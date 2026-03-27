Los 12 destinos imprescindibles para viajar en abril según ‘Lonely Planet’: primavera, festivales y paisajes únicos en todo el mundo

Lago Mayor, Italia

Abril se presenta como un mes de transición y oportunidades para los viajeros inquietos. La llegada de la primavera en el hemisferio norte y el inicio del otoño en el sur transforman paisajes, despiertan ciudades y ofrecen una combinación irresistible de festivales, naturaleza en flor y temperaturas agradables. Según la selección anual de Lonely Planet, este es el momento perfecto para descubrir destinos que brillan con luz propia, lejos de las multitudes del verano y con todo el encanto de la estación.

De lagos italianos a selvas mayas, de cerezos en flor en Asia a viñedos neozelandeses, la lista de los 12 mejores destinos para visitar en abril invita a hacer la maleta y lanzarse a la aventura. Cada propuesta es una ventana abierta a experiencias auténticas, paisajes sorprendentes y sabores locales, ideales para quienes buscan un viaje inolvidable en uno de los meses más recomendables del año.

Lago Mayor, Italia

El Lago Mayor destaca en abril por el despertar de sus jardines y la tranquilidad que precede al verano. Pueblos como Cannobio, Stresa y Verbania exhiben su belleza entre villas históricas y coloridas flores. La isla Bella, con sus jardines barrocos en diez niveles, es la joya del lago y ofrece un espectáculo natural casi exclusivo antes de la llegada masiva de turistas.

Irlanda

Acantilados de Moher, en Irlanda (Shutterstock).

Viajar por Irlanda en abril es disfrutar de la isla en uno de sus meses más secos y con menos visitantes. La red de trenes conecta Dublín con ciudades como Sligo, Galway, Killarney y Cork, permitiendo recorrer pubs animados, paisajes primaverales y una cultura vibrante con total comodidad. El ambiente es relajado y la naturaleza luce especialmente verde.

Peloponeso, Grecia

La península griega del Peloponeso es ideal para explorar ruinas como Olimpia, Micenas o Epidauro con temperaturas suaves y sin aglomeraciones. Abril es también temporada de productos locales: aceitunas, miel, vino de Nemea y platos caseros en tabernas familiares. El turismo se centra en la comunidad y la autenticidad, lejos de las rutas masificadas.

Filadelfia, EE. UU.

La primavera transforma Filadelfia en un espectáculo de cerezos en flor, especialmente en Fairmount Park y el Centro Cultural Japonés Shofuso. Es un mes perfecto para recorrer museos históricos, parques y senderos junto al río, con temperaturas agradables y una atmósfera tranquila antes del bullicio veraniego.

Nuevo Hampshire, EE. UU.

Cascadas en las Montañas Blancas de New Hampshire (Lonely Planet).

En Nuevo Hampshire, el deshielo de abril alimenta más de cien cascadas y cubre el estado de flores silvestres. Es el momento ideal para pasear por las Montañas Blancas, visitar cabañas de jarabe de arce y disfrutar de rutas panorámicas como la Kancamagus Highway. Los viajeros pueden combinar rutas en coche, senderismo y desayunos típicos de la región.

Península de Yucatán, México

La península de Yucatán combina playas caribeñas, cenotes y vestigios mayas como Chichén Itzá, Uxmal o Tulum. Abril ofrece clima seco y cálido, ideal para explorar sin las multitudes de la temporada alta. Es el momento de descubrir la cultura maya, nadar en aguas cristalinas y saborear la gastronomía local alejado de los grandes complejos turísticos.

Palaos

En Palaos, el mar en abril está en su mejor momento para el buceo y el snorkel. Los arrecifes, las mantarrayas y las tortugas convierten a este país de Micronesia en un auténtico “Serengeti submarino”. El famoso Lago de las Medusas es una experiencia única para los amantes del mundo acuático.

Corea del Sur

Abril es sinónimo de cerezos en flor en Corea del Sur. Seúl y Jinhae celebran festivales entre pétalos rosados, mientras Gyeongju invita a descubrir templos y palacios antiguos. La gastronomía, los maratones y la mezcla de tradición y modernidad hacen de este destino un imprescindible en primavera.

Jordania

Desierto de Wadi Rum, en Jordania (Adobe Stock).

En Jordania, abril es temporada de clima templado y paisajes verdes. Es la mejor época para recorrer Petra, acampar en el Wadi Rum o explorar los bosques de Ajloun y los oasis de Dana. Las flores silvestres y la baja humedad convierten al país en un paraíso para senderistas y amantes de la historia.

Marrakech y el Atlas, Marruecos

La primavera en Marrakech ofrece temperaturas suaves para recorrer la medina, regatear en los zocos y probar la gastronomía local. Las cercanas montañas del Atlas se cubren de flores y acogen rutas de senderismo entre aldeas bereberes y paisajes espectaculares. Es el momento ideal para una escapada entre cultura y naturaleza a Marruecos.

Wairarapa, Nueva Zelanda

En el hemisferio sur, la región vinícola de Wairarapa vive la vendimia en abril. Martinborough es el centro de recorridos entre bodegas, degustaciones de pinot noir y paseos en bicicleta entre paisajes teñidos de tonos otoñales. Una experiencia rural y sensorial cerca de Wellington.

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Melbourne, Australia

Melbourne brilla en abril con su clima otoñal, ideal para recorrer barrios como Fitzroy y Collingwood, descubrir arte urbano, asistir al Festival de Comedia y disfrutar de su reconocida escena gastronómica. Los Jardines Botánicos y el cercano valle de Yarra completan la propuesta de una ciudad vibrante y multicultural.