos los públicos.

El arte urbano toma el barrio de Malasaña con Pinta Malasaña el 26 de abril, donde artistas seleccionados decorarán espacios cedidos por vecinos y comerciantes y el público podrá elegir el premio del certamen. El festival Biophest regresa al Matadero del 14 al 19 de abril para fusionar naturaleza, pensamiento y artes con invitados de renombre como Nazareth Castellanos y Michael Marder.

Para quienes buscan experiencias sensoriales, el 24 de abril se estrena Ballet of Lights en el Círculo de Bellas Artes, una combinación mágica de danza clásica y tecnología. El deporte también tiene su cita con el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica del 20 de abril al 3 de mayo, con más de 340 partidos y la presencia de los mejores tenistas del mundo.

Barcelona: cine, arte y primavera en cada rincón

Día de Sant Jordi en Barcelona (Associació Passeig de Grácia).

La capital catalana abre abril con la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya en IDEAL Montjuïc, un viaje a la vida romana del siglo I a través de realidad virtual y objetos históricos, abierta todos los días salvo martes. El cine Phenomena reabre el 2 de abril tras meses de reforma, con proyecciones en 4K y sonido Dolby Atmos, recuperando clásicos y estrenando novedades como Project Hail Mary.

El 11 y 12 de abril, la Plaça Margarita Xirgu se llena de vida con Flors al Mercat, un mercado plant-based que combina plantas, artesanía, música y gastronomía vegana en un ambiente festivo y sostenible. El BCN Film Fest, del 16 al 24 de abril en los Cines Verdi y otros espacios, celebra su décima edición con homenajes a Hitchcock, la presencia de estrellas como Willem Dafoe y una cuidada selección de cine internacional.

Para los amantes de la tecnología y la historia, el Reial Cercle Artístic ofrece dos experiencias de realidad virtual: un viaje a la ciudad antigua de Petra y otro por la Viena de Mozart, abiertas todos los días de abril. La fiesta de Sant Jordi el 23 de abril llena de libros y rosas las calles de la ciudad, con recorridos alternativos debido a las obras en La Rambla y propuestas en barrios menos concurridos.

El mes culmina con el Conde de Godó, el trofeo de tenis más emblemático de la ciudad, del 11 al 19 de abril en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, con la participación de figuras como Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime.

Sevilla: tradición, cultura y ritmo andaluz

Ambiente en la Feria de Abril de Sevilla este año. (María José López / Europa Press)

Abril es sinónimo de fiesta en Sevilla, que celebra su Feria de Abril del 20 al 26, declarada de Interés Turístico Internacional. El alumbrao, los farolillos, las casetas, el rebujito y el baile de sevillanas convierten la ciudad en un hervidero de alegría y tradición que atrae tanto a locales como a visitantes de todo el mundo.

La innovación artística llega con Ballet of Lights en el Auditorio Cartuja el 18 de abril, una versión luminosa y contemporánea de “Cenicienta” que fusiona danza clásica y tecnología en una experiencia visual única. El ciclo Danza en el CAAC (12 de abril) ofrece piezas de danza contemporánea de creadores andaluces y nacionales en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con entrada gratuita y una apuesta por los nuevos lenguajes del movimiento.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

La Real Fábrica de Artillería acoge el ciclo “Artillería” el 19 de abril, conectando artistas locales con tendencias nacionales de vanguardia. El Zoco del Parque de María Luisa, cada tercer domingo del mes y de forma excepcional el 11 de abril, despliega un centenar de puestos de artesanía y productos locales en un entorno privilegiado al sol de la ciudad.