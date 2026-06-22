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El País Vasco asume nuevas competencias en tráfico, circulación de vehículos y seguros agrarios: estas serán sus funciones

Con estas nuevas competencias, se sumarían un total de 12 traspasos realizados por el Gobierno central al autonómico desde 2023

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El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro con el lehendakari, Imanol Pradales (i). (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (d), durante un encuentro con el lehendakari, Imanol Pradales (i). (Alejandro Martínez Vélez - Europa Press)

Los gobiernos central y vasco han firmado este lunes los acuerdos de traspaso a Euskadi de dos nuevas competencias: una relativa a los seguros agrarios y otra sobre la ampliación de funciones en materia de tráfico y seguridad vial.

El acuerdo referente a Tráfico amplía el traspaso materializado en 1982, a través del que la Ertzaintza ya controlaba las carreteras del País Vasco. Ahora se incorporan competencias relacionadas con exámenes, centros de reconocimiento de conductores y de sensibilización y reeducación vial.

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En el País Vasco hay una “saturación” en la realización de los exámenes de conducir, por lo que el Gobierno autonómico contemplaba este traspaso como una oportunidad para desatascar la obtención del carné. El volumen total de exámenes de conducción en la región supera los 25.000 anuales, según EFE.

Con estas nuevas competencias, ya serían un total de 12 los traspasos realizados por el Gobierno central al autonómico desde 2023, según el Portal de Normativa Vasca (Lege Gunea).

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Nuevas competencias en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos

Como resultado de este acuerdo, el País Vasco pasará a gestionar los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC), instalaciones privadas autorizadas para realizar las pruebas médicas y psicológicas necesarias para obtener o renovar el permiso de conducir.

Estos centros se encargan de verificar las aptitudes físicas, psicofísicas y psicológicas de los conductores mediante reconocimientos médicos, pruebas visuales, auditivas y evaluaciones psicológicas.

En la actualidad, Euskadi cuenta con alrededor de 150 centros de este tipo, que también pueden tramitar telemáticamente la renovación de los permisos ante la Dirección General de Tráfico (DGT).

De este modo, el Gobierno vasco asumirá la autorización, inspección, modificación y, en su caso, sanción de estos centros, unas funciones que actualmente dependen de distintas administraciones. El objetivo de esta medida es simplificar los trámites para la ciudadanía y evitar que quienes lo necesiten tengan que dirigirse a organismos diferentes, según ha informado la Radiotelevisión Pública Vasca (EITB).

Euskadi también gestionará la organización de exámenes de conducir y personal examinador, así como la matriculación de vehículos.

Por otro lado, también se concluye el traspaso de competencias en relación a los centros de sensibilización y reeducación vial, donde se imparten los cursos para recuperar puntos o el permiso de conducir tras su pérdida. A partir de ahora, la comunidad autónoma será competente para autorizar la apertura de estos centros y gestionar todos los procedimientos relacionados con su actividad.

El País Vasco ya venía ejerciendo determinadas funciones en este ámbito desde la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023, y este nuevo acuerdo consolida definitivamente esa situación.

Control de tráfico de la Ertzaintza en el País Vasco (Adrián Ruiz Hierro)
Control de tráfico de la Ertzaintza en el País Vasco (Adrián Ruiz Hierro)

Gestión de seguros agrarios

En materia de seguros agrarios, Euskadi cuenta con la competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo económico.

Sin embargo, la gestión de los seguros agrarios combinados se encontraba centralizada en la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), dependiente del Estado y ahora será el País Vasco quien asuma estas funciones en la región, tras el traspaso de competencias aprobado este martes.

De este modo, las ayudas para el pago de primas serían gestionadas directamente por la administración vasca, sin alterar el sistema estatal de seguros agrarios, de manera que no se modificarían las cuantías de las indemnizaciones, las mismas para todo el Estado.

Además de estas dos transferencias en materia de Tráfico y Seguros Agrarios, ambos ejecutivos trabajan para formalizar el traspaso de otras competencias pendientes. Entre ellas, destaca la gestión económica del régimen de la Seguridad Social y la gestión de los puertos de interés general.

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