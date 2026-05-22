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Rocío Flores y Raquel Mosquera se reúnen en ‘¡De Viernes!’ para recordar a Pedro Carrasco entre emociones y distancias familiares: “Realmente lo que me da es pena”

La nieta y la viuda del boxeador compartieron objetos personales, recuerdos y confesiones sobre la ausencia de vínculos y el impacto del conflicto familiar

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‘¡De Viernes!’ reunió a Rocío Flores y Raquel Mosquera en un homenaje marcado por la distancia y los recuerdos compartidos
La nieta y la viuda del boxeador se reencontraron en el plató para revivir anécdotas y emociones familiares (De Viernes)

El plató de ‘¡De Viernes!’ se ha convertido en escenario de uno de los homenajes más emotivos dedicados a Pedro Carrasco en el 25 aniversario de su fallecimiento. Rocío Flores y Raquel Mosquera han compartido recuerdos, objetos y confesiones inéditas sobre la figura del boxeador.

Sin embargo, la entrevista ha girado de manera inevitable hacia el profundo distanciamiento entre Rocío Carrasco y su padre, un conflicto familiar que, en palabras de la propia Rocío Flores, seguirá marcando a su madre “el resto de su vida”.

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El programa ha reunido por primera vez a la nieta y a la última esposa de Pedro Carrasco, quienes han recordado el aniversario de su muerte este 22 de mayo de 2026 con anécdotas y objetos personales del boxeador.

Dentro de este homenaje, ha adquirido especial relevancia la confesión de Rocío Flores sobre la ausencia de recuerdos propios: ha relatado que, cuando Pedro Carrasco falleció, ella tenía cuatro años y que nunca se abordó esa pérdida en casa, de manera que carece de vivencias o imágenes significativas sobre su abuelo.

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Recuerdos heredados y ausencia de lazos directos

Rocío Flores ha admitido que el único vínculo que ahora tiene con la figura de Pedro Carrasco procede de objetos y relatos de terceros, como los miembros de su familia paterna y Raquel Mosquera, quien le ha mostrado objetos ligados al campeón.

A lo largo de la entrevista, tanto Rocío Flores como Raquel Mosquera han detenido el relato en el deterioro de la relación filial de Rocío Carrasco y Pedro Carrasco, especialmente durante sus últimos años. Rocío Flores ha afirmado ante las cámaras: “Mi madre se tiene que estar arrepintiendo el resto de su vida de haber hecho lo que ha hecho con su padre y que se haya muerto y no se haya hablado con su padre”.

El programa abordó la relación rota entre Rocío Flores y su madre en el contexto del homenaje a Pedro Carrasco
En ‘¡De Viernes!’, Rocío Flores expresó su deseo de reconciliación familiar y lamentó la ausencia de contacto con su madre (De Viernes)

La nieta del boxeador ha subrayado que la situación le genera “impotencia, demasiada”, y que nunca ha querido verse sometida a una circunstancia semejante en su relación familiar. Durante la grabación, Rocío Flores ha recordado entre lágrimas episodios de su infancia, algunos de ellos desbloqueados gracias a los objetos aportados por Raquel Mosquera.

Uno de los detalles más llamativos ha sido la anécdota de los conejos vivos que Pedro Carrasco le regalaba cada vez que la visitaba en La Moraleja, un gesto documentado incluso por la prensa de la época. Ha reconocido: “Tener esto en mis manos... es muy importante”, y ha lamentado que le hubiese gustado que la situación familiar hubiera sido diferente para poder atesorar recuerdos de otro modo.

Durante el desarrollo del programa, Mosquera ha entregado a Rocío varios recuerdos personales del boxeador: una medalla de oro con la inicial “P”, una colonia y la portada de Marca cuando Carrasco fue proclamado Campeón del Mundo. Rocío Flores ha reconocido que solo conserva el olor de su abuela y que nunca llegó a conocer ese vínculo sensorial con su abuelo.

El homenaje incluyó la entrega de objetos significativos que evocaron la memoria de Pedro Carrasco en ‘¡De Viernes!’
Los recuerdos materiales, como una medalla y una colonia, acercaron a Rocío Flores a la figura de su abuelo en el programa (De Viernes)

A lo largo de la entrevista, las diferencias familiares han aflorado de manera constante. Rocío Flores ha apuntado que, pese a los conflictos, sí ha tenido conversaciones sobre su abuelo con otros miembros de la familia y que, en cada una de ellas, la imagen de Pedro Carrasco ha emergido como la de una persona “humilde, con los pies en la tierra, todo corazón”.

Ha recalcado también su orgullo familiar y ha subrayado que jamás renegará de ninguno de sus progenitores, ni de su historia, según ha manifestado. Veinticinco años después del fallecimiento de Pedro Carrasco, la nieta del campeón mundial sigue sin mantener contacto con Rocío Carrasco, como ella misma ha reconocido.

Distancia, herencia y recuerdos bloqueados

La situación de distanciamiento y los litigios judiciales han influido directamente en la relación materno-filial y en la posibilidad de Rocío Flores para acceder a fotografías o recuerdos de su abuelo en la casa de su madre. “Ojalá nunca tenga que pasar por ahí, que las circunstancias con mi familia cambien. No me quiero ver así, realmente lo que me da es pena”, ha admitido Rocío Flores al repasar estos episodios.

Raquel Mosquera también ha ofrecido detalles sobre el estado de ánimo de Pedro Carrasco antes de morir, atribuyéndolo a un conflicto pendiente con su hija Rocío Carrasco. Ha señalado que, pese a haberse especulado acerca de la herencia, el motivo real del disgusto de Carrasco fue el distanciamiento con su hija, una situación que, según Mosquera, nunca llegó a resolverse.

Adelanto de la entrevista de Rocío Flores en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

En el plató, ha recordado: “A raíz de fallecer Pedro que se podría tratar por la herencia y no, era por lo que había pasado de su distanciamiento”, posicionando la ruptura y el malestar en el centro de los últimos días del boxeador.

Las imágenes de la infancia de Rocío Flores durante la entrevista han desencadenado una fuerte carga emocional en la nieta de Carrasco, quien ha expresado su pesar por la falta de oportunidades para compartir momentos familiares: “Se remueve todo. No quiero ser la típica pesada que está siempre aquí llorando. Yo hay imágenes que no tengo recuerdos, pero siempre he dicho que las cosas que no han salido como deberían haberse hecho, no quiere decir que a mí no me alegre o que yo no empatice con ver imágenes de toda mi familia”, ha explicado.

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